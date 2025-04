Sony kondigt VR-headset met Snapdragon XR2 Gen+ 2-soc aan

Sony heeft een nieuwe VR-bril geïntroduceerd. De headset heeft een Snapdragon XR2+ Gen 2-soc, twee 4k-oledschermen, zes camera’s die de omgeving scannen en twee controllers. De bril komt in 2024 op de markt. Het is niet duidelijk hoeveel het apparaat moet kosten.

De VR-headset ondersteunt volgens Sony high definition pass through, waardoor gebruikers de omgeving rondom hen kunnen blijven waarnemen. Het Japanse bedrijf levert twee controllers mee met de VR-bril: een zogenaamde ringcontroller waarmee virtuele, driedimensionale objecten gemanipuleerd kunnen worden en een aanwijscontroller. Die laatste zou precieze aanwijzingen mogelijk maken.

Het is niet duidelijk hoeveel de VR-headset weegt, maar Sony benadrukt dat de bril uitgebalanceerd is. Wat materiaalkeuze betreft, zou het Japanse bedrijf vooral gelet hebben op het draagcomfort voor de gebruikers. Die gebruikers kunnen de bril ook omhoogvouwen om uit de virtuele wereld te treden. Dit gebeurt via een scharnier. Het apparaat moet niet opnieuw gekalibreerd worden als het daarna weer wordt dichtgevouwen.

Sony kondigde ook een samenwerking met Siemens AG aan. Het Duitse bedrijf stelt zijn NX Immersive Designer-software beschikbaar voor de bril. Deze software maakt deel uit van het XCelerator-platform dat gericht is op zakelijke toepassingen. De NX Immersive Designer-software kan gebruikt worden door bijvoorbeeld ingenieurs en ontwerpers om productontwerpen te maken in een virtuele ruimte.