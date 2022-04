Gerucht: Google komt met abonnement voor aanschaf Pixel-telefoons

Google bereidt volgens een nieuw gerucht Pixel Pass voor, een maandelijks abonnement met daarin diverse diensten van het bedrijf en een betaling voor het periodiek krijgen van een nieuwe Pixel-telefoon.

De Pixel Pass is gekoppeld aan Fi, de naam voor Googles virtuele provider in de Verenigde Staten, meldt techjournalist M. Brandon Lee. Het abonnement omvat naast een Pixel-telefoon onder meer Google One-opslag, YouTube Premium en bundels van Fi. Wat het maandbedrag zou zijn, is niet bekend, maar Lee gokt op een bedrag van rond 50 dollar voor de telefoon.

Het zou voor het eerst zijn dat Google een dergelijk abonnement zou gaan aanbieden. Apple heeft een programma voor jaarlijkse upgrades van een iPhone, waarbij gebruikers de oude inleveren en een nieuwe krijgen. Ook is er een apart Apple One-abonnement met een combinatie van zijn diensten. Google heeft niet gereageerd op het gerucht.

Google houdt volgende week een evenement om alle details van zijn nieuwe hardware te onthullen. Dat gebeurt volgende week dinsdagavond Nederlandse tijd. De Pixel-telefoons komen doorgaans niet in Nederland en België uit, maar zijn veelal wel via grijze import verkrijgbaar. Ook zijn de Google-telefoons beschikbaar in onder meer Frankrijk en Duitsland.