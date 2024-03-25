Final Fantasy XIV-uitbreiding Dawntrail verschijnt op 2 juli

Dawntrail, een uitbreiding voor Final Fantasy XIV Online, verschijnt op 2 juli 2024. Spelers met een preorder kunnen de game vanaf 28 juni in early access spelen. Final Fantasy XIV is beschikbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, en pc.

Volgens regisseur Naoki Yoshida is de release een week uitgesteld vanwege de komst van de Elden Ring-dlc Shadow of the Erdtree, die vanaf 21 juni beschikbaar is. De vorige grote uitbreiding van FF XIV Online, Endwalker, verscheen 1,5 jaar geleden.

Vanaf 26 maart is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor Dawntrail. De komst van de dlc werd in juli vorig jaar bekendgemaakt. De uitbreiding voegt een nieuw continent toe, Tural, en luidt het begin in van een nieuwe verhaallijn.