Bank Revolut komt met e-sim met mobiele data voor klanten

Ter aanvulling:
Je installeert een e-sim profiel op je toestel, vervolgens kan je een databundel kopen voor een bepaalde regio. Die bundels zijn prepaid bundels.
je kan bij Revolutt net als bij veel andere roaming e-sim aanbieders kiezen uit 3 tarief plannen:
Local: je koopt data voor 1 land (Voorbeeld van een actuele prijs: 5GB lokaal Nederland voor 30 dagen kost nu 10,50)
Regional: je koopt data voor een regio, bijvoorbeeld Europa (Voorbeeld 5GB Europa voor 30 dagen kost 18,- euro)
Globaal: Je data werkt in veel landen over de gehele wereld.(Voorbeeld 5 GB voor 30 dagen voor 32,- Euro)
Verder moet je de geldigheidsduur kiezen. Grotere bundels zijn vaak 30 dagen geldig, kleinere meestal 1 week. Ben je door je bundel heen, dan kan je altijd weer nieuw tegoedopwaarderen.
Dan vraag je je misschien af waarom je voor regional of local gaat kiezen als je ook een World bundel hebt. Dat is logischerwijs de prijs. Bij Local hoeft er maar 1 land goedkoop ondersteund te worden, wat minder kost voor Revolutt. Bij wereld moet 1 GB prijs die gemiddeld over de hele wereld aan Revolutt wordt gerekend nog winstgevend kunnen worden verkocht. Kortom: het is een eenheids prijs per GB voor de hele wereld, dus de goedkopere landen worden overpriced om op verbruik in dure landen geen verliezen te maken.
En als je je afvraagt hoe ze dit doen?
Ze kopen goedkoop data in bij een andere provider. Vaak bijvoorbeeld een Poolse aanbieder of een Engelse die goedkope roaming aanbiedt. Je roamt dus op een e-sim van een andere Europese provider in Nederland. Vaak met het voordeel dat je binnen Nederland ook meerdere netwerken kan kiezen. Daarom heb ik een e-sim als backupverbinding voor bij een storing of als ik geen dekking ergens heb van mijn eigen provider.
Tenslotte nog 2 laatste tips:
Zet in je netwerkinstellingen dataroaming voor de e-sim aan. Meestal surf je namelijk via een buitenlands netwerk via roaming bij e-Sims.
Bij de grootste (en vaak iets duurdere) aanbieders, download je direct een e-sim profiel op je telefoon. Bij anderen moet dit via een QR code die je toegestuurd krijgt of zelfs helemaal handmatig.
Na het downloaden van een e-sim profiel moet je deze e-simkaart nog activeren. Voor het activeren van een e-sim heb je een werkende dataverbinding nodig (via mobiel netwerk van een andere simkaart of via WiFi) anders krijg je hem niet geactiveerd.
E-SIM werkt vooral op modernere/nieuwere toestellen. Iphones vanaf de Iphone Xs, verder Google telefoons, Samsung telefoons zoals de S23, S24 etc.
Oude toestellen hebben vaak maar 1 e-sim plek. Nieuwere een steeds groter wordend aantal e-sims die je naast elkaar kan installeren. Op je toestel kan je vaak 1 tot 7 e-sims installeren naast je gewone simkaart. Via een toggle in de netwerksettings geef je aan welke sim je aanzet voor data en via welke sim je je gesprekken en SMS berichten doet, dus je kan in theorie bij een rondreis voor ieder land een eigen e-sim provider die net weer goedkoper is activeren.
Toestellen met e-sim zijn dus dualsim. Deze hebben harware voor het gebruik op 2 netwerken te gelijkertijd. Sommige telefoons ondersteunen het gebruik van 2 e-sims gelijktijdig (Iphone 13, 14, 15). Anderen allen het gebruik van 1 fysieke sim en 1 e-sim.
Let op de prijs, dekking en geldigheid!
Kijk als je voor een e-sim oplossing wilt gaan naar de voor jou beste provider. Er zijn best veel e-sim roaming providers. Kijk dan ook eens bij Airalo, Holafly, Simly, Nomad, Flexiroam,Drimsim, ESIM plus, Dent, GlobalbyUSM, eSIMDB, etc.
Keus genoeg en vooral lokaal mogelijk een betere aanbieder.
Ik weet ook niet of Revolutt zelf MVNO is of dat zij op hun beurt weer inkopen bij een van de andere e-simaanbieders.
edit: De e-sims blijken na wat Googlen van 1Global te zijn. Bron: https://www.1global.com/?...0fYwmaEAAYASAAEgJmZPD_BwE
[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 15:21]