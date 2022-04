Instagram krijgt tools om tieners te beschermen tegen kwalijke invloed

Instagram krijgt tools om tieners te beschermen tegen de kwalijke effecten van het platform op tieners. Zo krijgen ouders de optionele mogelijkheid om mee te kijken en gaat het bedrijf tieners die telkens naar dezelfde content kijken ertoe bewegen om andere content te consumeren.

Facebook-topman Nick Clegg kondigde de komende veranderingen aan in de Amerikaanse tv-programma's NBC Meet The Press en CNN State of the Union, meldt Deadline. De wijziging in het algoritme van Instagram zit erin dat het zal herkennen als tieners kijken naar content die mogelijk schadelijk is voor de geestelijke gezondheid en dan met andere content zal komen.

Het is nog onbekend hoe het ouderlijk toezicht precies zal werken. Beide tools zijn nu nog niet beschikbaar en Facebook heeft er nog niet mee getest. Het is onbekend wanneer ze uitkomen. De tools zijn een reactie op de ophef van de afgelopen weken, toen uit intern onderzoek van Facebook zelf bleek dat Instagram schadelijk is voor een deel van de tieners.

Er komen ook wijzigingen naar Facebook zelf. Die feed zal in de toekomst meer posts van vrienden laten zien en minder over politiek, zo zegt Clegg. Het is nog onbekend wat de impact daarvan zal zijn. De vorige keer dat Facebook dat deed, trof het ook online journalistiek. Veel media bereikten daardoor minder mensen via het platform.

De schadelijkheid van Facebook en Instagram is onderdeel van politiek debat in de Verenigde Staten. Vorige week kwam een klokkenluider naar voren die veel intern onderzoek dat het bedrijf heeft laten doen openbaar heeft gemaakt. De 37-jarige data-analist Frances Haugen is inmiddels in het Amerikaanse Congres geweest voor een hoorzitting. Daarbij beloofden politici wat te zullen doen aan de schadelijke invloed van Facebooks algoritmes.