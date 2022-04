WhatsApp lijkt te werken aan functie om spraakberichten te pauzeren

WhatsApp werkt aan een functie om spraakberichten te pauzeren. Nu moeten gebruikers nog een spraakbericht in één keer uitspreken of een tweede spraakbericht maken als ze even een pauze willen nemen. Het is onbekend wanneer de functie uitkomt.

Als gebruikers een spraakbericht stoppen, zal WhatsApp in de toekomst het niet meteen sturen, maar een record-knop in beeld laten staan als gebruikers door willen gaan met opnemen, meldt WABetaInfo. Het sturen gebeurt vervolgens met de gewone knop om berichten te versturen.

De functie zit momenteel nog niet in de bèta's voor iOS en Android, maar zal daar vermoedelijk in de komende maanden in komen. Vervolgens zou hij moeten uitkomen in de stabiele versie. Het is nog onbekend of en wanneer dat precies zal gebeuren. WABetaInfo heeft een vroege versie werkend gekregen en toont een demonstratie daarvan. WhatsApp en moederbedrijf Facebook hebben niet gereageerd op het verschijnen van de informatie.