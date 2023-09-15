Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024

Helldivers 2 verschijnt op 8 februari 2024. Aanvankelijk zou de alienshooter van Arrowhead Game Studios voor het einde van dit jaar verschijnen. De thirdpersonshooter komt uit op de PlayStation 5 en pc.

Tijdens Sony's State of Play op 14 september werd naast de bekendmaking van de releasedatum uitgebreidere co-opgameplay getoond. Op de beelden is te zien dat spelers het opnemen tegen een insectachtig monster, de Bile Titan.

Helldivers 2 is het vervolg op Helldivers uit maart 2015. Het origineel verscheen op de PS3, PS4, PS Vita en pc. Helldivers 2 komt naar de PS5 en pc.