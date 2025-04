WhatsApp-gebruikers kunnen selectie 'Verwijder voor mezelf' ongedaan maken

WhatsApp-gebruikers die per ongeluk de optie 'Verwijder voor mezelf' kiezen bij het verwijderen van een bericht, kunnen dit voortaan binnen een paar seconden ongedaan maken. De functie is beschikbaar voor de iOS-, Android- en desktopversie van WhatsApp.

De optie is beschikbaar gekomen voor WhatsApp-versie 22.24.81 voor iOS, versie 2.22.24.73 voor Android en versie 2.2246.10 voor desktop, schrijft WABetaInfo. De site kwam de functie eerder dit jaar tegen in een bètaversie van de chatapp voor Android.

WhatsApp-hoofd Will Cathcart deelde maandag een afbeelding van de functie. In een bijhorende tweet schrijft hij dat het bedoeld is voor gebruikers die een bericht willen wissen voor alle deelnemers van het gesprek, maar per ongeluk alleen het bericht voor zichzelf wissen. De gebruiker kan dit nu zelf binnen een paar seconden corrigeren, door de optie 'ongedaan maken' te kiezen.