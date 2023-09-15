Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024 op PS5

Final Fantasy VII Rebirth heeft een releasedatum gekregen. Het tweede deel van de Fantasy VII-remakesaga verschijnt op 29 februari 2024 op de PlayStation 5. Dat deelt Sony mee in een trailer tijdens de State of Play van 14 september.

Ook maakt Square Enix bekend dat Final Fantasy VII Rebirth goed is voor bijna honderd uur gameplay. De uitgever zegt dat het tweede deel uit de remaketrilogie 'de start van de reis buiten Midgar tot het middelpunt van de originele Final Fantasy VII' beslaat.

Na Rebirth verschijnt er nog een derde deel in de reeks, dat de rest van het verhaal omvat. Eerder deze maand bevestigde Square Enix daarnaast de komst van Final Fantasy XVI op de pc. Verder gaf de uitgever onlangs nog aan tevreden te zijn met de verkoopcijfers van FF XVI, ondanks tegenvallende winstcijfers.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 08:03 61

15-09-2023 • 08:03

61

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Reacties (61)

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Amaze86 15 september 2023 08:16
100 uur aan gameplay damm.
Apparently, "nearly 100 hours of adventure awaits", and we'll likely be counting down the days. Final Fantasy VII Rebirth comes to PS5 on 29th February 2024.

[Reactie gewijzigd door Amaze86 op 23 juli 2024 00:00]

Cid Highwind @Amaze8615 september 2023 08:34
Nu dus met nog meer filler quests en kruipstukjes waar je nog met een auto tussendoor kunt?

Vind de hoeveelheid filler in het eerste deel al storend. Dit geeft me weinig hoop voor de opvolger op dat vlak. Het originele FF7 heb ik ooit tot 100 uur op kunnen rekken in z’n totaliteit, inclusief chocobo’s fokken en racen. Nu wordt er dus een derde van die game opgerekt naar langer dan het origineel.
noway @Cid Highwind15 september 2023 09:47
dit is een game waar je voor betaald en DIK plezier mee hebt.
niet als al die andere korte games...hoop geld en 10/15 uur uitgespeeld.

voor mij is FF7 ook de beste van alle Final fantasy games.
Cid Highwind @noway15 september 2023 10:03
Voor mij is dat laatste ook zeker het geval. Het origineel is legendair. Maar er is een fijne balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Eens met @Verwijderd dat er de nodige mini games in horen, de Golden Saucer zou niet hetzelfde zijn zonder, maar de eerste game van de remake had wel enigszins te lijden onder padding wat de pacing naar mijn mening op bepaalde moment behoorlijk onderuit haalde. Dat laatste zie je vaker bij grote RPG's waar heel veel te doen is.

Dit terwijl het origineel FF7 juist een toonbeeld was van enorm goede pacing. Er was altijd wat te doen, wat te ontdekken, maar je had er in geen enkele vorm een gids of journal voor nodig om bij te houden wat nu eigenlijk ook al weer je doel was. Juist die focus kan een game ook goed doen.

Er is dan een heel gat tussen 10 uur en >100.
Verwijderd @Cid Highwind15 september 2023 10:41
Ik denk dat dit ook komt omdat Midgar een erg afgesloten omgeving is en een redelijk lineare gameplay kent. De PS4 hardware was ook aan het eind van zijn tijdperk en zal ze ook erg hebben beperkt in zaken. Ben daarom ook blij dat ze rebirth PS5 only hebben gemaakt en nu echt richten op de grote open wereld.

Bij het origineel was het namelijk echt een bijzonder gevoel dat je na midgar ineens een grote open wereld voor je krijgt terwijl je er al zoveel uur in had zitten. Dat je besefte dat je misschien nog net op 10% was :)
Carn82 @Verwijderd15 september 2023 11:40
mjah, ik denk niet dat dat FF7 Rebirth echt 'open world' is. Pure aanname dit, maar ik denk dat het eerder een soort 'pseudo-open world' is; met grote areas die via enkele lineaire passages aan elkaar geschakeld zijn.

Overigens had het origineel geen 'open world', maar een 'overworld' zoals dat in de RPG-hoek wordt genoemd; wat eigenlijk niet veel meer was als een interactieve level/area selector :) Maar het liet zoals je zegt wel de 'schaal' van de wereld zien.
Mutatie @Carn8215 september 2023 12:26
Als ik de reacties van de devs lees is het wel open wereld. De director (Hamaguchi) is enorm fan ook van de Horizon games en zegt er behoorlijk door beinvloed te zijn. Exploration oa met de buggy, verschillende types chocobos (vliegende, klimmende). Hidden side stories en mini games to be found with exploring.

https://blog.playstation....-debuts-at-state-of-play/


Dit word werkelijk geweldig imo!!

[Reactie gewijzigd door Mutatie op 23 juli 2024 00:00]

Carn82 @Mutatie15 september 2023 14:45
Nou ja, het valt mij direct op dat men het structureel over 'areas' heeft ;)

"sprawling open areas to explore"
"The trailer also shows moments of the party exploring lush exterior open areas. How do those larger areas work within the context of gameplay and story?"
"To do this, we dug deeply into the feeling of each different region and reflected that in the graphics, creating areas that look and feel quite diverse. "
"so players will need to utilize their chocobos to fully explore each area"
"It will also be possible to return to any of the regions in the world even after the main quest moves on from that area"

Natuurlijk sluit het ene het andere niet uit en mogelijk gaat het hier ook niet goed op de vertaling; maar ik heb zelf de verwachting dat we (mogelijk vrij grote) areas gaan zien. FF16 heeft dit ook gedaan; en dat werkt prima wat mij betreft: Als er genoeg te zien en te doen is in een area dan heeft een volledige "open-world" weinig toegevoegde waarde.
Mutatie @Carn8215 september 2023 14:55
Zou kunnen inderdaad. Ik hoop en denk wel dat het grotere area's worden aangezien er veel over exploration word geproken en veel verschillende traversal mogelijkheden zijn. Hopelijk dan een beetje zoals de overworld in het origineel. Bv een erg grote gebieden zoals tussen Mithryl Mine en Junon.

Bij FF16 viel het erg tegen, meestal niet erg groot en was er niets te ontdekken, dat lijkt nu wel heel anders te worden
Carn82 @Mutatie20 september 2023 20:21
Er is een preview (iets te vroeg) online verschenen. Klinkt goed :)
It’s not a full open-world pivot. The area I explored was probably comparable to some of Final Fantasy XVI’s wide fields, but it already feels like there’s significantly more to do and see in those spaces.
Bron: https://webcache.googleus...tasy-vii-rebirth-preview/
Jeroenzer @noway15 september 2023 13:23
voor mij is FF7 ook de beste van alle Final fantasy games.
Voor mij persoonlijk FF8, ik zou die graag opnieuw gemaakt zien worden
Verwijderd @Cid Highwind15 september 2023 09:35
Ze geven aan dat het allemaal optioneel is en het ook bomvol mini-games zit (die iedereen in het origineel juist heel gaaf vonden) Het is juist leuk voor mensen die elk item willen vinden door quests te doen en de wereld te verkennen.

Ik vond de sidequests in FF7 remake ook redelijk ok. Ik vind bijvoorbeeld de main quest in FF16 saaier dan alle sidequests in FF7 remake :)
YopY @Cid Highwind15 september 2023 10:05
Het voelt alsof het een meer volwaardig spel wordt; deel 1 voelde meer als een tech demo, het ontbrak aan vulling en dingen die je buiten de main- en sidequests kunt doen. FF XVI ook wel, je hebt daar de hunts maar daar ben je best snel doorheen. In XVI is een hint van dat ze meer 'grind' wouden toevoegen in de vorm van crafting, maar dat voelt half af - je hoeft nooit echt te zoeken naar crafting materials, de items die je kunt craften zijn beperkt, en voordat je het weet heb je honderden items die je euh. kunt verkopen.

iig, dat is XVI. Ik neem aan dat ze in deel 2 veel side content gaan toevoegen in de vorm van free roaming activiteiten.
Username3457829 @Amaze8615 september 2023 09:16
Heerlijk toch. En 100u klinkt helemaal niet lang vind ik.
Mijn eerste FF game was FF8 en ik was de eerste keer al rond de 100u bezig om bij het einde te komen (niet gefinished toen omdat ik er niet uitkwam, ik dacht dat ik iets verkeerds gedaan had eerder in de game) en toen de 2e keer helemaal opnieuw begonnen en toen ruim 130u meen ik. Later gevraagd hoe lang anderen erover deden en die zeiden 30/40u ofzo. Ik begreep daar helemaal niks van hoe ze dat zo snel deden. Maar goed ik heb dan ook echt intens genoten destijds en ging niet gelijk zo snel mogelijk door naar de volgende locatie.
Zelfde verhaal met FF9 zo'n beetje, ook minimaal 2 of 3x langer mee bezig geweest dan anderen.

Geweldig dus dat deze game 'zoveel' uur aan gameplay krijgt.
Arcticwolfx @Username345782915 september 2023 10:09
Dat waren tijden waarbij je zuinig was op de originele doos, deze het liefst in een glazen vitrine bewaarde en de discs zeer voorzichtig in de CD-ROM drive stopte om een dergelijk spel te spelen, met speeltijd verdeeld over meerdere jaren.

Ik heb de originele box sets nog van FF7, FF8 en FF11.
Azenomei @Arcticwolfx15 september 2023 19:22
Ik heb FF7, 8 en 9 laatst nog gespeeld van de originele ps1 disk, iso's gemaakt, omgezet naar psp en daarop gespeeld. De oude versies vind ik nog steeds veel leuker dan remakes. Zal wel een stukje nostalgie zijn.
Arcticwolfx @Azenomei16 september 2023 09:25
Altijd een beetje nostalgie, maar de kwaliteit van destijds is nog steeds niet geëvenaard. Natuurlijk zijn er veel spellen met elementen die sindsdien verbeterd zijn. Echter nog steeds zie je dat bijvoorbeeld grafische hoogstandjes niet dat formaat van de open spelwereld kunnen maken.

Anderzijds zijn er indie spellen die dit wel kunnen met retro grafische technieken, maar die komen tekort in verhaal of andere elementen.

Al met al zijn er spellen die hoe dan ook echt een sweet spot wisten te raken zoals dat nog maar weinig spellen sindsdien konden. Je moet dan echt kijken naar Zelda, GTA en dergelijke. Sommige van de toppers moeten het vooral hebben van moderne hype.

Dat zie je ook met bepaalde film klassiekers die men telkens weer graag terug blijft kijken. Of wanneer we een simpel maar meest betrouwbare GSM nodig hebben, toch het liefst nog een Nokia 3310 zoeken. Een BMW M5 of Skyline (of noem maar op) het circuit, en een ouderwetse steenoven voor de beste pizza restaurants.

Natuurlijk is het niet allemaal meer zo relevant als ooit, maar er zit meer dan alleen nostalgie achter.
Sk313t0r @Amaze8615 september 2023 08:45
100 uur aan gameplay damm.


[...]
Om het origineel uit te spelen heb je minimaal 80 uur nodig als je de 100% wil halen, ben benieuwd hoe ze dit gaan doen voor 1/3e van het complete spel :-o
Xeneonic @Sk313t0r15 september 2023 09:49
Overdrijven is ook een vak. Dan pak ik m van de andere uiterste eind. Je kunt het spel uitspelen op 100% in minder dan 16 uur. Speedruns. https://www.speedrun.com/ff7/runs/m3q8je6y
noway @Xeneonic15 september 2023 10:06
dat klopt ook niet...als je het spel nooit hebt gespeeld lukt dat niet.

Hij overdrijft helemaal niet alleen al om de gouden kip { chocobo } ben je al 20 uur bezig,
en knights of the round table heb je de kip nodig.
er zijn nog wel meer dingen...ik zelf op ps 1 meer dan 150 uur erop zitten.
en als je het niet gelooft kom maar langs...heb de safe games nog.
Sk313t0r @Xeneonic15 september 2023 10:09
Waarom begin je meteen met overdrijven? Laat iedereen toch lekker op z'n eigen tempo spelen.

En wat heeft het voor nut om verreweg één van de beste JRPGs in zo'n belachelijk korte tijd te spelen? Sla het dan beter over...
Verwijderd @Xeneonic15 september 2023 10:32
Overdrijven is ook een vak. Dan pak ik m van de andere uiterste eind. Je kunt het spel uitspelen op 100% in minder dan 16 uur. Speedruns. https://www.speedrun.com/ff7/runs/m3q8je6y
En een normale/casual speler vergelijken met een speedrunner is niet overdrijven?.. Speedrunners kennen de game letterlijk uit hun broekzak omdat ze de game al honderden, al niet duizenden keer doorlopen hebben, hun tijd zal een gemiddelde speler nooit bij in de buurt komen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 00:00]

Nature @Verwijderd15 september 2023 12:28
Ik had hem uitgespeeld met 36 uur op de teller, niet helemaal alles gedaan.
Als je dood was ging je weer terug naar de laatste save en zag je die tijd ook niet op de teller.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Amaze8615 september 2023 08:30
Een lang verhaal met vele uren gameplay is niet ongewoon binnen de Final Fantasy reeks. Dat maakt het voor mij alleen maar interessanter. Dit zijn vaak geen spellen die je speelt wanneer je weinig tijd hebt of een spel even kort wilt spelen en hem weer wilt wegleggen.
Rumpelstiltskin 15 september 2023 08:07
Ziet er zeer veelbelovend uit. Heb de vorige op de pc gespeeld en overtrof alle verwachtingen.

Ik zag elders dat het 2 discs zijn. Ik heb al een poosje niet meer gespeeld op een ps5 maar wordt de content niet gewoon gedownload?
ultimasnake @Rumpelstiltskin15 september 2023 08:15
Disk 1 word geïnstalleerd en disk 2 gebruik je om te spelen. Gaf me een redelijk retro gevoel hahaha
Cid Highwind @ultimasnake15 september 2023 08:30
Slechts 2 discs? De PC versie van 8 had er 5 destijds. Vroeger was alles beter :P
ultimasnake @Cid Highwind15 september 2023 09:06
2 dual layer blu-ray dus 71 cd-rommetjes (zie je het al voor je? Ongeveer ieder half uur swappen). Dus net hoe je het bekijkt

(Sommige dos games kwamen op 9-11 floppy disks!)

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 23 juli 2024 00:00]

Cid Highwind @ultimasnake15 september 2023 09:40
Mooie box versie, met een spindel in de vorm van een Mako reactor?

Ja, eigenlijk zie ik het wel voor me :D
Carn82 @ultimasnake15 september 2023 09:57
Dat klopt niet helemaal. Beide discs worden 'geinstalleerd'; alle games worden tegenwoordig volledig geïnstalleerd. Je hebt dan natuurlijk nog wel 1 van de discs nodig die voor de license check nodig is om te kunnen spelen.
Rumpelstiltskin @ultimasnake15 september 2023 08:18
Hahahaha ja de good old days
MJLHThomassen @Rumpelstiltskin15 september 2023 08:13
Nee als je een disk erin stopt wordt het vanuit de disk naar je ssd gekopieerd (hoor je ook aan het lawaai haha). Alleen bij de digital only versie moet je alles downloaden. En natuurlijk de day 1 patch ook.
Raem @Rumpelstiltskin15 september 2023 08:15
Nee, er zijn een handjevol games die dat hebben. Nagenoeg alle PS4/PS5 games staan volledig (op day 1 patch na uiteraard) op disc.
Jay47 15 september 2023 09:19
Weet iemand of je progress (dus levels etc) van de huidige kan meenemen?
Verwijderd @Jay4715 september 2023 09:30
Nee dit kan je niet meenemen. Je krijgt wel een bonus als je het 1e deel wel hebt gespeld.
Meer antwoorden vind je op het playstation blog
https://blog.playstation....-debuts-at-state-of-play/
Carn82 @Jay4715 september 2023 09:48
Nee je begint zo goed als 'blanco', alhoewel men mogelijk iets met de level-cap doet (maar goed; dat is in praktijk hetzelfde en dit is ook nog niet bevestigd).

Het zal me niet verbazen als een zeker karakter er met al je materia vandoor gaat :o
CHKYBSTRD 15 september 2023 08:30
FF7 original 4x uitgespeeld. Toen op de PS4 nogmaals uitgespeeld en Platinum gehaald. FF7 Remake uitgespeeld Platinum gehaald. Deze ga ik ook helemaal uitspelen en Platinum halen, wel eerst weer een ps5 aanschaffen 😂😂

Totaal irrelevant allemaal maar ik heb er veel zin in en kan niet wachten! FF7 beste game ooit!
KilljoyNL @CHKYBSTRD15 september 2023 08:52
Hier geniet ik van, enthousiasme. :)
Zelf zie ik ook wel uit naar deze, maar dan op de PC, ik speel te weinig op de PS4, haal dan ook geen PS5 zelf.
Ricmaniac
@KilljoyNL15 september 2023 09:32
Same! zware Final Fantasy Fan maar heb geen next gen console dus wacht op pc releases. gelukkig komt FF16 eerst nog :)
Tomac5 15 september 2023 09:25
Dus het eerste deel van de remake is wel op PS4 verschenen, maar deel 2 is enkel PS5? Ergens begrijpelijk maar ook wel jammer.
Verwijderd @Tomac515 september 2023 09:31
Nee zeker niet jammer. De PS4 is gewoon te oud en je wilt een game die een grote open wereld heeft niet laten tegenhouden door trage hardware.
Ienni1983 @Verwijderd15 september 2023 10:17
Als het trage hardware heeft had remake deel 1 ook niet op de ps4 uit moeten komen
Verwijderd @Ienni198315 september 2023 10:48
Ze hebben daarom bewust ervoor gekozen om een lineare game te maken die zich alleen in Midgar afspeelt. Maar als je ziet waar ze nu mee komen in het 2e deel, dat kan je echt niet meer doen op een oude PS4.
HADES2001 @Verwijderd15 september 2023 10:19
Niet iedereen speelt het om de graphics, snap wel dat als je het eerste deel gespeeld hebt dat je liever niet 500 voor een PS5 neer legt voordat je het tweede deel kan spelen van een game die in drie delen is gehakt. En we hoeven nu niet te doen alsof de PS4 zo een slechte console is genoeg open world games die erop draaien zonder enig probleem
Verwijderd @HADES200115 september 2023 10:47
De graphics op de PS4 waren ook prima, daar gaat het niet om. Maar als je iets innovatiefs wilt neerzetten en gebruik wilt maken van nieuwe gameplay mogelijkheden dan doe je dat op de huidige hardware en niet op 10 jaar oude meuk. Je vergeet dat elk deel gewoon een volwaardige game is waar 4 tot 5 jaar aan wordt gewerkt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 15 september 2023 08:05
Final Fantasy blijf ik een geweldige reeks vinden. Epische meeslepende verhalen waar je uren zoet mee kan zijn. Ik kan dan ook uit naar deze release :)
ultimasnake 15 september 2023 08:21
Ik kan niet wachten! Fan van het eerste uur die de originele game minstens 10x heeft uitgespeeld (laatste keer op de switch) en deze game overtrof zo mijn verwachtingen!

Feit dat het juist niet letterlijk 1op1 is (denk wel dat disk 1 nog het meest de originele content volgt), dat de wereld zoveel meer diepgang heeft, meer content bied in gebieden die op ‘disk 1’ van het origineel misschien 30 minuutjes waren e nu 2-3 uur koste met een verhaallijn en grafisch er prachtig uitziet maakt het voor mij echt de game van het jaar!

Nu hopen dat ik zelda TOTK bevredigend kan uitspelen voor feb 2024 (ben bang van niet omdat gamen inmiddels tot max 2-3 uur per week is teruggebracht door andere prios )
teron-gorefiend 15 september 2023 08:22
Damn nu maar wachten tot de pc versie.

Ik ga geen playstation kopen voor dit spel, ondanks dat het een van mijn favoriete games zijn. Ik wil het op mijn pc en laptop kunnen spelen.
Sk313t0r 15 september 2023 08:41
FF7 was de eerste game die ik op de originele PlayStation zag, bij een maat van me. Ik was meteen verkocht en moest en zou ook een PS hebben! Toen het eindelijk gelukt was heb ik uiteraard als eerste FF7 gekozen en er vele, vele uren mee doorgebracht (en misschien een paar keer vergeten om te eten...).

Remake was erg indrukwekkend en zat vol met nostalgie, was ook zeer tevreden met hoe ze het verhaal hebben 'herschreven'. Omdat ik graag wil weten hoe het nu verder gaat ga ik Rebirth ook zeker wel oppakken, blij dat ik voor die tijd nog een PS5 heb aangeschaft!
Simon24 15 september 2023 08:41
Voor iemand die nog nooit Final Fantasy heeft gespeeld is deze trailer nogal bombastisch. Ik heb volgens mij elk gaming genre voorbij zien komen (behalve FPS dan) en beelden gezien van optochten, vrolijke Miami stranden, Avatar beesten, vampieren, mad scientists, aliens etc etc. Het is nogal overweldigend. Knap dat ze dat allemaal in een coherent geheel kunnen hangen en daarmee zo'n kennelijk legendarische game van kunnen maken. Dat gezegd hebbende, lijkt me dit op basis van de trailer toch niks voor mij.

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