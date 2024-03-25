Final Fantasy XIV-uitbreiding Dawntrail verschijnt op 2 juli

Dawntrail, een uitbreiding voor Final Fantasy XIV Online, verschijnt op 2 juli 2024. Spelers met een preorder kunnen de game vanaf 28 juni in early access spelen. Final Fantasy XIV is beschikbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, en pc.

Volgens regisseur Naoki Yoshida is de release een week uitgesteld vanwege de komst van de Elden Ring-dlc Shadow of the Erdtree, die vanaf 21 juni beschikbaar is. De vorige grote uitbreiding van FF XIV Online, Endwalker, verscheen 1,5 jaar geleden.

Vanaf 26 maart is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor Dawntrail. De komst van de dlc werd in juli vorig jaar bekendgemaakt. De uitbreiding voegt een nieuw continent toe, Tural, en luidt het begin in van een nieuwe verhaallijn.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 20:58 27

25-03-2024 • 20:58

27

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Reacties (27)

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Jaylie 25 maart 2024 21:10
Aanvulling: Endwalker verscheen alweer bijna* 2,5 jaar geleden. Het was alweer 7 december 2021 :)
Tweakwondo @Jaylie25 maart 2024 21:26
Ik heb al bijna 200 uur in de game en de uitbreiding endwalker tijdens summer sale 2022 gekocht geloof ik en nog steeds niet begonnen met het verhaal... Inmiddels ook geen sub. Het spel is zo onwijs uitgebreid met alles wat het biedt dat het, wanneer ik het weer speel, ik het erg overweldigend vind. Betekent niet dat de game slecht is hoor maar woah wat is er veel te doen. Natuurlijk kan ik ook puur focussen op enkel de msq alleen ik dwaal snel af wanneer ik weer iets nieuws ontdek :)
Ricmaniac
@Tweakwondo25 maart 2024 22:21
Dat is inderdaad een probleem als je er later in stapt en alle story content moet doen.

Endwalker was echt een insane verhaal om de story arc van 12 jaar te eindigen. Maar dit was in principe al bij 6.0 (eerste patch van de expansion al afgerond). De rest van de expansion was daardoor minder vond ik omdat het een beetje de intro is richting 7.0 wat dus met Dawntrail een nieuwe verhaallijn begint

Het is inderdaad "doorbijten" maar als je bij zou zijn is zo'n story dan ben je er natuurlijk gelijk met de introductie bij en is alle content heel goed te behappen. Maar snap wel dat als je er later in komt het veels te veel lijkt.
Oxigeon @Tweakwondo26 maart 2024 07:13
Uhm... haal ik hieruit dat je voor deze game geen sub meer nodig hebt? Ik heb tijdens endwalker de game aangeschaft op de ps5. Toen moest je volgens mij betalen om te kunnen spelen? Of had je dan alleen voorrang in de queue die de game had als je hem wilde spelen?
Ionicawa @Oxigeon26 maart 2024 07:19
Die heb je nog wel nodig, ik denk dat Tweakwondo momenteel dan ook niet speelt. Wel was onlangs de free trial uitgebreid zodat je tot en met Stormblood gratis kan spelen.
Tweakwondo @Oxigeon26 maart 2024 08:04
Ik heb op het moment geen sub maar dat is wel nodig om de game te kunnen spelen
sfc1971 @Tweakwondo26 maart 2024 08:11
Tja, dat is een van de dingen waar FF14 om bekend staat, je kunt jezelf bijvoorbeeld een hele tijd vermaken in The Golden Saucer met kleine spelletjes, Chocobo races, Triple Triad en Mahjong.

Zat spelers die weinig anders doen dan alleen rondhangen en muziek afspelen in eigen clubs.

Je kunt hardcore raiden, PvP doen of beide compleet links laten liggen.

Wat je niet kan doen is de MSQ negeren voor het unlocken van vrijwel alle content, alleen PvP wordt volgens mij vrij snel aan het begin unlocked.

Denk zelf dat het spel beter zou zijn met iets meer focus. Vooral de MSQ had korter gemogen met een betere schrijver die begrijpt dat minder meer is. Maar het spel is wat het is. Maar begin er niet aan als je het type bent dat cutscenes altijd skipt want je moet een nieuwe ESC toets kopen.
Ricmaniac
@sfc197126 maart 2024 08:43
Dan gaan we nu zien of het beter of slechter word :P
De co-lead writer sinds Stormblood en vervolgens werd zij main lead-writer sinds Shadowbringers "Natsuko Ishikawa" is afgelopen zomer gestopt als schrijver voor de MSQ. Zij is alles behalve een slechte schrijver te noemen.

Hoe ga je dat doen voor spelers die fulltime FFXIV spelen? als je het zo kort zou maken is dat een snauw voor de mensen die FFXIV spelen voor de lore en story content waar juist FFXIV om bekend stond toch.

Deze MMO is nooit bedoeld voor de speler die snel naar endgame zou willen om vervolgens te gaan klagen dat er weinig te doen is. Die spelers moeten het bij andere MMO's houden.

Maargoed gaan het wel zien in Dawntrail. Kijk er naar uit om dan weer terug te gaan naar deze MMO.
AppieNL @sfc197126 maart 2024 08:39
Vooral de MSQ had korter gemogen met een betere schrijver die begrijpt dat minder meer is.
Grappig dat je het zegt, want zo'n 2 jaar geleden hebben ze MSQ van het basisspel (ARR) wat meer gestroomlijnd en aardig wat gesneden.

Latere expansions is imo qua verhaal niet te lang, elke expansion heeft qua MSQ zo'n 50-60 uur content. Hierin tel ik van patch X.0 (release expansion) tot en met X.55 (einde verhaal expansion), redelijk normaal voor rpg als Final Fantasy in het algemeen.

Dat er nu 4 expansions zijn na de basisgame betekent helaas wel dat je 250-300uur aan content hebt in alleen de MSQ. Op die manier is het veel ja, maar toen het uitkwam (elke 3-4 maanden een patch) waren het prima hapbare brokken (sowieso is elke patch na X.0 eigenlijk maar 2-3uur aan content, X.0 is het grootste gedeelte met zo'n 40uur).

Wat betreft de schrijver, de latere expansions (Shadowbringers en ik dacht ook Endwalker) zijn van een schrijver die (terecht imo) staande ovaties kreeg op FFXIV Fanfest, dus niet iedereen deelt je mening dat er een andere schrijver opgezet moet worden ;)
sfc1971 @AppieNL26 maart 2024 09:50
Oh? Kreeg hij een ovatie voor dat stukje in Endwalker waar de wereld letterlijk aan het vergaan is en je 3 kratten met stof erin moet verplaatsen, van plek A waar een sterke man naast staat naar plek B, 6 meter weg, C, 8 meter weg en D, 10 meter weg waarbij iedere plek ook een sterke man staat maar alleen de enige die het einde van de wereld- kan stoppen is blijkbaar instaat om kratten te verplaatsen. Staande ovatie voor dat?
AppieNL @sfc197126 maart 2024 10:06
In Stormblood sta je zelfs stront op te rapen terwijl het land waar je bent in oorlog is.

De staande ovatie was (uiteraard) voor het verhaal als geheel. En ja, ook jij zal kratjes (en stront) moeten sjouwen, want vele handjes maken licht werk ;)
AppieNL @sfc197126 maart 2024 11:48
Laat me eens raden, jij vond Twilight Oscar waardig en applaudisseerde voor The Phantom Menace.
En
Jij als vele fanboys
Wat een aannames op deze dinsdagochtend.

Jij hangt blijkbaar nog al zwaar aan dat soort questjes en ik vond dat soort dingen ook irritant, maar als in datzelfde stuk als die kratjes (denk ik) een scene zit waarin Urianger de ouders van Moerbryda ontmoet, vergeet ik dat soort triviale zooi als kistjes al snel.

Hetzelfde met het stront scheppen in Stormblood. Wat ik heb onthouden is hoe je met de leiders van de 3 originele steden, Ishgard en Doma uiteindelijk Ala Mhigo bevrijdt en het gevecht met Shinryu. Het is dus maar net waar jezelf de focus op legt om te onthouden.

En wat ik onthoud, kan je een roze bril of fanboy noemen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kritisch ben bij bepaalde dingen in dit spel, maar dat soort questjes staan wel onderaan de lijst.
Brummetje @Jaylie25 maart 2024 21:15
forum: Geachte redactie :)
jellybrah 25 maart 2024 23:16
Bij Endwalker was ik er zelf wel klaar mee, zeker ook de graphics. Hopelijk komen ze straks met een nieuwe MMO
akatsui @jellybrah26 maart 2024 08:49
14 krijgt met 7.0 zijn eerste graphics update, het is niet gigantisch ofzo maar genoeg om je niet meer scheel te staren op die lelijkheid die soms in de game kan zitten.
Verwijderd 25 maart 2024 22:30
Wat is dat toch altijd met de early acces datum niet noemen als launch date van een game. Alsof het een gesloten beta is.. als men wil kan iedereen op de 28ste beginnen en is dat dus gewoon de dag van release.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 17:38]

sfc1971 @Verwijderd26 maart 2024 08:14
Eh... jij hebt nog nooit early access gedaan? Het is een beta en er volgt ALTIJD een aantal patches. Als je rustig wil spelen en ook niet enorme queues wil zien bij het inloggen kun je beter wat later beginnen als ook de reviews binnen zijn.

Nou is dit de zoveelste uitbreiding dus het zal wel los lopen maar ben zelf benieuwd naar de reviews van het nieuw opgestarte verhaal. Of het de moeite waard is om opnieuw aan een lang durende saga te beginnen.
AppieNL @sfc197126 maart 2024 09:00
De early access bij FFXIV is geen beta sinds 1.0. De queues zijn op 2 juli net zo erg als op 28 juni en dat blijft ook zo'n 2-4 weken aanhouden na release. Dus dan kan je voor jezelf beter de release beschouwen in augustus als je rustig wilt spelen ;)

Buiten die queue is er meestal niks dramatisch aan de hand en ik kan me ook geen patches herinneren in die early access weekenden. In Stormblood hadden we "Raubahn Savage" als bottle neck, maar dat was het wel (en dat kon toen niet gepatched worden dus zat er bij de normale release nog in).

Dus voor FFXIV snap ik wel dat Deltos het de normale release datum beschouwd.
RoamingZombie @Verwijderd27 maart 2024 10:23
Omdat het dan erg verwarrend is wanneer de uiteindelijke release lauch is. Mensen die dan gaan googelen zullen dan twee launch dates tegen komen. Het één is niet het zelfde als het ander, al vind jij dat van wel.
Metallize 25 maart 2024 23:35
Shadowbringers kwa verhaal, en omgeving vond ik geweldig... Endwalker was naar mn mening een stap terug kwa verhaal .. mischien dat deze xpac wat beter is .. maargoed ik zie wel of ik de xpac op pak :)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 17:38]

Verwijderd 26 maart 2024 01:29
Qua verhaal vind ik FFXIV in vrijwel alle opzichten beter dan World of Warcraft, de characters die voorbijkomen in het verhaal blijven mij ook beter bij dan deze van WoW.... maar hetgeen waar ik mij het meeste aan stoor in FFXIV is de combat.

De combat is voor mijn gevoel bijster langzaam, dat je voor mijn gevoel echt 2-3 minuten bezig bent met één of twee 'trash mobs' tijdens een quest, maar ook voel je de impact niet van de knoppen die je indrukt, het 'connect' niet lekker...

Het is heel lastig om dit duidelijk uit te leggen, maar de combinatie van trage combat plus het gevoel dat als je een knop indrukt de aanval pas 1-2 seconden later wordt uitgevoerd, verveelt mij enorm tijdens het spelen. Ik heb een enorm gevoel van 'disconnect' tijdens de combat.

Bij wijze van zou ik liever urenlang cutscenes bekijken, met geen combat ertussen dan tussendoor een quest te krijgen waarin je mobs moet killen of een dungeon moet doen.
Lagonas @Verwijderd26 maart 2024 08:13
de characters die voorbijkomen in het verhaal blijven mij ook beter bij dan deze van WoW....
Dat heb ik dan weer precies het tegenovergestelde, maar dat komt wellicht omdat ik wow al sinds vanilla release speel. Ik heb FFXIV wel gespeeld, maar het kon met om 1 of andere reden niet enorm lang vasthouden. Ik heb 2 expansions gespeeld (ingestapt in het midden van een expansion en weer gestopt zo een 5 of 6 maanden na release van de andere). Zonder het op te zoeken kan ik je niet eens vertellen hoe ze heten..

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 23 juli 2024 17:38]

sfc1971 @Verwijderd26 maart 2024 08:24
"Bij wijze van zou ik liever urenlang cutscenes bekijken, met geen combat ertussen".

Dat komt dan goed uit, dat is Endwalker alleen is het vechten vervangen door reizen. Travel - Cutscene - Cutscene - Travel - Cutscene -Travel - Cutscene - Cutscene - Cutscene - Travel - Dungeon - etc etc etc.

Er zitten steeds minder kleine gevechtjes in de MSQ. En hoewel er meer voice acting is, is nog altijd de hoofdmoot text.
wimdezoveelste 26 maart 2024 10:34
Ben nog bezig met de base game, denk niet dat ik op die release datum al zover zal zijn in de game.
Maar zou ook niet erg zijn, ik ga op me eigen tempo door de MSQ (story) heen en zie wel wanneer ik aan de Sawntrail toe kom :P
Sk313t0r 26 maart 2024 14:27
Ik heb vanochtend maar alvast de pre-order gedaan (gratis minion + oorbellen met 30% EXP bonus FTW!). Na het zien van de trailer was ik eigenlijk al meteen verkocht, dus hier hoefde ik eigenlijk niet lang over na te denken! Nu kan ik tot aan de release mooi nog wat gil sparen en de tank mounts halen :D
CornholioX 27 maart 2024 00:10
Dankzij de pandemie in 2020 kreeg ik opeens reclame over deze MMO game en sindsdien heb ik echt genoten van de game. Wel traagjes om te leren hoe het spel in mekaar werkt maar na Heavensward (eerste DLC) begint het leuker te worden. Het zal helaas zijn om deze game in het najaar te spelen want een game uitbrengen in de zomer is niet echt het moment voor mij, wel voor velen. Ik ga wel zeker pre-orderen.

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