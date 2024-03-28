Bank Revolut komt met e-sim met mobiele data voor klanten

Revolut biedt voortaan de mogelijkheid voor klanten om via een e-sim mobiele data van de digitale bank af te nemen. Klanten kunnen vervolgens via de Revolut-app datategoed aanschaffen.

De optie is beschikbaar voor alle klanten van de bank in de Europese Economische Ruimte, zo legt Revolut uit. Volgens het bedrijf kunnen gebruikers via de bankapp met enkele kliks hun datategoed opwaarderen. Klanten die al een Revolut Ultra-abonnement hebben, krijgen standaard maandelijks 3GB mobiel datategoed. De bank meldt dat de e-sim in meer dan honderd landen te gebruiken is, dus ook buiten Europa, waardoor gebruikers geen 'onverwachte roamingkosten' zouden hoeven maken.