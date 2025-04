Europese Commissie roept lidstaten op om ontwikkeling digitale euro te steunen

De Europese Commissie heeft lidstaten, waaronder Nederland, opgeroepen 'actief deel te nemen aan het voorbereidende werk voor de introductie van de digitale euro.' Minister Adriaansens verwacht dat er in de komende jaren een definitief besluit over de centralebankmunt valt.

Ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Sigrid Kaag van Financiën schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland 'het initiatief om de mogelijkheid om een digitale euro uit te geven verder te onderzoeken', steunt. De ministers schrijven dat in een reactie op de toekomstplannen van de Europese Commissie rondom verschillende economische en financiële thema's. Een van die thema's is de doorontwikkeling van een 'digitale euro'. Dat is een valuta die direct door de Europese Centrale Bank wordt uitgegeven. De Europese Commissie heeft lidstaten in de herfstnota gevraagd de ontwikkeling daarvan te steunen.

Dat is niet nieuw; eerder dit jaar noemde minister Kaag het al 'steeds reëler' dat zo'n centralebankmunt er op termijn komt. De minister van Financiën sprak nog niet eerder zo expliciet steun uit voor de ontwikkeling van de munt, maar stelde eerder wel eisen aan het ontwerp ervan. Die herhaalt Kaag nu; de munt moet aan bepaalde privacyeisen voldoen, zegt ze. "De invoering hiervan vergt een zorgvuldige afweging, en er dienen duidelijke voordelen te zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie. Ook dient een digitale euro aan de hoogste privacystandaarden te voldoen en in lijn te zijn met het anti-witwasraamwerk en dient sprake te zijn van een neutrale, niet programmeerbare digitale euro", schrijven Kaag en Adriaansens.

De digitale euro bevindt zich op dit moment nog in een vroege ontwerpfase. De Europese Centrale Bank onderzoekt momenteel de voor- en nadelen ervan en heeft nog geen definitief oordeel geveld over de vraag of de munt er daadwerkelijk komt. "In deze kabinetsperiode zal in de EU naar verwachting worden toegewerkt naar besluitvorming over de digitale euro", zeggen Kaag en Adriaansens daarover. De regeringsperiode van het kabinet loopt tot maart 2025.

Veel centrale banken werken wereldwijd aan eigen digitale valuta. Die kunnen direct worden uitgegeven en banken hebben directe invloed op de rentestand van zo'n munt. Dat is een belangrijk instrument dat centrale banken kunnen hanteren bij het tegengaan van inflatie of het helpen bij economische crisissen. Met centralebankmunten hopen centrale banken ook invloed te blijven houden op de digitalisering van geld, die zich steeds meer verplaatst naar private bedrijven. Er is ook veel kritiek op centralebankgeld, bijvoorbeeld over de vraag of transacties kunnen worden geanalyseerd of hoe makkelijk rekeningen kunnen worden afgesloten door een centraal orgaan. Er is echter op dit moment nog weinig bekend over de precieze invulling van de digitale euro. Ook in de meeste andere landen bevinden die projecten zich nog in de ontwerp- of onderzoeksfase. Tweakers schreef eerder dit jaar een artikel over wat een centralebankmunt is.