Sony kondigt samenwerking met mmorpg-maker NCSoft aan

Sony Interactive Entertainment heeft een officiële samenwerking met de Zuid-Koreaanse gamemaker en -uitgever NCSoft aangekondigd. De Guild Wars-uitgever werd in eerdere geruchten al genoemd als mogelijk bedrijf dat een Horizon-spin-off zou gaan maken.

De bedrijven zeggen een strategische samenwerking aan te gaan en 'samen wereldwijde samenwerkingen te evalueren in verschillende markten'. De partijen zeggen inhoudelijk nog weinig over de samenwerking, maar noemen wel specifiek de mobiele markt. Het is overigens niet voor het eerst dat Sony en NCSoft samenwerken. Volgens Push Square kondigden de bedrijven in 2007 ook een samenwerking aan, maar enkele jaren later bleken alle gezamenlijke projecten geannuleerd te zijn, zo schreef Engdadget destijds.

NCSoft werd onlangs in onbevestigde geruchten genoemd als een gamestudio die een Horizon-spin-off onder de codenaam 'Project H' aan het maken zou zijn. Er gaan al langer geruchten rond over een Horizon-mmo. Het grootste deel van het portfolio van NCSoft bestaat uit dit soort games. Het bedrijf gaf namelijk al ruim dertig games uit, waaronder de Guild Wars-, Lineage- en Blade & Soul-games.