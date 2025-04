ECB kondigt stresstest met cyberaanval aan voor reactievermogen Europese banken

De Europese Centrale Bank gaat 109 banken aan een stresstest onderwerpen waarbij de weerbaarheid tegen en herstel van cyberaanvallen bestudeerd wordt. De ondervindingen van het onderzoek worden deze zomer gepresenteerd.

"Bij deze oefening wordt bekeken hoe banken reageren op en herstellen van een cyberaanval, niet of de banken in staat zijn om een dergelijke aanval te voorkomen", aldus de ECB. Volgens de overkoepelende bankenorganisatie is het uitgangspunt dat er een succesvolle cyberaanval heeft plaatsgevonden; het normale functioneren van de banken wordt hierdoor aangetast en noodprotocollen worden getest om te kijken of de banken weer snel hun dagelijkse bezigheden kunnen hervatten.

Verder kondigt de ECB een diepgravend onderzoek van 28 banken aan. Bij deze steekproef worden verschillende soorten banken op verschillende plekken gevraagd om extra informatie te geven over hun cyberaanvalrespons. Op deze manier zouden Europese banken meer van elkaar moeten kunnen leren.

De Europese Centrale bank beheert grofweg 113 'significante Europese banken', waaronder ook de Nederlandse banken ING, ABN AMRO, De Nederlandsche Bank, De Volksbank en Rabobank. De overkoepelende organisatie zegt de Europese bankensector stabiel te willen houden. Het EU-orgaan kondigde de stresstest in maart van 2023 aan naar aanleiding van de invasie van Oekraïne door Rusland. Toen werd er nog gesproken over een test van alleen de grote banken.