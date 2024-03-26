Google, Intel, Arm en andere bundelen krachten tegen AI-hegemonie van Nvidia

Een aantal grote techbedrijven, waaronder Google, Samsung, Arm, Qualcomm en Intel, werkt samen aan een opensourcesoftwarepakket voor AI-ontwikkelaars. Hun doel is om de marktdominantie van Nvidia te verstoren.

De bedrijven vormden een groep die de Unified Acceleration Foundation heet. De opensourcesoftware die UXL ontwikkelt, zorgt ervoor dat AI-code op eender welk apparaat met eender welke chip kan draaien. Op deze manier zijn AI-ontwikkelaars niet gebonden aan de gesloten technologie van Nvidia, zoals het programmeermodel CUDA.

De groep vertelde aan Reuters dat de technologie gebaseerd is op OneAPI, een uniform programmeermodel van Intel dat met verschillende architecturen werkt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich losmaken van beperkingen zoals specifieke programmeertalen en andere tools die hen binden aan de architectuur van Nvidia.

UXL wil de technische specificaties dit jaar vastleggen. Een releasedatum is er nog niet. Hoewel het project in eerste instantie gericht is op de bedrijven binnen de groep zelf, zegt UXL dat in de toekomst ook hardware en code van Nvidia worden ondersteund.