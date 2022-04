Facebook-klokkenluider die onderzoek over Instagram openbaarde maakt zich bekend

De klokkenluider die het interne onderzoek naar buiten bracht over de schade die Instagram toebrengt aan tieners is naar buiten gekomen. Het gaat om een 37-jarige Amerikaanse datawetenschapper die twee jaar werkte bij het socialemediabedrijf.

De klokkenluider, Frances Haugen, maakte zichzelf bekend in het CBS-interviewprogramma 60 Minutes. De reden was dat zij merkte dat Facebook keer op keer het maken van winst verkoos boven de veiligheid van gebruikers. Daarom nam zij bij haar vertrek in mei tienduizenden pagina's aan intern onderzoek mee over de impact van Facebooks producten op mensen en democratieën.

Zo kwam uit die interne onderzoeken naar voren dat Europese politieke partijen zich gedwongen voelden om standpunten in te nemen die zij eigenlijk niet wilden innemen. "De partijen zeiden dat ze zich gedwongen voelden om standpunten in te nemen die slecht zijn voor de maatschappij. Maar ze weten dat als ze die standpunten niet innemen, ze niet winnen in de marktplaats van sociale media."

Haugen was ook degene die het interne onderzoek over de impact van Instagram op tieners aan The Wall Street Journal verstrekte. Intussen heeft Facebook het werk aan een Instagram-versie voor kinderen stopgezet. De datawetenschapper hoopt met de publicaties de politiek ertoe aan te zetten om meer regelgeving in te stellen voor sociale media. Dat komt niet uit het bedrijf zelf, denkt zij. "Niemand bij Facebook is kwaadaardig, maar de prikkels zijn verkeerd, niet? Facebook verdient meer geld als jij meer content consumeert. Mensen consumeren meer content als het een sterke emotionele reactie oproept. Hoe meer zij met woede te maken krijgen, hoe meer zij doen op Facebook."