NCSoft heeft de ontwikkeling van Guild Wars 3 goedgekeurd

Grappig, ik vind GW2 juist een top game gedeeltelijk om de zelfde redenen die jij op noemt. De amerikaanse studio Arenanet die de GW2 (en zijn voorganger) ontwikkeld heeft, heeft in plaats van de zo veelste WoW clone een super inovatieve game neer gezet. Veel van de vernieuwingen van GW2 hebben later ook hun weg gevonden naar vele andere games (inclusief wow).
In plaats van de tap-target achtige gameplay wat tot die tijd de norm was voor mmos kwam GW2 met een dynamish combat system, de juiste bewegingen, positionering en reactie vermogen maken een enorm verschil in de PvP modi van het spel.
Ook wisten de makers van GW2 het classieke en behoorlijk uitgemolken rollenspel van tank healer dps te doorbreken. In plaats van bepaalde classes specifiek af te grendelen voor een bepaalde rol, bieden de traits (een soort skill trees) in combinatie met de juiste weapon set, skills en gear met de juiste stats verschillende classes om verschillende rollen op zich te nemen. Iedere class doet dit op zijn eigen unieke manieren met allemaal hun eigen voor en nadelen wat voor een leuke en sterke class identiteit zorgt. Verder verschilt het ook per encounter wat voor rollen nodig zijn en het is vaak mogelijk om meer dan een rol op je te nemen. Er zijn classieke rollen zoals dps, healer en tank, maar daarnaast heb je ook boon supports, kiter en pusher.
Ieder encounter bied zijn eigen uitdagingen en zo verschilt het per encouter wat het beste werkt. In sommige gevallen is er veel crowd control nodig waarbij de dps spelers ook specifieke cc skills mee moeten brengen, in andere gevallen is er juist veel stability (bescherming tegen cc) nodig. In het ene geval is condition damage (debuffs) het effectiefst waarbij in andere gevallen je strike damage (hit dps) veel effectiever is. Dit daagt spelers uit om niet in de zelfde rol te blijven plakken, maar juist hun speelstijl aan te passen op de uitdaging die voor hen ligt.
In Guild Wars 2 is er duidelijk voor gekozen om de zo genoemde open world content toegangkelijk te houden en bied juist meer uitdaging binnen de 'instanced' content (raids, strikes, fractal dungeons), zeker als de spelers de challange modes aan durven. Dit zorgt er voor dat de game een breed scala aan publiek catered. Als je zin hebt in een chille game sessie, dan is er een enorme open wereld te ontdekken die door horizontal progression ook nog eens volledig relevant is en blijft. Maar als je op zoek bent naar een uitdaging dan is de dopamine kick die je krijgt als je eindelijk een eindbaas verslaat na vijf keer gewiped te zijn te vinden in de instances van de game.
Ondanks de inmiddels al weer meer dan 10 jaar oude game engine gaat Arenanet goed met zijn tijd mee en weten ze nog steeds top notch, level design, cinametics, soundtrack, voice acting en boss design te leveren en dat alles zonder subscription fee of pay to win content. Als je dat nog niet gedaan hebt kan ik je echt aanraden om deze game eens uit te proberen. Het is inmiddels mogelijk om een beperkte versie van de base game gratis te spelen en er zijn geregeld aanbiedingen voor de onbeperkte base game + de eerste twee expacks voor 7.50, een koopje als je het mij vraagt.
[Reactie gewijzigd door baseendje op 22 juli 2024 13:46]