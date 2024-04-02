Gerucht: Intel Arrow Lake gaat Core Ultra 200 heten

Intels komende Arrow Lake-cpu's worden uitgebracht onder de Core Ultra 200-naam. Dat meldt een bekende leaker. Deze nieuwe naamgeving vervangt de oude merknaam waarbij een processor wordt aangeduid door een combinatie van merknaam, generatienummer en model.

De bekende leaker Golden Pig Upgrade deelde het nieuws op het Chinese socialemediaplatform Bilibili. Het bericht bevat geen verdere informatie over de specificaties van de cpu-reeks. Met de stap volgt Intel de nieuwe naamgeving die het bedrijf onlangs introduceerde met Meteor Lake. Hoe de individuele Arrow Lake-processors exact gaan heten, is nog niet bekend.

Volgens deze leaker is Intel ook van plan om dit jaar met een refresh van zijn Raptor Lake-H-laptopprocessors te komen. Deze chips gaan deel uitmaken van de Core 200H-serie, zegt Golden Pig Upgrade. De Raptor Lake-serie bestaat al sinds 2022. Vorig jaar bracht Intel ook al een Raptor Lake-refresh uit.

Er verschijnen al enige tijd berichten over de komst van Intels Arrow Lake-processorserie. Het wordt de opvolger van de Meteor Lake-serie, waarmee Intel voor het eerst overstapte op consumenten-cpu's met een soort chipletontwerp op basis van 'tiles'. Meteor Lake kwam echter alleen beschikbaar voor laptops; Arrow Lake moet ook voor desktops beschikbaar komen. Intel bevestigde in januari dat de Arrow Lake-serie dit jaar nog uitkomt.

Intel kondigde in juni vorig jaar al aan zijn processornaamgeving te veranderen. Vanaf de Meteor Lake-cpu's werd de letter ‘i’ weggelaten uit de productnamen. Intel geeft sinds Meteor Lake ook niet meer de generatie aan in de naam van de productserie. Het topmodel in Intels Meteor Lake-serie staat bijvoorbeeld bekend als de Core Ultra 9-185H. Onder de oude naamgeving had diezelfde cpu vermoedelijk bekendgestaan als de Core i9-14900H.

Intel
Bron: Intel

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-04-2024 11:30
44 • submitter: Vuranix

02-04-2024 • 11:30

44

Submitter: Vuranix

Lees meer

Deze generatie wordt alles of niets

10 okt 2024

Deze generatie wordt alles of niets

Intel Core Ultra 200 'Arrow Lake' Preview

131
Dit wordt de hardware van 2024

2 jan 2024

Dit wordt de hardware van 2024

Preview van nieuwe cpu's, gpu's en ssd's

43
Intel gooit zijn cpu-ontwerp helemaal om

14 dec 2023

Intel gooit zijn cpu-ontwerp helemaal om

Vol op AI, maar gek genoeg trager

58
Intel maakt specificaties en prijzen van Core Ultra 200-desktop-cpu's bekend
Intel maakt specificaties en prijzen van Core Ultra 200-desktop-cpu's bekend Nieuws van 10 oktober 2024
Intel laat Arrow Lake produceren door ander bedrijf, annuleert eigen 20A-node
Intel laat Arrow Lake produceren door ander bedrijf, annuleert eigen 20A-node Nieuws van 5 september 2024
Intel organiseert Innovation 2024-evenement op 24 september
Intel organiseert Innovation 2024-evenement op 24 september Nieuws van 28 mei 2024
'Gigabyte werkt aan Z890-moederborden met AI TOP-merk voor Intel Arrow Lake'
'Gigabyte werkt aan Z890-moederborden met AI TOP-merk voor Intel Arrow Lake' Nieuws van 23 mei 2024
Intel onthult details over Lunar Lake, bevestigt nieuwe desktop-cpu's in Q4
Intel onthult details over Lunar Lake, bevestigt nieuwe desktop-cpu's in Q4 Nieuws van 20 mei 2024
Intel geeft statement over stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's
Intel geeft statement over stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's Nieuws van 8 mei 2024
Leakers delen details van Intel Ultra Core 200-cpu's en Z890-moederborden
Leakers delen details van Intel Ultra Core 200-cpu's en Z890-moederborden Nieuws van 6 mei 2024
MSI-overklokker hint naar komst Intel Arrow Lake-cpu’s in derde kwartaal 2024
MSI-overklokker hint naar komst Intel Arrow Lake-cpu’s in derde kwartaal 2024 Nieuws van 3 mei 2024
Intel: stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's komen door moederbordmakers
Intel: stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's komen door moederbordmakers Nieuws van 29 april 2024
Intel onderzoekt waarom games crashen op 13e en 14e generatie Core i9-processors
Intel onderzoekt waarom games crashen op 13e en 14e generatie Core i9-processors Nieuws van 9 april 2024
Intel-patch toont eerste modelnaam Lunar Lake-processor: Core Ultra 5 234V
Intel-patch toont eerste modelnaam Lunar Lake-processor: Core Ultra 5 234V Nieuws van 5 april 2024
Intel: Microsoft wil Copilot deels lokaal op pc draaien
Intel: Microsoft wil Copilot deels lokaal op pc draaien Nieuws van 28 maart 2024
Google, Intel, Arm en andere bundelen krachten tegen AI-hegemonie van Nvidia
Google, Intel, Arm en andere bundelen krachten tegen AI-hegemonie van Nvidia Nieuws van 26 maart 2024
Chinese overheid stopt deels met gebruik chips Intel en AMD, weert Windows
Chinese overheid stopt deels met gebruik chips Intel en AMD, weert Windows Nieuws van 25 maart 2024
Intel krijgt tot 8,5 miljard dollar subsidie voor maken van chips in VS
Intel krijgt tot 8,5 miljard dollar subsidie voor maken van chips in VS Nieuws van 20 maart 2024
Overklokkers halen recordsnelheid van 9,1GHz op Raptor Lake-i9-cpu
Overklokkers halen recordsnelheid van 9,1GHz op Raptor Lake-i9-cpu Nieuws van 15 maart 2024
Intel brengt 14th Gen i9-14900KS met 6,2GHz-boostclock uit voor 699 dollar
Intel brengt 14th Gen i9-14900KS met 6,2GHz-boostclock uit voor 699 dollar Nieuws van 14 maart 2024
Tien extra games krijgen Intel Application Optimization-ondersteuning
Tien extra games krijgen Intel Application Optimization-ondersteuning Nieuws van 14 maart 2024
Reuters: Intel behoudt voorlopig vergunning voor leveren laptop-cpu's aan Huawei
Reuters: Intel behoudt voorlopig vergunning voor leveren laptop-cpu's aan Huawei Nieuws van 12 maart 2024
Intel toont Lunar Lake-cpu met geïntegreerd ram en bevestigt Arrow Lake in 2024
Intel toont Lunar Lake-cpu met geïntegreerd ram en bevestigt Arrow Lake in 2024 Nieuws van 9 januari 2024
Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk
Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk Nieuws van 15 juni 2023
Meer producten en artikelen
Processors Intel Core i7 Core i5 Core i3 Core i9

Reacties (44)

-Moderatie-faq
44
44
27
0
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jochem4207 2 april 2024 11:34
Core Ultra 200 is toch totaal niet in lijn met de naamgeving op de foto? Ik word echt geen vierkante centimer wijzer van dit artikel zijn tekst. De foto is erg duidelijk maar hoe dit tot elkaar verhoud, geen idee
Warpozio @jochem42072 april 2024 11:56
merknaam, generatienummer en model

merknaam Core
generatienummer Ultra
model 200
JDx @Warpozio2 april 2024 12:01
Generatienummer is nu 12/13/14 wat zou in jouw idee dan de generatie erna moeten worden, mega ultra?
TheVivaldi @JDx2 april 2024 12:27
Super Ultra Pro Max Infinity. :+
Bruin Poeper @TheVivaldi2 april 2024 12:43
Ze kunnen hun licht eens opsteken bij Ford Escort:
BiTurbo GTM XLR Super Double XTRA Special Quad Exhaust Pipe Golden Ventieldopje,.... etcetera
qithoro @TheVivaldi3 april 2024 12:08
Giga, Maximus, optimus. Door de bomen het bos niet meer zien. Het enige wat helpt is op tweakers kijken
Ruben.A @JDx3 april 2024 11:34
@JDx

Intel® Core™ Ultra Processor 9/7/5 (voor high end )
Intel® Core™ 7/5/3 Processor
AverageNL Nieuwsredacteur @jochem42072 april 2024 11:47
Ik ben het met je eens dat deze afbeelding niet helemaal overeenkomt met de plannen, ik schrap hem. Ik voeg zo ook een voorbeeld toe obv wat Intel tegenwoordig doet met Meteor Lake

(NB: ik heb dit plaatje toegevoegd tijdens het redigeren van de tekst)

Edit: Zie nu onderaan het artikel:
Het topmodel in Intels huidige Meteor Lake-serie staat bijvoorbeeld bekend als de Core Ultra 9-185H. Onder de oude naamgeving had diezelfde cpu vermoedelijk bekendgestaan als de Core i9-14900H.

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 16:36]

jochem4207 @AverageNL2 april 2024 12:55
Netjes! Ziet er goed uit zo :)
BruceLee @jochem42072 april 2024 11:41
ze hadden gewoon een plaatje nodig. er zijn nog geen plaatjes van de nieuwe branding.
Dennism
@jochem42072 april 2024 11:52
Dit zal het mogelijk wat verduidelijken:

Van Core Tot Raptor Lake Refresh was het 14 generaties lang 'Core' als benaming. Dit lijkt mogelijk de laatste generatie van de 'klassieke Core CPU's' geweest te zijn. Product pagina Raptor Lake Refresh: https://ark.intel.com/con...-processors-14th-gen.html


Met Meteor Lake (en Raptop Lake Refresh voor laptops) is Intel begonnen met een nieuwe serie 'Core' CPU's, de 'Core (Series 1)' en daarnaast de 'Core Ultra (Series 1)'.
Deze hebben een Core of Core Ultra naamgeving met daarin een tier (3-5-7-9) en een modelnummer, voor de series 1 is dat 1xx en dan nog de gebruikelijke suffix, de gehele uitleg voor alle Intel lineups in het consumenten segment is hier te vinden: https://www.intel.com/con...rs/processor-numbers.html

Product pagina 'Core (Series 1)': https://ark.intel.com/con...-processors-series-1.html

Product pagina 'Core Ultra (Series 1)':
https://ark.intel.com/con...-processors-series-1.html

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Arrow Lake (en mogelijk Lunar Lake) 'Core (Series 2') en 'Core Ultra (Series 2)' zullen gaan vullen. Met daarbij dan een modelnummer van 2xx in plaats van de 1xx voor de Series 1

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 16:36]

derikkert @jochem42072 april 2024 15:18
Het is een verkorting, dus het wordt eerder Core Ultra 5/7/9 2xx, bijvoorbeeld Core Ultra 9 285 of Core Ultra 7 265.

Core of Core Ultra = merk (ultra zijn de high end chips van 5/7/9 nummer, zonder ultra zijn de lower end 3/5/7 chips)

3/5/7/9 = identiek aan het huidige i3/i5/i7/i9, 3 low end (alleen Core merk), 5 de middenmoot, 7 high-end, 9 enthousiast (alleen Core Ultra merk).

200 = jaar 2, 100 is 1e jaar, kan dus zijn dat een oudere chip een zelfde soort naam heeft als een nieuwere chip.

85 = tiering, 45 is lager geklokt en/of minder cores dan 85 bijvoorbeeld.

laatste letters (H) = generatie? H wordt Raptor Lake, zonder H Arrow lake? Nog wat onduidelijk.
Ruben.A @derikkert3 april 2024 11:29
@derikkert

https://www.intel.com/con...rs/processor-numbers.html

Desktop

K High performance, unlocked
F Requires discrete graphics
S Special edition
T Power-optimized lifestyle
X/XE High performance, unlocked

[Reactie gewijzigd door Ruben.A op 22 juli 2024 16:36]

SambalSamurai @jochem42072 april 2024 21:17
Eens met @jochem4207. En hoe gaat dan de volgende generatie Lunar Lake processor heten?

Core Ultra 200 9-285H

of

Core Ultra 300 9-185H

of anders?
JDx 2 april 2024 11:42
Hoe moet ik me dit voorstellen, i7-14700 wordt dan?
Microwilly @JDx2 april 2024 11:50
Core Ultra 207
OF
Core Ultra 200 i7-15700
OF
i7 Core Ultra 200 15700
OF
Core Ultra 200 15700

[Reactie gewijzigd door Microwilly op 22 juli 2024 16:36]

aaradorn @Microwilly2 april 2024 12:16
Het word er niet gemakkelijker op maar ik dump ook effe wat variaties die ik zo kan bedenken:
Core Ultra 270 <- 7 staat dan voor i7
Of
Core i7 Ultra 200
Of
Intel core age of ultra
Dennism
@aaradorn2 april 2024 12:17
Hier kan je de variaties vinden uit de Series 1: https://ark.intel.com/con...-processors-series-1.html
JDx @Microwilly2 april 2024 12:07
Haha, nou zie het wel verschijnen, je hebt toch ook weer een nieuw moederbord nodig voor die krengen volgens mij. Zit nog op een i5-12600 misschien wel naar een i7-14700 ipv de hele boel weer te vervangen.
derikkert @JDx2 april 2024 15:19
Core Ultra 270H (want raptorlake = H?)
JDx @derikkert2 april 2024 15:33
What do suffixes mean?

K: Unlocked for overclocking.
H: High-performance graphics.
T: Optimized for efficient desktop computing.
U: Optimized for laptop power efficiency.
F: High-performance processor used with discrete graphics cards (ex. Gaming)
X: Unlocked for extreme desktop performance.

Heb zelf een 12600K, je hebt ook nog zonder suffix.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 16:36]

derikkert @JDx2 april 2024 15:59
Voor het oude namensysteem is dat, in het artikel staat dat 200 zonder H arrowlake cpu's zijn, maar met H een refresh van raptorlake. Dus lijkt mij met dat nieuwe systeem dat die letters wat anders zijn gaan betekenen.
JDx @derikkert2 april 2024 16:26
Er staat zelfs in het artikel het topmodel = xxxH
Wolfos @JDx2 april 2024 13:18
Core Ultra 7-207
JDx @Wolfos2 april 2024 13:22
volgens mij dan Core Ultra 7-270
Boeryepes 2 april 2024 11:42
Kan er ook geen kaas van maken en mis vooral een uitgebreid voorbeeld.

We hebben dus de Core 3|5|7 ##xx serie (14th Gen/Meteor Lake) en dan is er de Core Ultra 200 als de nieuwe reeks (15th Gen/Arrow Lake).

Ik snap niet hoe deze 2 coderingen zich tot elkaar verhouden.

[Reactie gewijzigd door Boeryepes op 22 juli 2024 16:36]

Dennism
@Boeryepes2 april 2024 12:06
Ik vermoed dat Intel afscheid gaat nemen van 'gen' en dat '14th' daarvan mogelijk de laatste gaat zijn, en dat ze vanaf nu, in ieder geval voor enige tijd, 'series' gaat gebruiken voor wat ze vroeger 'gen' noemden.

Zie bijvoorbeeld deze overzichten: https://ark.intel.com/con...rk.html#@PanelLabel122139 en https://ark.intel.com/con...rk.html#@PanelLabel236800

Je ziet met Meteor Lake en Raptor Lake Refresh voor laptops dat deze niet meer in 14th gen vallen op Arc, maar beide in 'Series 1', MTL in 'Core Ultra (Series 1) en RPL voor Laptops in 'Core (Series 1)'.

Ik denk dus op dit moment, al kan Intel natuurlijk altijd veranderen, dat Arrow Lake geen 15th gen genoemd gaat worden maar Core / Core Ultra Series 2 (mogelijk in combinatie met Lunar Lake voor de ultra portables).

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 16:36]

Boeryepes @Dennism2 april 2024 12:17
ik denk dat je gelijk hebt, want bij Series 1/Meteor Lake heb je vervolgens Core 3|5|7 1xx en de Core Ultra 3|5|7 1xx.

Arrow Lake is dan 2xx.

Da's maar een relatief kleine wijzing in het typenummer: van ## = 14 naar 1 en 15 naar 2
Boeryepes 2 april 2024 12:00
Dit is Intel's officiele uitleg over Core vs Core Ultra (voor zover dit niet weer verandert)
https://www.intel.com/con...essors/core-vs-ultra.html

In this article, we’ll help you learn the differences between Intel® Core™ and Intel® Core™ Ultra processors.

Intel® Core™ processors offer outstanding performance you can trust for both your personal and professional computing requirements. If you use your PC for creating documents and spreadsheets, web browsing, streaming videos, videoconferencing, and casual gaming, then Intel® Core™ processors are likely a good fit for you.

Intel® Core™ Ultra processors include a specialized AI processing unit alongside supercharged performance to support advanced, innovative use cases and demanding applications. If you’re a creator who’s editing images and video, a live streamer needing to deliver a smooth broadcast, or a gamer seeking higher frame rates on the go, you’ll want to invest in a PC with a premium Intel® Core® Ultra processor paired with an available, built-in Intel® Arc™ GPU.1 2
Sir_Hendro @Boeryepes2 april 2024 12:37
Supercharged performance is wel tof. Hopelijk maakt dan ook "blast processing" uit de jaren 90 een comeback.
computerjunky
@Boeryepes2 april 2024 17:13
feit dat ze beginnen met "include a specialized AI processing unit" moet ik al een beetje van kokhalzen. alles moet tegenwoordig AI heten zelfs als het nog niets met echte AI te maken heeft. Het gaat denk ik ook nul comma nul gebruikt worden wat het ook is maar je kan in ieder geval even AI vermelden want dan ben je hip.
En die zelf promote voor een arc is ook best grappig. Gamers me teen high end cpu willen echt geen ARC gpu met op zijn best mid range performance.
Alxndr 2 april 2024 11:47
Kan het nog wat vager aub? :? (betreft zowel de auteur als Intel)

Dus wat een "Intel Core i5 13600" was, werd een "Intel Core 5 14600" (zonder 'i') en wordt nu een Core Ultra 260 ipv een Intel Core 5 15600?

Edit:
Dus het wordt:
"Intel Core Ultra 5 260" (serie 1 slaan ze voor het gemak/duidelijkheid over)

Hier de officiele afbeelding van de naamgeving

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 16:36]

JDx @Alxndr2 april 2024 11:51
Andersom (niet Ultra Core) Core Ultra 260 ofzo denk?

Maar de serie erna dan? Core Ultra 360?

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 16:36]

Alxndr @JDx2 april 2024 12:04
check, aangepast.
JDx @Alxndr2 april 2024 13:15
Volgens mij heb ik het gevonden, een

Intel Core 7-15700 -> Core Ultra 7-270
Intel Core 5-15600 -> Core Ultra 5-260

Und so weiter :9
Alxndr @JDx2 april 2024 13:41
Gevonden:

https://www.intel.com/con...n.intel.web.1920.1080.png

@Andrei Stiru Misschien deze afbeelding bij het artikel zetten om alle discussies af te kappen?
AuteurAndrei Stiru @Alxndr2 april 2024 13:46
Aangepast, dank je!
MetalSonic 2 april 2024 15:53
Heel erg benieuwd naar de toekomstige generaties CPU's. Dat ze nu via Chiplets aan de slag gaan klinkt interessant. Zou het dan zo zijn dat de warme nu beter weg kan en ze weer eens met CPU's kunnen komen die én even sterk of iets sneller zijn en tegelijkertijd ook niet teveel warme en verbruik hebben? De laatste paar generaties CPu's van Intel waren allemaal heethoofden. Dikke cpu koelers konden het via luchtkoeling nauwelijks onder controle houden.
BHD294 2 april 2024 16:18
Gewoon even geduld hebben, word het vanzelf duidelijk.
Komt binnenkort vast ergens een lijstje online.
Indifstublatia 2 april 2024 16:58
"Don't fix if it ain't broke..."

Ik vind het nogal wiedes, de toekomstige naamgeving van processoren (of zijn ze er al?).
Waarom moeten ze zo nodig van de i3/i5/i7/i9 af ?
Nu wordt het nóg lastiger om klanten te overtuigen om een i7 of i9 te nemen.
Tenminste, dat gevaar zie ik erin, omdat er nu processoren in de Core Ultra line-up gaan komen die daar éigenlijk net te traag voor zijn.

Dat ze iets veranderen willen, begrijp ik wel, want de ene i3 is de andere niet.
Zo heb ik een aantal jaar de i3-12100 in mijn gaming desktop gehad, die in veel spellen veel beter presteerde dan de i7-9700K (bij Satisfactory zelfs beter dan de i9-9900K). Om maar even een dwarsstraat te noemen..

Maar net nu iedereen (ook de nobrainers en de niet-weters) eindelijk een beetje bekend zijn met de huidige line-up, gaan ze het wéér veranderen.

Als ouwe rot in het vak vind ik dat ze veel te snel overgaan op een nieuwe typenummering.
computerjunky
2 april 2024 17:05
Snap nog steeds niet dat ze het nodig vonden om de naam te wijzigen en slechter te maken. Er was niets mis met de naamgeving ondanks de youtube trollen die moeite met uitspreken hadden. Ben benieuwd of die over een paar jaar ook zoveel moeite hebben met de AMD naamgeving boven de 10000.
Niemand met gezond verstand kan deze naamgeving duidelijker en beter vinden. Het is gewoon een zooitje straks. De gen is irrelevant geworden het gaat immers om de prestaties.
Hoe dit zich gaat ontvouwen wanneer er meerdere generaties met deze nieuwe slechte naamgeving word interessant. Een core 7 kan wel eens beter worden als een core 9 maar of de naam straks ook doet suggereren dat het om een nieuwe gen gaat...

Ik verwacht hetzelfde soort schimmige praktijken als bij AMD waar je een 3000/5000 serie kan kopen maar er een 2000/3000 series chip in kan zitten omdat de naamgeving bewust een zooitje is. Op die manier kan je namelijk meer geld verdienen door onwetendheid dan met duidelijke naamgeving.

Ik snap niet waarom je jezelf zoiets aan doet terwijl iedereen de oude naamgeving prima snapte.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 16:36]

Loller1 2 april 2024 17:06
Dus nadat Meteor Lake Ultra 1xx gebruikte voor de eerste generatie, gebruitk Arrow Lake nu 2xx is voor de 2de generatie. Wat een onverwachte wending.
Intel geeft sinds Meteor Lake ook niet meer de generatie aan in de naam van de productserie. Het topmodel in Intels Meteor Lake-serie staat bijvoorbeeld bekend als de Core Ultra 9-185H.
Dat doen ze dus wel, dat is die "1" in "185H". Intel is gewoon begonnen met opnieuw te tellen, je weet wel, waar Tweakers verschillende berichten over heeft gepost gehad vorig jaar?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.