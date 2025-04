Intel toont Lunar Lake-cpu met geïntegreerd ram en bevestigt Arrow Lake in 2024

Intel heeft zijn CES-keynote afgesloten met de bevestiging dat voor zowel desktops als laptops geheel nieuwe cpu-series zullen verschijnen in 2024. Voor desktops gaat het om Arrow Lake, terwijl Lunar Lake de AI-prestaties van laptops tot wel driemaal moeten verbeteren.

Waar Intels Meteor Lake-processors eind vorig jaar uitsluitend voor laptops beschikbaar kwamen, zal Arrow Lake wel voor desktops verschijnen. Hoewel Arrow Lake ten opzichte van Meteor Lake slechts kleine verbeteringen zal brengen, is het voor de desktop wel de eerste keer dat alle verbeteringen die Intel bij Meteor Lake doorvoerde beschikbaar komen.

Arrow Lake wordt daarmee Intels eerste desktopprocessor die gebruikmaakt van een tileontwerp, waarbij de chiplets voor bijvoorbeeld de cpu-cores en de geïntegreerde gpu uit verschillende fabrieken kunnen komen. Naar verwachting zal Intel voor een aantal van die tiles TSMC inschakelen. Verder bevestigde Intel dat Arrow Lake voor het eerst een npu voor AI-berekeningen zal bevatten.

Vermoedelijk maakt de npu in Arrow Lake nog gebruik van dezelfde architectuur als die in Meteor Lake. De Lunar Lake-processors voor laptops, die eveneens in 2024 uitkomen, zullen daarentegen een tot wel driemaal zo snelle npu krijgen. Eerder lekte al uit dat de tile met de cpu-cores van Lunar Lake bij TSMC gefabriceerd wordt, wat voor het eerst zou zijn; tot nu toe kwam in elk geval de tile met de primaire cpu-cores altijd uit Intels eigen fabrieken. Onderdeel van dat lek was ook dat de cpu's 16 tot 32GB geïntegreerd Lpddr5x-werkgeheugen krijgen. Die geheugenchips zijn duidelijk zichtbaar op de cpu die de manager van Intels Client Compute Group, Michelle Johnston Holthaus, tijdens de presentatie toonde.