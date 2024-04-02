Gerucht: Intel Arrow Lake gaat Core Ultra 200 heten

Intels komende Arrow Lake-cpu's worden uitgebracht onder de Core Ultra 200-naam. Dat meldt een bekende leaker. Deze nieuwe naamgeving vervangt de oude merknaam waarbij een processor wordt aangeduid door een combinatie van merknaam, generatienummer en model.

De bekende leaker Golden Pig Upgrade deelde het nieuws op het Chinese socialemediaplatform Bilibili. Het bericht bevat geen verdere informatie over de specificaties van de cpu-reeks. Met de stap volgt Intel de nieuwe naamgeving die het bedrijf onlangs introduceerde met Meteor Lake. Hoe de individuele Arrow Lake-processors exact gaan heten, is nog niet bekend.

Volgens deze leaker is Intel ook van plan om dit jaar met een refresh van zijn Raptor Lake-H-laptopprocessors te komen. Deze chips gaan deel uitmaken van de Core 200H-serie, zegt Golden Pig Upgrade. De Raptor Lake-serie bestaat al sinds 2022. Vorig jaar bracht Intel ook al een Raptor Lake-refresh uit.

Er verschijnen al enige tijd berichten over de komst van Intels Arrow Lake-processorserie. Het wordt de opvolger van de Meteor Lake-serie, waarmee Intel voor het eerst overstapte op consumenten-cpu's met een soort chipletontwerp op basis van 'tiles'. Meteor Lake kwam echter alleen beschikbaar voor laptops; Arrow Lake moet ook voor desktops beschikbaar komen. Intel bevestigde in januari dat de Arrow Lake-serie dit jaar nog uitkomt.

Intel kondigde in juni vorig jaar al aan zijn processornaamgeving te veranderen. Vanaf de Meteor Lake-cpu's werd de letter ‘i’ weggelaten uit de productnamen. Intel geeft sinds Meteor Lake ook niet meer de generatie aan in de naam van de productserie. Het topmodel in Intels Meteor Lake-serie staat bijvoorbeeld bekend als de Core Ultra 9-185H. Onder de oude naamgeving had diezelfde cpu vermoedelijk bekendgestaan als de Core i9-14900H.