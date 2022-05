WABetaInfo: WhatsApp werkt aan Community-functie

WABetaInfo heeft screenshots gedeeld van een nog niet officieel aangekondigde Community-functie in WhatsApp. De functie is te vergelijken met Facebook Groups en geeft beheerders meer mogelijkheden dan standaard WhatsApp-groepsgesprekken.

Volgens WABetaInfo krijgen beheerders van de ‘communities’ de optie om groepen binnen de virtuele gemeenschap op te richten of al bestaande groepsgesprekken aan de gemeenschap te koppelen. Op de website wordt 'een studierichting' genoemd als voorbeeld van een gemeenschap en de individuele lessen als voorbeelden van groepschats die erin verwerkt kunnen worden. Gebruikers kunnen bovendien toegevoegd worden aan een gemeenschap door een gedeelde link aan te klikken.

Uit de screenshots blijkt dat berichten en telefoongesprekken end-to-end versleuteld zijn. 'Niemand, ook WhatsApp niet, kan meeluisteren of meelezen', aldus de informatiebanner op de uitgelekte schermafbeelding. Icoontjes voor communities zullen in plaats van cirkelvormig, vierkant zijn met afgeronde hoeken. Wanneer en of de functie daadwerkelijk wordt uitgerold, is nog niet duidelijk.

In september werd bekend dat Twitter ook werkt aan een soortgelijke communities-functie voor zijn platform. Met deze functie wil Twitter gebruikers toestaan om lid te worden van groepen waarin ze kunnen tweeten over specifieke interesses en onderwerpen.