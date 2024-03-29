NCSoft heeft de ontwikkeling van Guild Wars 3 goedgekeurd

NCSoft, het moederbedrijf van ontwikkelaar ArenaNet, heeft de ontwikkeling van Guild Wars 3 goedgekeurd. Hoelang de ontwikkeling van de mmorpg gaat duren, is nog niet bekend. Guild Wars 3 is nog niet officieel aangekondigd.

In een vergadering met investeerders zei voorzitter Park Byeong-moo dat ArenaNet werkt aan Guild Wars 3, aldus de Zuid-Koreaanse gamenieuwssite Inven en MassivelyOP. Het is echter niet duidelijk hoe ver de ontwikkeling is gevorderd, dus het kan nog enkele jaren duren voordat de game uitkomt.

Het laatste Guild Wars-spel dat uitkwam was Guild Wars 2 uit 2012. De game wordt nog steeds ondersteund en heeft vorig jaar een vierde uitbreiding gekregen, genaamd Secrets of the Obscure. Daarnaast komen er in 2024 en 2025 nog twee uitbreidingen uit. Sinds 2022 is Guild Wars 2 ook beschikbaar op Steam.