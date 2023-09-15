Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024

Helldivers 2 verschijnt op 8 februari 2024. Aanvankelijk zou de alienshooter van Arrowhead Game Studios voor het einde van dit jaar verschijnen. De thirdpersonshooter komt uit op de PlayStation 5 en pc.

Tijdens Sony's State of Play op 14 september werd naast de bekendmaking van de releasedatum uitgebreidere co-opgameplay getoond. Op de beelden is te zien dat spelers het opnemen tegen een insectachtig monster, de Bile Titan.

Helldivers 2 is het vervolg op Helldivers uit maart 2015. Het origineel verscheen op de PS3, PS4, PS Vita en pc. Helldivers 2 komt naar de PS5 en pc.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 09:03 31

15-09-2023 • 09:03

31

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Reacties (31)

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Casejunky 15 september 2023 09:12
Denk dat ze de game onnodig moeilijk hebben gemaakt door het topview perspective te verlaten voor een third person shooter.

Het ziet er goed uit, maar ook zwaar onoverzichtelijk. Er gebeurt zoveel dat het snel een game word waarbij je niet meer graag met random mensen gaat spelen. En vind maar eens een stel vrienden die hier hardcore genoeg tijd in willen steken om er goed in te worden.

HellDivers 1 kon je nog eff oppakken, snel een lobby in en spelen maar. Ook uitdagend maar overzichtelijk.
Cergorach
@Casejunky15 september 2023 09:32
Ik ben ook van mening dat dit een slechte zet is, voelt nu meer aan als een dertien in een dozijn shooter. Waar er imho betere opties voor zijn... Kennelijk moeten we voor (goede) top down shooters bij de indies blijven...
Neophyte808 @Cergorach15 september 2023 20:29
Deel 1 was een dertien in een dozijn isometric shooter. Ik vind dit er wel aardig uitzien, soort Destiny meets Star Wars Battlefront.
Cergorach
@Neophyte80815 september 2023 21:27
Deel 1 was een dertien in een dozijn isometric shooter.
Is dat zo? Vergeet niet dat in 2015 het aantal games anders lag (minder dan een kwart van wat er nu per jaar wordt geproduceerd en dus ~57k minder games in totaal op Steam) en ik vond toen der tijd ook dat het van een andere kwaliteit was dan qua de rest van dat soort games. Playstyle, controls, artstyle, etc. Het was niet voor niets een Sony game...

Iets als Ruiner kwam twee jaar later uit en heeft nooit de 'populariteit' van Helldivers genoten. Geen van de andere Arrowhead Game Studios games zijn zo populair geweest, ook al is (tot op heden) het merendeel top-down geweest. Ik had graag gezien wat ze hadden kunnen verbeteren om het weer een stapje boven de rest te kunnen brengen. Want inderdaad zijn er veel top down shooters en zelfs uit de indie stack van behoorlijke kwaliteit!
Milanobrotchen @Casejunky15 september 2023 09:34
Ik vind personlijk ook dat ze bij top down hadden moeten blijven.
De art style vond ik ook iets hebben. Maar nu ziet het er "te realistisch uit?" het heeft zo een beetje zijn charme verloren.
gaaapgaaap @Casejunky15 september 2023 09:36
Volgens mij hebben ze het zichzelf ook moeilijk gemaakt, aangezien er 9 jaar tussen deel 1 en 2 zit zonder een andere game uitgebracht te hebben.

Als veteraan van deel 1 (3000+ uur 😋) zit ik eigenlijk alleen maar te wachten op periodieke updates en een grafische oppoetsbeurt van deel 1, dus topdown. Maar ik laat me graag verrassen, ook al speel ik nooit third person shooters.
Campo di Casa @gaaapgaaap15 september 2023 18:40
Echt zonde dat ze afstappen van de topdown twin-stick concept. Dat vond ik juist zo tof aan deze game. Lekker chaotisch op hogere levels en altijd prima vermaakt met random partys of solo een missie aan gaan.

Heb zelfs ooit nog een topic geopend op GoT. forumtopic: [PS4/PS3/PSvita] Helldivers

Had ook veel liever een flinke grafische update gezien van de game en top down zoals deel 1. Dan had ik het zonder twijfel weer gekocht.
genosis @Casejunky15 september 2023 16:36
Van wat ik in de gameplay zag is het chaotische vervangen door het toevoegen van echt grote monsters die je dan met raketten kan bestoken. Leek mij in ieder geval prima!
da_PSI 15 september 2023 09:43
Ik heb hier eigenlijk best wel zin in. Ziet er netjes uit, COOP!!! Wou eigenlijk starshiptroopers kopen, maar denk dat het toch deze gaat worden.
logix147 @da_PSI16 september 2023 16:30
Dat je Starship Troopers de shooter nog niet gekocht hebt is een gemis, zeker voor wat die moet kosten.

HD2 zal ben ik bang wel een stevig prijskaartje krijgen.
da_PSI @logix14717 september 2023 19:02
Weet niet precies wat te verwachten, ff kijken voor een cheap key... heb de RTS, bevalt prima :)
Foxion @da_PSI18 september 2023 13:16
Goede beslissing. Ik heb starship troopers en van wat ik heb gezien en gehoord valt de hoeveelheid content tegen en zijn de devs niet enorm betrouwbaar met lange-termijn ondersteuning. Als early access tegenvalt, zou het zomaar kunnen dat ze de boel laten hangen.

De gameplay is leuk met het bouwen en teamwork, maar TTK is erg hoog en de content is oppervlakkig/weinig. Er is wel een hoopgevende roadmap waarin deze problemen kunnen worden opgelost. Ze weten er dus wel van.

[Reactie gewijzigd door Foxion op 27 juli 2024 00:54]

da_PSI @Foxion18 september 2023 17:45
Heb een key voor 10 euro gevonden. Opzich best een vermakelijke game...., Alleen COOP is nu prima te doen, 10 potjes gespeeld..., teamwork is er tot nu toe altijd geweest, bouwen is best grappig en best aardig uitgewerkt. Beetje bugs killen Is leuk, maar wel een beetje hetzelfde :)
Foxion @da_PSI19 september 2023 16:23
Vriendelijke informering dat goedkope key-sites vaak worden gefinancierd door witwasserij en creditcardscams waar uiteindelijk het (indie) bedrijf voor betaald. Ik zeg het zomaar even, want niet iedereen weet dat. Geen oordeel verder.

Het is zeker een leuk spel voor een goed aantal uren. Uiteindelijk wel de investering waard om beide te nemen. Maar zoals je zegt, het is een beetje hetzelfde dus ik hoop op meer variatie dmv de roadmap.

[Reactie gewijzigd door Foxion op 27 juli 2024 00:54]

IIIIIIIIIIII 15 september 2023 09:49
Waarom doen ze dit nou, spelen met de basis ingrediënten van wat Helldivers 1 zo goed maakt.
Da_Teach 15 september 2023 09:06
Had er nog nooit van gehoord maar dit ziet er wel cool uit.
Morress @Da_Teach15 september 2023 09:08
Idd. Ook co-op!
Da_Teach @Morress15 september 2023 09:10
Ik snap wel waarom ik er niet van gehoord had, het origineel is een top down shooter en mist het "oh wow" effect wat de trailer van 2 laat zien.

Zie:
https://store.steampowere...VERS_Dive_Harder_Edition/
smeaggie @Da_Teach15 september 2023 10:03
Heb ik juist andersom. Deel 1 is hilarisch met vrienden, ook echt gemaakt met humor. Het is leuk om dood te gaan en te redeployen. Het is leuk als alles mis gaat en je toch met je team kan winnen. Als je verliest is dat ook altijd hilarisch omdat het meestal uit situaties komt die je zelf verkeerd aanpakt. Speel het nog regelmatig een avondje. Het is ook zonder microtransacties, je moet levellen om zooi vrij te spelen maar ik heb er altijd lol in. Niks is te koop voor echt geld en je begint met genoeg opties om leuk mee te doen. Met vrienden echt een leuke aanrader.

Dit ziet eruit als een serieuzere shooter waar ze dan krampachtig proberen nog een beetje humor erin te zetten. Maar een bombardement wat mis gaat in dit perspectief is gewoon niet zo grappig. Je ziet ook niet wat er allemaal mis gaat met je medespelers, dus je mist gewoon veel. Het overzicht wat deel 1 zo leuk maakt is hier compleet uit door het perspectief. Door het perspectief van deel 1 en de werking van de camera (iedereen moet in beeld blijven) kan je niet ff solo-acties gaan doen, je wordt gedwongen om met elkaar samen te spelen. Deel 1 raakt echt een sweet-spot van zaken die gewoon kloppen en hilarische en vette gameplay opleveren. Bij deze beelden heb ik heel erg "meh" gevoel; dit kan elke generieke shooter zijn en de teamplay is totaal afwezig. Er is nul communicatie, iedereen doet maar wat. Nee dit ziet er voor mij veel minder leuk uit dan deel 1.

En als laatste punt begint de nieuwe trailer met "in-game purchases" en hij eindigt met "pre-purchase now". Nou dan ga ik hem toch weer laten passeren hoor. Ik blijf wel bij deeltje 1, totdat ze daar de servers uitzetten natuurlijk. Ach, heb ik in ieder geval heel veel lol aan beleefd.

(hey, soortgelijk comment schreef ik ook onder back 4 blood, ik blijf wel left 4 dead spelen. Ik word echt een cynische ouwe zak denk ik)
Morress @Da_Teach15 september 2023 20:02
Ziet er leuker uit!
mxmemx 15 september 2023 09:25
Ziet er leiper uit dan starfield.
StGermain 15 september 2023 10:00
Ik hou van third person shooters (first person maakt mij op mijn oude dag misselijk terwijl ik er vroeger nooit last van had) dus ga deze wel in het oog houden.Enige jammere lijkt me dat het niet cover based is in de trailer wat de tactische mogelijkheden zwaar beperkt.
Tintel @StGermain15 september 2023 12:23
Goed punt van die cover

ik moest bij de trailer ook wel lachen om de 'taktiek'. 'Schiet alles af wat beweegt en gooi een enorme bom op de grote....' Niet dat dit geen realistisch taktiek is.... :9
IamGrimm @Tintel15 september 2023 12:48
Tactiek zit m in het niet opblazen van je vrienden en het niet opgeblazen worden door je vrienden. Overigens al vrij lastig topdown, laat staan in 3rd person.
Tintel @IamGrimm15 september 2023 14:24
Ja, dat is wel lastig denk ik [elkaar niet opblazen]. Maar met cover en short/long-range attacks kun je al wat meer variaties aanbrengen. Beetje wat Evolve had met 'trap-first' e.d.. Was ook chaotisch overigens.
mobygo76 15 september 2023 10:03
Ik ben vooral benieuwd wat deze game gaat kosten. 70 euro vind ik echt veel te veel.
PearlChoco 15 september 2023 10:18
Doet me enorm denken aan Outriders. Leuk spelletje, maar zo zijn er al zoveel, denk niet dat dit lang veel spelers zal kunnen verleiden.
Frag1le 15 september 2023 11:12
Helaas geen topdown meer, dat speelde heel erg lekker met Helldivers 1.
Nu moet je met een controller ook verticaal gaan richten en als oud-pcgamer kan ik daar maar slecht aan wennen.
StGermain @Frag1le15 september 2023 14:14
Het komt uit op de pc dus waarom zou je een controller moeten gebruiken?
Frag1le @StGermain15 september 2023 14:36
Vanuit oogpunt console gamer, wellicht was ik daar niet duidelijk genoeg over.
FQYPW 15 september 2023 15:07
Bijna niemand speelde 1 waarom dan voor deel twee en totaal ander perspectief...

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