Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024 op PS5

Final Fantasy VII Rebirth heeft een releasedatum gekregen. Het tweede deel van de Fantasy VII-remakesaga verschijnt op 29 februari 2024 op de PlayStation 5. Dat deelt Sony mee in een trailer tijdens de State of Play van 14 september.

Ook maakt Square Enix bekend dat Final Fantasy VII Rebirth goed is voor bijna honderd uur gameplay. De uitgever zegt dat het tweede deel uit de remaketrilogie 'de start van de reis buiten Midgar tot het middelpunt van de originele Final Fantasy VII' beslaat.

Na Rebirth verschijnt er nog een derde deel in de reeks, dat de rest van het verhaal omvat. Eerder deze maand bevestigde Square Enix daarnaast de komst van Final Fantasy XVI op de pc. Verder gaf de uitgever onlangs nog aan tevreden te zijn met de verkoopcijfers van FF XVI, ondanks tegenvallende winstcijfers.