ING Nederland: Google Pay is vanaf eind februari beschikbaar

De Nederlandse bank ING gaat Google Pay vanaf 'eind februari' beschikbaar maken voor zijn klanten. Op welke datum precies, is niet duidelijk. De bank komt binnenkort met meer informatie naar buiten.

ING Nederland heeft het nieuws bekendgemaakt via X. Een medewerker van de bank reageerde daar op een eerdere vraag van een klant wat betreft de implementatie van Google Pay door ING.

Google Pay is sinds eind 2020 beschikbaar in Nederland. Dat was de implementatie zonder de Google Pay-app, waarbij banken de dienst moesten toevoegen aan hun eigen apps. Google introduceerde de losse Google Pay-app eind 2021 ook in Nederland. Nederlandse banken zoals ABN AMRO, Bunq, Rabobank, N26 en REvolut ondersteunen al langer Google Pay.