NCSoft heeft de ontwikkeling van Guild Wars 3 goedgekeurd

NCSoft, het moederbedrijf van ontwikkelaar ArenaNet, heeft de ontwikkeling van Guild Wars 3 goedgekeurd. Hoelang de ontwikkeling van de mmorpg gaat duren, is nog niet bekend. Guild Wars 3 is nog niet officieel aangekondigd.

In een vergadering met investeerders zei voorzitter Park Byeong-moo dat ArenaNet werkt aan Guild Wars 3, aldus de Zuid-Koreaanse gamenieuwssite Inven en MassivelyOP. Het is echter niet duidelijk hoe ver de ontwikkeling is gevorderd, dus het kan nog enkele jaren duren voordat de game uitkomt.

Het laatste Guild Wars-spel dat uitkwam was Guild Wars 2 uit 2012. De game wordt nog steeds ondersteund en heeft vorig jaar een vierde uitbreiding gekregen, genaamd Secrets of the Obscure. Daarnaast komen er in 2024 en 2025 nog twee uitbreidingen uit. Sinds 2022 is Guild Wars 2 ook beschikbaar op Steam.

Guild Wars 2
Guild Wars 2

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 07:38
62 • submitter: nzall

29-03-2024 • 07:38

62

Submitter: nzall

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Guild Wars 2

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Reacties (62)

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Arcticwolfx 29 maart 2024 07:54
Grootste teleurstelling van Guild Wars 2 vond ik het ontbreken van de "Holy trinity" aan groepsrollen. Zo leek het meer op een kinderachtig toetsram spel zonder uitdaging, zoals de meeste Chinese mmorpg.

Dan toch liever WoW, FFXIV of zelfs Rift.
baseendje @Arcticwolfx29 maart 2024 12:49
Grappig, ik vind GW2 juist een top game gedeeltelijk om de zelfde redenen die jij op noemt. De amerikaanse studio Arenanet die de GW2 (en zijn voorganger) ontwikkeld heeft, heeft in plaats van de zo veelste WoW clone een super inovatieve game neer gezet. Veel van de vernieuwingen van GW2 hebben later ook hun weg gevonden naar vele andere games (inclusief wow).

In plaats van de tap-target achtige gameplay wat tot die tijd de norm was voor mmos kwam GW2 met een dynamish combat system, de juiste bewegingen, positionering en reactie vermogen maken een enorm verschil in de PvP modi van het spel.

Ook wisten de makers van GW2 het classieke en behoorlijk uitgemolken rollenspel van tank healer dps te doorbreken. In plaats van bepaalde classes specifiek af te grendelen voor een bepaalde rol, bieden de traits (een soort skill trees) in combinatie met de juiste weapon set, skills en gear met de juiste stats verschillende classes om verschillende rollen op zich te nemen. Iedere class doet dit op zijn eigen unieke manieren met allemaal hun eigen voor en nadelen wat voor een leuke en sterke class identiteit zorgt. Verder verschilt het ook per encounter wat voor rollen nodig zijn en het is vaak mogelijk om meer dan een rol op je te nemen. Er zijn classieke rollen zoals dps, healer en tank, maar daarnaast heb je ook boon supports, kiter en pusher.

Ieder encounter bied zijn eigen uitdagingen en zo verschilt het per encouter wat het beste werkt. In sommige gevallen is er veel crowd control nodig waarbij de dps spelers ook specifieke cc skills mee moeten brengen, in andere gevallen is er juist veel stability (bescherming tegen cc) nodig. In het ene geval is condition damage (debuffs) het effectiefst waarbij in andere gevallen je strike damage (hit dps) veel effectiever is. Dit daagt spelers uit om niet in de zelfde rol te blijven plakken, maar juist hun speelstijl aan te passen op de uitdaging die voor hen ligt.

In Guild Wars 2 is er duidelijk voor gekozen om de zo genoemde open world content toegangkelijk te houden en bied juist meer uitdaging binnen de 'instanced' content (raids, strikes, fractal dungeons), zeker als de spelers de challange modes aan durven. Dit zorgt er voor dat de game een breed scala aan publiek catered. Als je zin hebt in een chille game sessie, dan is er een enorme open wereld te ontdekken die door horizontal progression ook nog eens volledig relevant is en blijft. Maar als je op zoek bent naar een uitdaging dan is de dopamine kick die je krijgt als je eindelijk een eindbaas verslaat na vijf keer gewiped te zijn te vinden in de instances van de game.

Ondanks de inmiddels al weer meer dan 10 jaar oude game engine gaat Arenanet goed met zijn tijd mee en weten ze nog steeds top notch, level design, cinametics, soundtrack, voice acting en boss design te leveren en dat alles zonder subscription fee of pay to win content. Als je dat nog niet gedaan hebt kan ik je echt aanraden om deze game eens uit te proberen. Het is inmiddels mogelijk om een beperkte versie van de base game gratis te spelen en er zijn geregeld aanbiedingen voor de onbeperkte base game + de eerste twee expacks voor 7.50, een koopje als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door baseendje op 22 juli 2024 13:46]

dabrainz @baseendje29 maart 2024 14:12
Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Daarbij vind ik een groot voordeel van GW2 dat je characters niet elke zoveel maanden een gear-squish krijgen. Hierdoor kun je prima een break van een paar maanden, of zelfs jaren nemen, zonder dat je daarna eerst weer al je characters opnieuw moet gaan gearen. Dit biedt toch de mogelijkheid voor een eenvoudigere terugkeer naar het spel dan naar, bijvoorbeeld, WoW.
loki504 @Arcticwolfx29 maart 2024 08:36
Holy trinity is er sinds HoT(exp 1) met stats die je extra aggro geven en healers die de volledige role van healing en buffing op zich kunnen nemen en is ook zeker nodig bij Raids maar voor 90% van de content niet nodig omdat de meeste zichzelf prima in leven kunnen houden.
Arcticwolfx @loki50429 maart 2024 08:53
Het is ook nog een belangrijk onderdeel van 5-man groepen op hogere uitdaging niveaus.
loki504 @Arcticwolfx29 maart 2024 09:25
Healer kan wel handig zijn voor t4 fractals ja. Maar ook die kan je als je een beetje skills hebt zonder healer doen. Tanks hebben geen plek in 5 man groepen.
PMvE @loki50429 maart 2024 12:36
Een beetje skill? Met vervelende instabilities gaat de gemiddelde fractal pug op zijn gat in de t4 fractals.
loki504 @PMvE29 maart 2024 12:41
Je zegt het zelf al fractal pugs🫣. Misschien iets meer maar het zeker mogelijk om het als een hechte groep te speedrunnen.
D3F @Arcticwolfx29 maart 2024 08:07
Ooit Wildstar gespeeld? Was ontwikkeld door oud-Blizzard medewerkers. Zat best wat potentie in, maar helaas wist het nooit echt een grote massa te bereiken. Het vechtsysteem was erop gericht om juist geen knoppenram-festijn te worden. Inmiddels is de game offline, ook F2P kon de game niet redden. Op metacritic heeft de game een 7,6 door users.
Arcticwolfx @D3F29 maart 2024 08:25
Zijn weinig bekende mmorpg die ik niet uitgeprobeerd geprobeerd heb. Wildstar heb ik met onze vriendengroep denk ik 1 week volgehouden. We waren veel langer bezig met spellen zoals Guild Wars 2, Rift, of Star Wars: The Old Republic. Veel spellen willen te veel en te snel, maar missen een bepaalde basis.

[Reactie gewijzigd door Arcticwolfx op 22 juli 2024 13:46]

nzall @Arcticwolfx29 maart 2024 10:04
Ik heb Rift al een paar keer proberen te starten, maar ik ben er nooit echt goed ingekomen. Denk dat het ondertussen al een paar jaar geleden is dat ik het nog geprobeerd heb... Hoe is het verhaal in dat spel?
Arcticwolfx @nzall29 maart 2024 10:12
Dat weet ik niet meer precies, volgens mij was het "oké" maar blijkbaar niet onvergetelijk.

Ik vond vooral het Callings/Souls (classes/rollen) systeem goed uitgewerkt, met name die van de Rogue. Hele interessante combat mechanics, niet te snel of te veel, maar ook niet te langzaam. Dungeons hadden mede daardoor een fijne flow en waren interessant uitgelegd.

De Rogue calling in dit spel is wel een meesterwerkje op zich. Zal er niet een te lange text aan wijden, maar tussen Blademaster, Bard (healer), Saboteur, Nightstalker, en Riftstalker(tank) had je echt veel diversiteit allemaal in één functie.

[Reactie gewijzigd door Arcticwolfx op 22 juli 2024 13:46]

Zerokuni @D3F29 maart 2024 10:33
Wildstar vond ik heel leuk, totdat ik max level was. Endgame, zowel PvE als PvP viel wat tegen. Het concept, art style, lore en classes waren heel tof. De uitwerking helaas wat minder. Vond ik heel jammer.

Zelf vond ik Terra Online ook een coole game.

On topic: Guild Wars 2 was ook tof, maar nooit lekker in gekomen. Guild wars 3 zal ik niet spelen. Vanaf Vanilla WoW heb ik bijna nonstop gespeeld tot en met Warlords of Draenor. Tegenwoordig speel ik meer single players.
Sjekster @Arcticwolfx29 maart 2024 09:45
Ik vond vooral de overgang naar volledig MMO jammer. De gameplay van GW1 stond mij véél meer aan. Ik kan nog steeds niet wennen aan de wirwar van spelers die overal maar kriskras door elkaar rennen, of de complete visuele chaos bij boss fights etc. Ik heb GW2 wel, inclusief de uitbreidingen die ik in uitverkoop heb gekocht, vooral om toch even de wereld te zien van alle continenten. Maar meer dan 1x doorspelen is het niet.
Arcticwolfx @Sjekster29 maart 2024 09:50
Ik denk dat een goede blend tussen een single player ervaring, in een levende wereld waar je de keuze hebt om samen moeilijkere dingen aan te pakken wel leuk. Zo was dat vroeger (misschien nog steeds?) in WoW. Met vroeger bedoel ik dan ongeveer tussen de tweede uitbreiding en de latere varianten.

Star Wars the Old Republic deed dat ook heel goed, alhoewel het design van de werelden erg minimaal was.

[Reactie gewijzigd door Arcticwolfx op 22 juli 2024 13:46]

Sjekster @Arcticwolfx29 maart 2024 11:29
Bij GW1 had je iig de keuze alles helemaal alleen te doen, je kon dan een instance doen met alleen maar computer gestuurde teamgenoten die je wat instellingen en commando's kon meegeven. Als je het leuk vond het met een echte party te doen, kon dat ook. Je kwam hoe dan ook niemand tegen, naast je party. Alleen in steden was het echt open. Ik speel GW2 voornamelijk alleen, maar alles is open en het krioelde overal van spelers die bunnyhoppend mijn gezichtsveld kruisten etc. Maakt het ook lastig echt van de omgeving te genieten. Niet mijn ding.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 13:46]

au- @Sjekster29 maart 2024 15:51
Was wel eens eenzaam, een beetje fatsoenlijk in elkaar gezette AI teamgenoot was vele malen beter dan de gemiddelde speler. Niet omdat de AI zo geweldig was, overigens.
Sjekster @au-29 maart 2024 16:19
Haha, dat was zeker zo ja. Ik vond het toch wel fijn, zeker toen spelersaantallen wat terugliepen. Ik kan vandaag de dag nog net zo makkelijk spelen :)
Rogers @Arcticwolfx29 maart 2024 13:06
Ik vind het systeem van Runescape (osrs) het leukste. De wereld is een mix van high en low level gebieden, dungeons worden moeilijker hoe dieper je gaat. Je kan er zelf voor kiezen hoe moeilijk je het maakt en met goede voorbereiding vijhanden boven je level aan.
Door de mix blijf je ook veel meer gevarieerde speler levels overal tegenkomen en voelt de wereld levendig. In andere MMOs zoals WOW zijn de low level gebieden vaak uitgestorven.
IngamerX @Arcticwolfx29 maart 2024 08:31
WoW heeft toch ook geen trinity meer?

En heel tof, hoop wel dat deze game ook naar de consoles komt. Lang GW2 gespeeld. Nu geen game PC meer, eigenlijk altijd op console. Destiny lang gespeeld, maar is een beetje opgedroogd.

Zal nog wel even duren voor GW3 er is - tegen die tijd een ouwe lullen gamer :+
Slicey @Arcticwolfx29 maart 2024 08:58
Sinds de eerste expansie is er toch een aardig tirinity met een healer, buffer en verschillende dps soorten.. Guild wars 2 heeft ook zeke ruitdagende content.. De strikes zijn al niet per se makkelijk en de challenge modes zijn echt next level waaar je zeker wel verschillende rollen nodig hebt om ze te verslaan.
Refalm @Arcticwolfx29 maart 2024 11:24
Guild Wars 2 heeft inderdaad geen "Holy trinity".

In plaats daarvan heeft het soort van rollen:
  • Power
  • Condi
  • Healing
  • Tank
  • Kite
De rollen zijn dynamisch. Je kunt zelf een eigen rol verzinnen, en een soort combinatie maken van bijvoorbeeld Condi en Healing als je dat leuk vindt. Je bent niet gelimiteerd aan een stramien. Zelf vind ik dit veel uitdagender.
GewoonWatSpulle 29 maart 2024 07:45
Ik weet na jaren nog steeds niet hoe ik me voel over Guild Wars 2, ja het is mooi en een soort van dezelfde wereld maar toch een totaal andere game en ik heb niets met het verhaal gehad.
nzall @GewoonWatSpulle29 maart 2024 07:50
Als je zegt "ik heb niets met het verhaal gehad", heb je het dan ook over de living story seasons? Of heb je enkel het basisspel gespeeld tot en met het Zhaitan gevecht en de epiloog erna? Want ArenaNet heeft het verhaal in de Living Story en hetgeen dat erop volgt in de expansions een pak beter gemaakt dan het verhaal dat in het F2P stuk zit. er is meer focus gelegd op het verhaal van de personages en de boss battles zijn ook veel beter.
HellFury @nzall29 maart 2024 09:34
het originele deel was absoluut niet f2p. Als ik het me goed herinner waren de eerste living stories ook voor het f2p werd.

Het originele verhaal was prima. Guild Wars 1 (en uitbreidingen) kwamen uit in een andere tijd waar verhaal een grotere rol speelde in mmo's.
bigbadbull @HellFury29 maart 2024 12:48
Het origineel GW2 is Nadien en nu dus F2P.
De uitbreidingen zijn wel nog te kopen.

ik vond veel in GW1 leuker, vooral het maken van de builds, maar GW1 was nog moeilijk te spelen na het uitkomen van GW2.

Ben uiteindelijk afgehaakt nog voor het einde der draken.
GewoonWatSpulle @nzall29 maart 2024 14:26
Ik ben zelfs met de base game niet heel ver gekomen omdat het een ordinaire grind werd en het verhaal verder niet echt verleidde verder te spelen. Vaak genoeg nog met vrienden mee gespeeld en events gedaan maar niet wat me vast hield voor meer dan 2 weekenden op rij.
Kenneloth 29 maart 2024 09:14
Wellicht dat ik zeur en dat mijn kritiek niet terecht is, maar WAAROM moet er een nieuwe Guildwars komen? Van 1 naar 2 kon ik begrijpen, ik ben een Guildwars 1 veteraan en deel 2 is een compleet andere game. Maar het gaat hier om een MMO, je investeert veel tijd in je personage en die wil ik niet achterlaten.

Dit is waarom ik na al die jaren nog World of Warcraft speel, veel kritiek op WoW is terecht. Maar het feit dat ik na 15 jaar nog steeds met mijn allereerst personage kan spelen is gewoon top en zo zou dat ook moeten als het om een MMO gaat.

Er is zit veel tijd en geld in dit personage, ik zou echt kwaad worden als Blizzard met World of Warcraft 2 zou komen.
PdeBie @Kenneloth29 maart 2024 09:26
Er is zit veel tijd en geld in dit personage, ik zou echt kwaad worden als Blizzard met World of Warcraft 2 zou komen.
Tenzij je je karakter kan migreren natuurlijk :)
Kenneloth @PdeBie29 maart 2024 09:57
Tijd zal het leren denk ik dan. :)
loki504 @Kenneloth29 maart 2024 10:07
Waarom er een nieuwe gw2 MOET komen? Niets hoeft natuurlijk maar misschien willen ze een bepaalde richting op gaan die niet aansluit bij de huidige verhaal lijn. Of dingen die ze willen doen maar dat niet kunnen vanwege de veroudere game engine? Blizzard heeft zelf ook al vaak aangegeven dat ze bepaalde dingen niet kunnen doen vanwegen de game engine.
Kenneloth @loki50429 maart 2024 10:42
Zeker een valid punt. maar ik blijft toch bij mijn mening dat we dit voor MMO's niet moeten zijn doen. MMO's zijn timesinks, spellende bedoelt om te spelen over een langere periode, spellen waarbij veel tijd in de lore en je personage gaat zitten. Maar, dit is natuurlijk mijn persoonlijke mening.

Ik ben geen software ontwikkelaar maar werk wel voor een softwarebedrijf en leer door de praktijk toch een hoop over de ontwikkeling hiervan, Epic doet het goed en daar moeten we allemaal voorbeeld aannemen. Ze hebben de Engine van Fortnite al enkele malen vernieuwd. Nu hoor ik je denken, wij van WC Eend. Maar het kan dus kennelijk wel, immers gebruikt Blizzard ook een engine die ze zelf hebben ontwikkeld en bij ons op het werk is dat niet anders. Het is veelal een tijd/geld kwestie.

Tevens, recent dus weer aan WoW begonnen. Als ik zie wat ze nog kunnen met een spel van 20 jaar oud. Ik ben echt onder de indruk.
loki504 @Kenneloth29 maart 2024 11:28
klopt de unreal engine is enkele keren(maar overzetten van UE 4 naar 5 gaat niet 1 2 3. En de WoW engine vernieuwe ze ook steeds. maar zo moest de keyring er ooit aan geloven om ruimte te maken voor de dungeon journel. nu verwacht ik niet dat die 1ne knop de reden was hem weg te halen.

en ze zijn nog in de review fase. waarin Anet alle mooie plannen mag gaan vertellen en uitleggen en waarom daar GW3 voor nodig is en daarna komt 5-10 jaar ontwikkeling aan. dus verwacht op zijn vroegst 2030. dan is gw2 ook al weer 18 jaar. prima leeftijd en tijd voor een nieuw deel. zeker als je de horizontal progression wil behouden, voor een nieuwe speler die net 80 is geworden is er zoveel content en de meeste dingen zijn nog relevant. doe daar nog 5 a 6 expensions bij en een nieuw iemand is de aankomende jaren 24/7 aan het spelen om alles te krijgen. Bij WoW is de meeste oude content leuk voor verhaal en skins/mounts etc maar items die daar droppen geven geen progressie meer en kunnen je prima met een fractie van de meensten doen.
Backpackpaul @Kenneloth29 maart 2024 10:43
Er is natuurlijk een hele nieuwe generatie gamers die nooit 1&2 hebben gespeeld. Ik game zelf al sinds eind jaren 80 dus soms word ik ook wel moe van remasters en reboots, maar dan herinner ik me weer dat de kids van nu die "game carrière" niet hebben. Er hoeft niet altijd rekening gehouden te worden met ons oude knarren ;)
Kenneloth @Backpackpaul29 maart 2024 10:46
Haha, true.
Rogers @Kenneloth29 maart 2024 13:12
Alleen al om grafisch een flinke sprong te kunnen maken. De gigantische hoeveelheid bestaande content grafisch updates, terwijl het meeste niet eens meer gespeeld wordt, is onbegonnen werk.
Het geeft ook de kans om met nieuwe gameplay elementen te komen die te anders zijn voor het bestaande spel.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 13:46]

Cilph 29 maart 2024 08:11
Vond zelf dat GW2 de legacy van GW1 geen eer aan deed. Het overgenomen verhaal haast kapotgemaakt. En na release werd langzaam duidelijk dat voor een game die gebaseerd is op cosmetic progressie, alle half-decent cosmetics achter een paywall zaten. Ik hoop niet dat ze met GW3's manifesto met hetzelfde excuus komen als het GW2 manifesto, want dat geloof ik niet meer.
loki504 @Cilph29 maart 2024 09:34
Je hebt vandaag de dag toch aardig wat cosmetics die je kan bemachtigen via de expensionpacks. En als je een cosmetics belangrijker vind dan bv legendary gear kan je prima wat gold omruilen voor gems en ze op die manier kopen.
Meidengroep @Cilph29 maart 2024 10:56
Je kan gewoon gems ruilen voor gold in de ingame store, geen paywall...
Cilph @Meidengroep29 maart 2024 12:38
De paywall is niet het probleem. De motivatie is dan het probleem. Dan is mijn routine dat ik eigenlijk gewoon aan het farmen ben voor gold. Er zit geen achievement meer achter. Geen variatie. Alleen de meest meta farm. Ik kan net zo goed geld smijten en het krijgen, want dat is vele male efficientere tijdsbesteding.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 22 juli 2024 13:46]

baseendje @Cilph29 maart 2024 13:34
Het hangt er natuurlijk ook wel een beetje vanaf waar je plezier uit haald in een game. Ik speel zelf al best een aantal jaartjes GW2 en heb er nog steeds veel plezier om samen met een aantal vrienden een baas te klappen of om bijvoorbeeld in pvp of wvw andere spelers te slim af te zijn. e.g. ik speel het spelletje omdat ik het spelletje leuk vind, niet omdat ik het belangrijk vind of mijn poppetje de nieuwste skins en dansjes heeft. Persoonlijk denk ik niet dat ik een game zou spelen alleen maar omdat je een leuk in-game hoedje krijgt maar ik de game zelf saai vind, maar als dat je ding is dan zijn er genoeg andere games die daar in voorzien.
loki504 @Cilph29 maart 2024 18:15
Je kan ook een Chinees of botter betalen om bepaalde dingen te halen. Dat zal 9/10 keer ook vele malen efficiënter zijn... is dat leuk? Nee maar goed bijna alles wat je doet in gw2 levert je gold op of mats die je kan verkopen. Het is ook vele malen efficiënter om ipv 3k gold voor een legendary een lading gems te kopen en dan omwisselen voor gold. Ben je direct BiS en wat legendary's. Maar goed ik speel voor de lol en achivements leveren nog steeds extreem veel op zelfs legendary of ze zijn onderdeel van een legendary.
SinergyX
29 maart 2024 08:44
Dat zal 2028 op z'n vroegst worden, GW2 is verre van perfect, maar het is 1 van de weinige MMO's die je rustig 1,5 jaar kan laten liggen, om vervolgens gewoon weer verder te gaan waar je gestopt was. De level cap is nog hetzelfde, end-gear nog hetzelfde, alleen nieuwe cosmetische variaties. En of je nu lowbie dungeons of strike/fractals gaat doen, er zijn altijd mensen over de hele linie nog steeds aan het spelen. Zeker nu Legacy een ding is (terug naar bepaalde 'living stories') zijn de oude expensions opeens weer populair voor hun dailies.

Naast BDO nog steeds een MMO die ik elke keer weer op kan pakken vanwege horizontale progressie, of er zijn weer nieuwe elites, nieuwe gearsets, elke keer wel iets om weer een paar maanden bezig te zijn om vervolgens de game weer jaartje op de plak te zetten :P

En zelfs GW1 pak ik af en toe nog eens op, daar is ontwikkeling al lang gestopt maar wordt er nog steeds wat gesleuteld aan skills en events, erg leuk om daar nog steeds best wat mensen rond te zien lopen voor de daily/weeklies, of weer een paar weken aan het sleutelen voor leuke hero setups (wat nog steeds imho 1 van de beste aspecten is van de game).

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 22 juli 2024 13:46]

Wolfos
@SinergyX29 maart 2024 09:03
2028? Ze zijn net begonnen. Ik denk dat 2034 realistischer is.
SinergyX
@Wolfos29 maart 2024 10:21
Ik bedoel de officiele aankondiging, niet de game zelf :P De originele bron MTN geeft aan dat ze pas in de 'review' zitten van de ontwikkeling, dat is pre-pre-pre-development fase. En daarop volgde A.net zelf al met de statement:
As an active game studio we are always doing internal exploratory work for possible future titles we’d want to create, however we have nothing to confirm right now.
dragongamer 29 maart 2024 08:59
Heel erg benieuwd naar. Vroeger GW1 helemaal grijs gespeeld als tiener. Heb er zelfs mijn huidige partner op ontmoet O+

Bij GW2 waren wij beiden super enthousiast. Maar mij bleef het niet trekken. Ik miste de harde planning en skillset builds die nodig waren om solo of in groep een map in te gaan om daar je doelen te bereiken. Begrijp me niet verkeerd. De open map in GW2 is een verademing, maar het brengt ook een andere dynamiek waardoor meer de nadruk lijkt op solo dan team(building).

Ander groot minpuntje van GW2 heb ik altijd de verschrikkelijke performance gevonden. Wat ik ook deed 2-3 pc builds verder, de game was gewoon altijd een <60fps-bende. Single core cpu-bound is de game vooral.

Dealniettemin ga ik hem weer eens oppakken. Jaar geleden ook gedaan, en toen was het lastig mijn vriendin te volgen die echt de meest duurste armorsets en wapens heeft verkregen (meerdere keren). Het hielp toen ook niet dat ik heel veel tijd moest verzinken in masteries om verder te progressen.

Heel erg benieuwd naar GW3. Hopelijk een moderne titel met terug wat meer nadruk op teamwork. Als het opnieuw pay once, play forever is zonder pay-to-win. Dan ben ik waarschijnlijk hooked. Echt een geweldig, zeldzaam, concept. Iets dat ArenaNet goed gemastered heeft in Guild Wars.

[Reactie gewijzigd door dragongamer op 22 juli 2024 13:46]

Ro4x @dragongamer29 maart 2024 09:04
Die <60FPS bende is sinds een jaar gelukkig wel goed opgelost sinds ze op DX11 draaien.
PdeBie 29 maart 2024 07:49
GW1 helemaal grijs gespeeld. Alle soorten karakters voorzien van (ik geloof) Obsidian armor en alle expansions (Factions etc.) ook volledig gespeeld.

Was echt mijn grootste tijdverdrijf naast school en werk.

Ga deel 3 in de gaten houden!
Timelight 29 maart 2024 07:52
Ik speel 2 nog steeds met plezier. Wel met pauzes er soms tussen omdat ik het druk heb door mijn werk leven maar het is voor mij een spel waar ik weer makkelijk terug in kan duiken wanneer ik zin heb en niet van alles weer moet uitzoeken . Ook het verhaal vind ik leuk om te volgen maar dat kan ook komen omdat ik het samen met mijn broertje vooral speel. Tegenwoordig heb ik een steam deck en het speelt ook best wel leuk daarop.
maddog4004 29 maart 2024 07:55
Gw1 was een aparte game, endgame was meer pvp gericht. Gw2 is zo... groot. Er komen nu nog steeds nieuwe maps uit die ik niet gezien heb. Wat zal gw3 brengen??
iris1995 29 maart 2024 08:03
Leuk om te zien dat er een guild wars 3 komt. Ik heb me vele uren vermaakt in GW2, dus een nieuw deel met weer wat modernere graphics en hopelijk wat nieuwe features zou super kunnen zijn.

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