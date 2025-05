ECB kiest vijf bedrijven die proef-UX mogen maken voor digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft vijf commerciële bedrijven opdracht gegeven om een interface te maken voor een digitale euro. Het gaat om proefopstellingen die niet gebruikt worden in het eindproduct. Het doel is om te kijken hoe de software integreert met gebruikersapplicaties.

De opdracht is gegeven aan Amazon, Nexi, EPI, Worldline en Caixabank. Die vijf bedrijven gaan vijf verschillende applicaties maken als proef voor een digitale euro. De vijf use cases zijn interfaces voor eindgebruikers voor verschillende onderdelen van de betaalketen. Zo gaat Amazon een interface ontwerpen voor e-commercebetalingen, en worden er twee interfaces gemaakt voor onderlinge betalingen en twee interfaces voor betaalterminals en -apps. De bedrijven zijn uitgekozen na een aanbesteding in april, waarop 54 bedrijven hebben gereageerd.

Bedrijf Applicatie CaiaxBank Peer-to-peer-onlinebetalingen Worldline Peer-to-peer-offlinebetalingen European Payments Initiative Betalingen opgezet door de verkoper Nexi Betalingen opgezet door de koper Amazon E-commercebetalingen

De ECB benadrukt dat het gaat om prototypen die niet zullen worden gebruikt in het eindproduct. In de prototypen moeten fictieve transacties worden uitgevoerd via de achterkant van het systeem. De onderliggende infrastructuur wordt waarschijnlijk door de ECB zelf ontworpen, maar bestaat nog niet. Het doel van de eerste aanbesteding is om 'te testen hoe de technologie achter een digitale euro integreert met de prototypen van bedrijven'.

De Europese Centrale Bank onderzoekt of een digitale variant van de euro in de toekomst interessant kan zijn. Een 'digitale euro' is een alternatief voor contant geld en wordt direct door de bank uitgegeven. Dat is iets anders dan giraal geld, dat door commerciële banken wordt beheeerd en in feite niets meer is dan een schuld aan de rekeninghouder. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over wat de digitale euro is en hoe die werkt. De ECB is niet de enige centrale bank die naar digitale munten kijkt. Tientallen landen, waaronder Amerika, China en Rusland, hebben digitale munten in verschillende fasen van ontwikkeling. In andere landen worden al concrete prototypen en zelfs werkbare digitale valuta ingezet in het betaalverkeer.