Bank Revolut komt met e-sim met mobiele data voor klanten

Revolut biedt voortaan de mogelijkheid voor klanten om via een e-sim mobiele data van de digitale bank af te nemen. Klanten kunnen vervolgens via de Revolut-app datategoed aanschaffen.

De optie is beschikbaar voor alle klanten van de bank in de Europese Economische Ruimte, zo legt Revolut uit. Volgens het bedrijf kunnen gebruikers via de bankapp met enkele kliks hun datategoed opwaarderen. Klanten die al een Revolut Ultra-abonnement hebben, krijgen standaard maandelijks 3GB mobiel datategoed. De bank meldt dat de e-sim in meer dan honderd landen te gebruiken is, dus ook buiten Europa, waardoor gebruikers geen 'onverwachte roamingkosten' zouden hoeven maken.

Revolut esim

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 21:07
89 • submitter: harley

28-03-2024 • 21:07

89

Submitter: harley

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Reacties (89)

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HarmJan1990 28 maart 2024 21:24
Wat een gekke combinatie.
eBait @HarmJan199028 maart 2024 21:26
Valt wel mee. Voor een bank waarbij je alles maar dan ook alles via de app doet eigenlijk best logisch. Ze hebben wel meer reisfeatures zoals vakanties boeken (Expedia schil met wat cashback) en wat verzekeringsspul.
DvanRaai89 @eBait28 maart 2024 21:34
Expedia schil
Dit is ook weer een schil om 1GLOBAL:
Data Plans with eSIM - General Conditions of Sale (1GLOBAL)
1. Important information about our role

This document sets out the terms and conditions of sale (the “Conditions of Sale”) for data plans with eSIM provided by 1GLOBAL (“eSIM Data Plans”) purchased through the Revolut app. It also sets out other important things that you need to know.

We, Revolut Ltd (“Revolut”), market and facilitate the sale of eSIM Data Plans as an agent of TP Global Operations Limited, trading as 1GLOBAL. 1GLOBAL is the service provider of the eSIM Data Plans. We also act on 1GLOBAL’s behalf to provide certain administrative assistance throughout the lifecycle of the eSIM Data Plans.

By purchasing an eSIM Data Plan you are entering into an agreement with 1GLOBAL (“Terms of Service”), which can be accessed here. Please read this carefully to familiarise yourself with the terms and conditions applicable prior to purchasing an eSIM Data Plan.
Bron

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 15:21]

Remzi1993 @eBait29 maart 2024 12:59
Ze bieden zelfs aandelen en crypto aan.
Stroper @HarmJan199028 maart 2024 21:47
Lijkt mij juist van niet. De USP van al die fintechs/neobanks is juist dat wisselkoersen er veel goedkoper zijn , in vergelijking met CreditCards bij traditionele banken.
Het is dan ook vrij populair bij internationale studenten,tijdelijke arbeidsmigranten, en mensen die veel reizen.
Na goedkoper betalen in het buitenland, bieden ze nu ook goedkoper internet in het buiteland aan.
StefandeGroot @HarmJan199029 maart 2024 08:27
Ach ik zat vroeger bij Rabo Mobiel. Inderdaad van de Rabobank. Dus zo heel raar is die combi dan weer niet.
Schuilnaam85 28 maart 2024 21:11
kan ik deze e-Sim ook in m’n iPad gebruiken?
HKLM_ @Schuilnaam8528 maart 2024 21:16
Als jij een ipad hebt met esim ondersteuning dan ja
Available from March 25th, 2024, all Revolut customers on eSIM compatible devices will have access to the eSIM, regardless of their plan.
DvanRaai89 @HKLM_28 maart 2024 21:20
Maar zijn iPad compatible devices? Nirt op de traditionele manier i.i.g.
HKLM_ @DvanRaai8928 maart 2024 21:22
Je hebt toch ipads met sim/esim ondersteuning? Wat zou dat zo speciaal maken dan?
DvanRaai89 @HKLM_28 maart 2024 21:25
Dat je niet zoals op Android een appje download en het profiel installeert maar dat via een andere route gaat, dacht ik. Net als op iPhone en Watch, als ik mij niet vergis.
FooLsKi @DvanRaai8928 maart 2024 22:38
Het kan idd via een Entitlement Server (zoals de Watch) maar ook via QR-code. Ik vermoed dat deze eSIM wel op een Entitlement Server-achtige manier zal worden geïnstalleerd. Revolut biedt het profiel aan, je iPad maakt via WiFi verbinding met de ES van 1GLOBAL en downloadt de eSIM. De eSIM wordt geactiveerd en maakt verbinding met 1 v/d roamingpartners van 1GLOBAL.
Het lijkt mij wel interessant om te weten of 1GLOBAL een preferred partner heeft, of dat het niet uitmaakt op welk netwerk je zit.
AlesT @FooLsKi29 maart 2024 00:54
Wat ik vooral zou willen weten is via welk netwerk / land je breakout is. Dus wat voor IP adres krijg je?
Dat is iets wat echt nog heel vaak niet duidelijk wordt gemaakt voordat je van een bepaalde aanbieder hun eSIM aanschaft.
Bij een relatief bekende aanbieder krijg je voorbeeld een Pools IP adres, met alle mogelijke blokkades, reclame meuk op Google en latency van/naar Polen van dien…

Edit: bij nadere informatie lijkt 1global o.a. de infra van Truphone te gebruiken (wat ze in Jan 23 hebben overgenomen). Truphone gebruikt volgens mij meerdere local breakout servers, waaronder in NL, DE, UK, US, HK en meer. :) Dus dat zou mooi zijn met de eSIM van Revolut en zit je dus niet vast aan een IP adres van een specifiek land.

[Reactie gewijzigd door AlesT op 22 juli 2024 15:21]

watabstract @AlesT29 maart 2024 04:59
Veel mensen weten niet dat data gerouteerd wordt via het land van herkomst van de simkaart. Dat plus goedkoop lokaal kunnen bellen houdt mij meestal weg van (e)sims die je in veel landen goedkoop kunt gebruiken. Een lokale sim blijft voor mij de allerbeste keuze. Dat is juist met eSIM vaak zo handig want die kun je van tevoren downloaden. Helaas is eSIM wel een slechte standaard en moet je al een bijzonder mainstream telefoonmodel hebben om er overal waar ze eSIM aanbieden gebruik van te kunnen maken. Daarnaast is eSIM lang nog niet overal doorgebroken. De grote providers in Spanje bijv bieden het nog steeds niet aan.
FooLsKi @watabstract29 maart 2024 10:22
Dat eSIM een "slechte standaard" is ben ik niet met je eens. Het is de toekomst! Steeds meer OEMs ondersteunen het in hun toestellen (nog geen low-end maar dat zal imho niet lang meer duren) en er zijn al eSIM-only toestellen op de markt. Het mooie van netwerkaanbieders die een Entitlement Server hebben staan om eSIMs aan te bieden is dat je daar je "lokale SIM" in eSIM-formaat kunt downloaden. Na gebruik verwijder je het profiel weer van je telefoon en klaar. Geen extra plastic wat weer weggegooid wordt, je blijft het chipje in je telefoon/in de soc van je telefoon gebruiken. Uiteindelijk dus een oplossing met minder milieu-impact.
watabstract @FooLsKi29 maart 2024 11:02
De voordelen van eSIM zijn me wel bekend. Ik maak er zelf gebruik van. Dat doet echter niks af aan de reële nadelen. Zoals dat een netwerk specifieke telefoons moet toestaan om eSIM op hun netwerk te kunnen gebruiken. Met een mainstream Samsung Galaxy is dat niet zo snel een probleem maar probeer maar eens in een gemiddeld land in Azië een Google Pixel via eSIM te laten verbinden. Lukt je meestal niet.
FooLsKi @watabstract29 maart 2024 13:18
Het wordt wel al steeds meer mainstream. Het grote probleem nu is dat elke grote naam z'n eigen versie server support. Als je dus zoveel mogelijk klanten wil kunnen bedienen op een "userfriendly customer journey" komt het erop neer dat je een server voor Apple moet neerzetten, eentje voor Google, eentje voor Samsung en dan nog eentje van de GSMA om de overige merken te kunnen bedienen.
DvanRaai89 @watabstract29 maart 2024 13:15
Ik moet zeggen dat jouw gebruik van het woord "lokaal", in de context van buitenlandse providers, voor mij bijzonder verwarrend is.
Veel mensen weten niet dat data gerouteerd wordt via het land van herkomst van de simkaart. Dat plus goedkoop lokaal kunnen bellen houdt mij meestal weg van (e)sims die je in veel landen goedkoop kunt gebruiken. Een lokale sim blijft voor mij de allerbeste keuze. Dat is juist met eSIM vaak zo handig want die kun je van tevoren downloaden. Helaas is eSIM wel een slechte standaard en moet je al een bijzonder mainstream telefoonmodel hebben om er overal waar ze eSIM aanbieden gebruik van te kunnen maken. Daarnaast is eSIM lang nog niet overal doorgebroken. De grote providers in Spanje bijv bieden het nog steeds niet aan.
watabstract @DvanRaai8929 maart 2024 14:11
Een lokaal telefoongesprek is een gesprek dat in zijn geheel plaatsvindt op het netwerk van de provider waar je op dat moment mee verbonden bent. Dat is wellicht een wat ouderwetse term maar vroeger was een lokaal versus een internationaal telefoongesprek gebruikelijke taal.
DvanRaai89 @watabstract29 maart 2024 14:53
? Die snap ik niet. Ik dacht dat met lokaal binnenlands bedoeld werd. Dus van KPN naar Odido niet internationaal, ondanks dat het niet op het zelfde netwerk is.
tweakuwe @DvanRaai8928 maart 2024 22:31
Als je de revolut bank app op de ipad kan draaien, dan zal het vast ook prima op de ipad gaan. Probeer het eens, ze geven 100MB kado momenteel :)
DvanRaai89 @tweakuwe28 maart 2024 22:37
Dat is het ding juist, heb geen iPad. (Ben tevens ook geen klant bij Revolut :) )
Aldy @DvanRaai8929 maart 2024 17:14
Dat is het ding juist, heb geen iPad. (Ben tevens ook geen klant bij Revolut :) )
En je bent ook niet van plan een iPad te kopen en/of klant bij Revolut te worden? _/-\o_
DvanRaai89 @Aldy29 maart 2024 17:17
Revolut wel, eigenlijk liever N26.
Aldy @DvanRaai8929 maart 2024 17:20
Er staat je toch niets in de weg om over te stappen op N26? Elke bank heeft zo z'n voordelen en nadelen.
DvanRaai89 @Aldy29 maart 2024 17:22
Er staat je toch niets in de weg om over te stappen op N26? Elke bank heeft zo z'n voordelen en nadelen.
Dat zeg je nu wel heel stellig maare...
In 2021 heeft de duitse waakhond van de financiële sector, BaFin, ik vermoed wegens witwas praktijken onder klanten, de restricties opgelegd dat ze niet meer dan 50K klanten per maand mochten aanmelden. In 2023 is dit verlengd.

Ik had me een tijd geleden aangemeld maar toen niets van vernomen; of niets terug gehoort of niet goed gekeken. Er was toen een wachtlijst bij N26.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 15:21]

Aldy @DvanRaai8929 maart 2024 17:44
Ik had alleen gelezen dat ze na de Brexit niet meer in UK actief waren, maar zo'n wachtlijst schiet ook niet op. Ik zit bij Bunq en ben erg tevreden.
RoelReijn @DvanRaai8929 maart 2024 12:19
Heb recentelijk nog een e-sim van Simyo geactiveerd op een iPhone. Een kwestie van de app downloaden, inloggen en de e-sim "downloaden". iOS handelt dan alles verder af. Werkt super! Kan naar mijn weten ook met een QR code.
DvanRaai89 @Schuilnaam8528 maart 2024 21:16
Ik dacht dat provoders op iOS (en afgeleiden) een soort speciale provisioning infra op moesten zetten, en het niet zomaar een kwestie is van appje downloaden en profiel installeren.
Ik weet niet of Revolut (als virtuele provider) dat heeft (of uberhaupt zo kunnen doen).
SirLenncelot @DvanRaai8928 maart 2024 22:36
Is volgens mij alleen voor de Watch zo. iPhones/iPads werden ongeveer gelijk met andere Esim toestellen ondersteund.
TWeaKLeGeND @Schuilnaam8528 maart 2024 21:16
Ja, er van uitgaande dat je een esim capable iPad hebt

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 15:21]

Qwerty-273 @Schuilnaam8528 maart 2024 21:17
Afhankelijk of je iPad het ondersteund natuurlijk :)
https://support.apple.com...a05b5446/17.0/ipados/17.0
cariolive23 @Schuilnaam8528 maart 2024 21:28
Van de site van Apple:
Not all carriers support eSIM. See your carrier for more details. The eSIM technology works with iPad Pro 11‑inch (1st generation or later), iPad Pro 12.9‑inch (3rd generation or later), iPad Air (3rd generation or later), iPad (7th generation or later), and iPad mini (5th and 6th generation). In China mainland, eSIM is only available for iPad (10th generation) model A3162.
THE_BASE @Schuilnaam8528 maart 2024 22:46
Heb het sinds gisteren en werkt prima!
ucsdcom
@Schuilnaam8529 maart 2024 10:10
kan ik deze e-Sim ook in m’n iPad gebruiken?
Zie de ondersteuning van een andere e-sim provider:

https://www.airalo.com/he...&utm_campaign=traveldealz

Ik heb verschillende e-sims op mijn Ipad Air kunnen gebruiken voor data in het buitenland. Dus deze van Revolutt zal dan vast ook geen belemmering zijn..
hbt68 @Schuilnaam8530 maart 2024 14:53
eSIM is currently supported on the iPad Pro 11‑inch (1st and 2nd generation) and iPad Pro 12.9‑inch (3rd and 4th generation). The iPad Pro 12.9-inch (1st and 2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 10.5-inch do not have an eSIM.
Stukfruit 28 maart 2024 23:19
Leuke toevoeging, maar niet veel meerwaarde tegenover Airalo en zeker niet boven Holafly.

Zo op het eerste gezicht zit Revolut er soms een euro onder en soms een euro boven, terwijl Holafly meestal twee tot drie keer zo duur is met onbeperkte data.

Voor een paar dagen tussendoor en als je weet hoeveel data je ongeveer maximaal gaat gebruiken is het een leuke toevoeging, maar voor langere periodes met consistent verbruik is Holafly waarschijnlijk nog steeds (relatief, afhankelijk van hoeveel je verbruikt) goedkoper.
Source90 @Stukfruit29 maart 2024 03:42
Vond Holafly bij vergelijken juist minder. Als ik het goed zie, mag je daar geen hotspot mee maken.
“Delen van data niet toegestaan”

Dan is onbeperkt data leuk, maar dat jaag ik er niet doorheen in 3 weken.
Nu met Yesim 55GB voor €45 in Azië inclusief hotspot mogelijkheid (nodig voor werk laptop via VPN).
Stukfruit @Source9029 maart 2024 05:43
Dat eerste klopt inderdaad. Ligt er zeker aan hoe je het gebruikt.

Wat ook telt is hoe Airalo werkt. Zo kies ik vaak liever voor Holafly omdat Airalo te vaak niet werkt en weggegooid geld is. Als het via Revolut / 1GLOBAL beter gaat dan is dat ook weer een extra voordeel.

Yesim kende ik nog niet, maar mag ik volgens de Play Store niet eens de app van installeren.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 22 juli 2024 15:21]

HakanX @Stukfruit29 maart 2024 06:49
Yesim kende ik nog niet, maar mag ik volgens de Play Store niet eens de app van installeren.
Altijd weer zo'n domme beperking vind ik dat. Ik heb iig meerdere Google profielen. Met mijn Nederlandse profiel mag ik het niet downloaden, als ik switch naar het Turkse profiel mag het weer wel. Je ip maakt verder niks uit.
Stukfruit @HakanX29 maart 2024 08:49
Ik zal voor het gemak even aannemen dat je de opmerking van de Play Store dom vindt en niet mijn opmerking ;)

edit:
Ugh, een beetje dom van mij: er stond inderdaad beperking ipv opmerking ;(


Verschillende accounts aanhouden en op verschillende manieren gebruiken kan bij Google de perfecte methode zijn om een ban aan je broek te krijgen, dus daar ben ik redelijk voorzichtig mee (y)

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 22 juli 2024 15:21]

knakworst @Stukfruit29 maart 2024 08:57
Vrij simpel kun je ook de apk vanuit betrouwbare bron downloaden, bijvoorbeeld https://apkpure.com/esim-...-by-yesim/com.yesimmobile
HakanX @Stukfruit29 maart 2024 14:20
Ik zal voor het gemak even aannemen dat je de opmerking van de Play Store dom vindt en niet mijn opmerking ;)

Verschillende accounts aanhouden en op verschillende manieren gebruiken kan bij Google de perfecte methode zijn om een ban aan je broek te krijgen, dus daar ben ik redelijk voorzichtig mee (y)
Ja uiteraard, heb ook beperking staan en geen opmerking :)

Geen idee waarom hiervoor een ban gegeven moet worden. Heb het al 10 jaar denk ik en om volledig legietime redenen. Ik kon namelijk de app van mijn Turkse bank niet downloaden met de Nederlandse account (precies wat ik dom vind aan die beperkingen). Een app zoals die van je bank wil je ook niet downloaden via een derden server zoals @knakworst voorsteld.

Maarja afhankelijk van het doel kan je voor jezelf de beste oplossing kiezen. Zijn iig meerdere manieren.
Source90 @Stukfruit29 maart 2024 09:01
Ik heb nu Yesim en nog nooit de app geïnstalleerd. Gaat gewoon via het portaal op de website.
Stukfruit @Source9029 maart 2024 09:29
In principe net zoals Holafly en Airalo dus :) Goed om te weten dat de app hier ook niet verplicht is. Bedankt!
Dream_ON @Source9029 maart 2024 15:44
Technisch gesproken kun je onbeperkte data überhaupt niet opmaken, in geen enkel tijdsbestek.
kippie39 @Stukfruit29 maart 2024 01:36
Ik ben regelmatig in Brazilië (Mijn vriendin woont daar) en koop daar dan elke maand dat ik er ben, via Airalo een 3GB pakket voor 11 USD. Deze is dan 30 dagen geldig. Als ik kijk naar de tarieven van Holafly in Latijns Amerika, dan schrik ik best wel van die 87€ per 30 dagen. Het is dan wel onbeperkt, maar ook in Latijns/Zuid Amerika heb je tegenwoordig overal (in Noord Oost Brazilië dan) wel internet in restaurants/winkels, Aan die 3GB heb ik meer dan genoeg
mfkne @kippie3929 maart 2024 02:47
Je kan bij Claro een lokale eSIM krijgen voor rond de 30 BRL met 10+15 GB voor 30 dagen. Heb je wel een CPF voor nodig maar wellicht dat je vriendin dat voor jou kan regelen.
Fly-guy 28 maart 2024 21:30
De prijzen mogen nog wel iets gaan zakken, er zijn meerdere aanbieders voor bijvoorbeeld globale datapakketten die meer bieden voor minder geld en dan doel ik specifiek op langere geldigheid.
Ik kom best vaak in het buitenland, maar 20GB trek ik er niet doorheen in 30 dagen. Gelukkig zijn er aanbieders die die 20gb voor dezelfde prijs aanbieden, maar dan 365 dagen geldig.
GPGP @Fly-guy28 maart 2024 22:15
Welke aanbieder is dat?
JVA18 @GPGP28 maart 2024 23:57
Bijna altijd is het goedkoper om een simkaart/e-sim te kopen van een lokale provider. Vaak kun je dan naast data ook nog bellen, dat is dan weer handig voor reserveringen, taxi's etcetera.
Aalard99 @JVA1829 maart 2024 07:52
Maar dat maakt het wel een stuk complexer. Waar kan ik bijvoorbeeld in Nederland als toerist een lokaal eSIM bestellen?
icecreamfarmer @Aalard9929 maart 2024 08:55
Bij een gsm winkel.
yozgoesdigital @JVA1829 maart 2024 09:09
Ik ben regelmatig in allerlei non EU-landen voor werk voor korte periodes en e-sims met data zijn ideaal om wel direct internet te hebben direct bij aankomst en niet eerst ergens tijd zien vrij te maken om langs een verkoop punt te gaan en daar je paspoort gegevens achter te moeten laten. Los van het feit dat je in sommige landen als buitenlander geen sim kaarten mag kopen of alleen tijdelijke maakt het ook niet handiger.
Als ik dat voor een paar euro kan afkopen heb ik het er voor over.
Daarnaast gebruik ik al Revolut dus zou alles bij 1 provider het nog makkelijker maken.
GPGP @yozgoesdigital29 maart 2024 10:53
Dan lijkt me zoiets zeker geschikt. Ik haal op een buiten EU vakantie meestal een lokaal prepaid kaartje. In Amerika haal je dan vaak voor een 30 dollar een welkomstpakket van 50Gb ofzo bij T-Mobile. Heb ik t wel over een jaar of 6-7 geleden.

In Brazilië is t bijvoorbeeld lastiger. Je moet een lokaal belasting nummer hebben om een sim te kunnen kopen. Dan is zo'n service wel een uitkomst!
Joostglas @GPGP28 maart 2024 23:55
Waarschijnlijk Airalo
Fly-guy @GPGP29 maart 2024 07:16
Airalo, flexiroam zijn de eerste die me te binnen schieten, beide werken prima.
MarcoC 28 maart 2024 21:49
Interessante concurrent voor Airalo, waar ik in meerdere landen hele goede ervaringen mee heb gehad. Prijzen zijn ongeveer hetzelfde zo op het eerste gezicht.
Fly-guy @MarcoC28 maart 2024 22:15
Alleen bieden ze geen pakketten voor lagere tijd aan. Airalo en anderen bieden bv 20GB aan, geldig voor 365 dagen, wat, in ieder geval voor mij, beter aansluit op mijn gedrag.
Ik gebruik geen 20GB in een maand en om elke maand een nieuwe pakket te kopen is lastig en kost meer.
ucsdcom
29 maart 2024 09:14
Ter aanvulling:

Je installeert een e-sim profiel op je toestel, vervolgens kan je een databundel kopen voor een bepaalde regio. Die bundels zijn prepaid bundels.

je kan bij Revolutt net als bij veel andere roaming e-sim aanbieders kiezen uit 3 tarief plannen:

Local: je koopt data voor 1 land (Voorbeeld van een actuele prijs: 5GB lokaal Nederland voor 30 dagen kost nu 10,50)
Regional: je koopt data voor een regio, bijvoorbeeld Europa (Voorbeeld 5GB Europa voor 30 dagen kost 18,- euro)
Globaal: Je data werkt in veel landen over de gehele wereld.(Voorbeeld 5 GB voor 30 dagen voor 32,- Euro)

Verder moet je de geldigheidsduur kiezen. Grotere bundels zijn vaak 30 dagen geldig, kleinere meestal 1 week. Ben je door je bundel heen, dan kan je altijd weer nieuw tegoedopwaarderen.

Dan vraag je je misschien af waarom je voor regional of local gaat kiezen als je ook een World bundel hebt. Dat is logischerwijs de prijs. Bij Local hoeft er maar 1 land goedkoop ondersteund te worden, wat minder kost voor Revolutt. Bij wereld moet 1 GB prijs die gemiddeld over de hele wereld aan Revolutt wordt gerekend nog winstgevend kunnen worden verkocht. Kortom: het is een eenheids prijs per GB voor de hele wereld, dus de goedkopere landen worden overpriced om op verbruik in dure landen geen verliezen te maken.

En als je je afvraagt hoe ze dit doen?

Ze kopen goedkoop data in bij een andere provider. Vaak bijvoorbeeld een Poolse aanbieder of een Engelse die goedkope roaming aanbiedt. Je roamt dus op een e-sim van een andere Europese provider in Nederland. Vaak met het voordeel dat je binnen Nederland ook meerdere netwerken kan kiezen. Daarom heb ik een e-sim als backupverbinding voor bij een storing of als ik geen dekking ergens heb van mijn eigen provider.

Tenslotte nog 2 laatste tips:

Zet in je netwerkinstellingen dataroaming voor de e-sim aan. Meestal surf je namelijk via een buitenlands netwerk via roaming bij e-Sims.

Bij de grootste (en vaak iets duurdere) aanbieders, download je direct een e-sim profiel op je telefoon. Bij anderen moet dit via een QR code die je toegestuurd krijgt of zelfs helemaal handmatig.

Na het downloaden van een e-sim profiel moet je deze e-simkaart nog activeren. Voor het activeren van een e-sim heb je een werkende dataverbinding nodig (via mobiel netwerk van een andere simkaart of via WiFi) anders krijg je hem niet geactiveerd.

E-SIM werkt vooral op modernere/nieuwere toestellen. Iphones vanaf de Iphone Xs, verder Google telefoons, Samsung telefoons zoals de S23, S24 etc.

Oude toestellen hebben vaak maar 1 e-sim plek. Nieuwere een steeds groter wordend aantal e-sims die je naast elkaar kan installeren. Op je toestel kan je vaak 1 tot 7 e-sims installeren naast je gewone simkaart. Via een toggle in de netwerksettings geef je aan welke sim je aanzet voor data en via welke sim je je gesprekken en SMS berichten doet, dus je kan in theorie bij een rondreis voor ieder land een eigen e-sim provider die net weer goedkoper is activeren.

Toestellen met e-sim zijn dus dualsim. Deze hebben harware voor het gebruik op 2 netwerken te gelijkertijd. Sommige telefoons ondersteunen het gebruik van 2 e-sims gelijktijdig (Iphone 13, 14, 15). Anderen allen het gebruik van 1 fysieke sim en 1 e-sim.

Let op de prijs, dekking en geldigheid!

Kijk als je voor een e-sim oplossing wilt gaan naar de voor jou beste provider. Er zijn best veel e-sim roaming providers. Kijk dan ook eens bij Airalo, Holafly, Simly, Nomad, Flexiroam,Drimsim, ESIM plus, Dent, GlobalbyUSM, eSIMDB, etc.

Keus genoeg en vooral lokaal mogelijk een betere aanbieder.

Ik weet ook niet of Revolutt zelf MVNO is of dat zij op hun beurt weer inkopen bij een van de andere e-simaanbieders.

edit: De e-sims blijken na wat Googlen van 1Global te zijn. Bron: https://www.1global.com/?...0fYwmaEAAYASAAEgJmZPD_BwE

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 15:21]

S0epkip @ucsdcom29 maart 2024 09:56
Hier een leuke esim comparison:

https://travel-dealz.com/esim/provider/#pricecomparison
ucsdcom
@S0epkip29 maart 2024 10:08
Hier een leuke esim comparison:

https://travel-dealz.com/esim/provider/#pricecomparison
Dat is een hele mooie aanvulling! Naar zo iets was ik ook op zoek. Het is zo'n enorm woud aan aanbieders.

Nog mooier is dat er ook een lijst met ondersteunde toestellen doorgelinkt staat.

Zie: https://www.airalo.com/he...&utm_campaign=traveldealz
beezjeh 28 maart 2024 22:58
Zeer mooi toevoeging, maar qua prijzen best hoog in vergelijking met de huidige concurrentie.

Ze konden beter starten met mooie introductieprijzen in plaats van een gratis 100mb optie :)
FrostyPeet 28 maart 2024 22:59
Wat ik me afvraag met die Revoluts/N26's etc... Krijg je daar "gedoe" mee met witwas regels van banken, of er een vinkje extra controle bij de belastingdienst etc? Was toch wat te doen met oplichters die via zo'n bank geld wegsluisden via Marktplaats?
ASNNetworks @FrostyPeet28 maart 2024 23:06
Een Revolut rekening maak je ook niet zomaar. Je moet je gegevens invullen en je paspoort scannen. Na verificatie werkt je account en kan je ermee betalen. De Belastingdienst weet je ook via Revolut gewoon te vinden hoor.
cariolive23 @FrostyPeet29 maart 2024 04:25
Insider information: AML en KYC is áltijd van toepassing. Revolut doet dat goed, zitten relatief weinig money mules. Mocht je op zoek zijn naar een bank die criminelen beschermt, ga dan vooral naar Bunq. Dat is slechter dan slecht. Dat gaat ook tegen je werken, andere banken vertragen noodgedwongen betalingen naar Bunq. Dit vanwege extra controles
Sando @cariolive2329 maart 2024 09:08
Dat is nogal een statement. Heb je een bron? Voor een marktplaatsscammer is een gratis bank veel interessanter dan een bank die €8 per maand kost.
cariolive23 @Sando29 maart 2024 15:44
Eerste maand is gratis en je betaalt aan het einde van de maand. En omdat de rekening op andermans naam staat, de katvanger, betaal je helemaal niks
Busy-Today-88 28 maart 2024 21:20
Makkelijk voor als ik in Singapore ben voor 2 dagen, €4 voor 1 GB data, netjes. :P
sweetdude @Busy-Today-8828 maart 2024 22:30
Sowieso een handige bank met weinig transactiekosten als je betaald met vreemde valuta. Aanrader wat mij betreft.
AMD and INTEL @sweetdude29 maart 2024 04:40
De wisselkoers is daarin tegen niet echt gunstig meer met revolut, ik transfer best veel geld omdat ik in het buitenland studeer, en vorig jaar zat er echt nog een paar % verschil in, nu is het hetzelfde als derest, of soms zelfs duurder helaas. Check maar!
SkyStreaker @AMD and INTEL29 maart 2024 04:43
Xoom misschien een optie?
bello2185 @AMD and INTEL29 maart 2024 08:03
Voor gebruik in Azië zat ik o.a. ook te kijken naar Revolut maar ben uiteindelijk voor Wise gegaan. Tot dusver prima fees, goede app, fysieke pinpas werkt ook prima (Visa Debit, aanschaf kost €4,-). Euro's erop laden is gratis met iDEAL via Nederlandse bank. Dus dat is misschien ook een poging waard als ze je benodigde currency aanbieden. :)
Busy-Today-88 @bello218531 maart 2024 10:24
Bij Wise heb ik recentelijk ook een account geopend. Erg fijne app inderdaad. Kosten voor een pasje waren voor mij €7. Revolut en Wise zijn allebei handig tijdens het reizen. :)
P. vd Loo @AMD and INTEL29 maart 2024 09:56
Klopt. Viel mij ook al op. Ook als je binnen de 1000 euro blijft er die zogenaamd geen extra kosten betaald. Wisselkoers is ongunstig geworden.
sweetdude @AMD and INTEL29 maart 2024 11:59
als ik kijk naar de wisselkoers van Roemeense lei naar euro valt het best goed mee.
revolut Lei 1 naar Eur 0,2006
wise Lei 1 naar Eur 0,2012

Ik gebruik het als ik daar ben voor kleine transacties. flesje water, wat te eten onderweg etc. dan is het fijn om niet nog extra losse transactiekosten te hebben.
DvanRaai89 28 maart 2024 21:26
Mogelijk interessant stukje achtergrondinformatie: deze dataplannen lijken via 1GLOBAL aangeboden te worden. Ik vermoed dat deze virtuele provider weer data inkoopt bij partijen als KPN en T-Mobile.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 15:21]


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