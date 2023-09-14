Supergiant Games stelt Early Access-versie van Hades II uit tot volgend jaar

De Early Access-versie van Hades II verschijnt in het tweede kwartaal van 2024. Dat bevestigt ontwikkelaar Supergiant Games. De vroege versie van het spel stond op de planning voor dit jaar, maar wordt uitgesteld.

Supergiant Games schrijft dat de Early Access-versie van Hades II volgend jaar verschijnt op Steam en in de Epic Games Store. Dat is later dan gepland. De studio meldt dat het de vroege versie wil uitstellen omdat deze 'minstens evenveel' content krijgt als de Early Access-versie van de eerste Hades-game toen die op Steam verscheen. "Hoewel Early Access inherent betekent dat een spel nog niet compleet is, willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Hades II de moeite waard is zodra je het kunt spelen."

Het bedrijf houdt in het tweede kwartaal van 2024 ook een technische test voor Hades II. Daarin kan een beperkt aantal spelers de Early Access-versie van de game alvast uitproberen om technische problemen te vinden. Die testbuild krijgt minder content dan de uiteindelijke versie die volgend jaar in Early Access verschijnt. De technische test wordt beperkt tot een 'relatief kleine subset spelers die interesse hebben getoond om deel te nemen'. Het bedrijf deelt daarover op een later moment meer details.

Supergiant Games kondigde Hades II eind vorig jaar aan. Het spel draait om Melinoë, de 'prinses van de onderwereld' en zus van Zagreus, het hoofdpersonage uit de eerste Hades-game. De studio noemt nog geen concrete releasedatum voor de Early Access-versie. Supergiant deelt dat op een later moment, net als de prijzen en de systeemeisen.

Hades II Development Update september 2023

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 19:35 16

14-09-2023 • 19:35

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Hades

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Reacties (16)

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MennoE 14 september 2023 20:01
Ik vond het visueel en qua opzet een gaaf spel, maar saai om te spelen. Begrijp nog steeds niet zo goed waarom het spel zó populair is.
Metrik @MennoE14 september 2023 20:20
Grappig, ik vond het spel qua gameplay juist één van de sterkste titels die ik ooit heb gespeeld. Op het moment dat het "klikt" met een combinatie van boons en een goed wapen dan dans je als het ware door de levels heen. Je merkt ook echt vooruitgang, in het begin ging ik continu dood, daarna kwamen er langzaam de vorderingen en uiteindelijk was de ontlading enorm toen ik eindelijk voor het eerst de eindbaas versloeg na een run van 45 minuten... uiteindelijk deed ik een run in 10-12 minuten en dan nog vond ik het zeer verslavend.

Maar waar deze game zich écht in onderscheidt is dat doodgaan een fundamenteel onderdeel is van de vooruitgang die je boekt. Iedere keer dat je doodgaat, spoel je met de rivier de Styx mee terug naar je startpunt waar je dan aan de bar kunt babbelen met bazen die je onderweg verslagen hebt. Hoe vaker je doodgaat, hoe sneller je progressie boekt in het verhaal omdat je meer tijd thuis doorbrengt en je relaties met andere personages verbetert. Daardoor voelt falen nooit als falen en dat is iets wat echt uniek is aan Hades. Plus, het feit dat de game op heel organische wijze je successen en falen verwerkt in de dialogen is heel bijzonder. Persoonlijk vind ik het één van de beste games ooit, andere roguelites kunnen er voor mij niet aan tippen.

Jammer dat er dit jaar geen early access meer uitkomt, maar dit is toch een game waarmee ik wacht tot het moment dat ie uitkomt, en ik gun de ontwikkelaars maar al te graag wat extra tijd om daar ook weer iets briljants van te maken.
jibjqrkl @Metrik14 september 2023 21:43
Of in mijn geval: "oh, uitgespeeld. Nu nog even 50x tegen de eerste enemy doodgaan om al die verhaalstukjes te unlocken..."
jellybrah @MennoE14 september 2023 20:06
Dit vond ik ook. Zelfs met veel boons vond ik de combat en vijanden erg matig. Level design behalve de hub erg saai. Er zit ook veel minder diepgang in vergeleken met andere roguelikes.. Een echt goede roguelike vond ik Risk of Rain 2.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 23 juli 2024 07:39]

vandollen @jellybrah15 september 2023 08:14
Risk of Rain 2 (en 1) kan ik ook iedereen aanraden. Het feit dat twee of meer van hetzelfde items stacken en je bonus vergroten, en daarbij de grote variëteit in de items zorgen toch voor een game waar ik vaak naar terug kom.

Hades genoot ik wel van, maar veel motivatie na de eerste keer de eindbaas verslagen te hebben kreeg ik niet. Toen begon het toch teveel op repetitie te lijken.

Over de twee delen toch al ruim over 300 uur zitten :) blijft ongekend leuk. De modifiers, alle secrets en de DLC zijn ook erg goed geïmplementeerd en zo vind je toch elke keer nieuwe dingen in Risk of Rain
jellybrah @vandollen15 september 2023 08:37
Is survivors of the void DLC voor RIsk of rain 2 ook de moeite waard? Net zoals jij heb ik er ook 300+ uur inzitten 8-)
vandollen @jellybrah15 september 2023 11:21
Absoluut ;) de railgunner alleen is mijn favoriete survivor, en de changes en nieuwe zones van de DLC alleen al zijn erg gaaf. En geweldige nieuwe items. Zeker proberen als je er al zoveel uur in hebt zitten
JustRob @MennoE14 september 2023 20:17
Ik als casual gamer met 2 kleine kinderen vond dit juist de perfecte roguelike game. Makkelijk of even 1 a 2 potjes op een avond te spelen. Niet te moeilijke mechanics en ook zonder je te verdiepen in uitgebreide skill trees en builds kon je het spel goed spelen en zelfs uitspelen op de normale moeilijkheidsgraad. En het verhaal was diepgaand en oppervlakkig genoeg om het even 2 weken te laten liggen als er allerlei gezinsdingen tussendoor kwamen. Klink nu als een oude lul, maar dat ben ik misschien dan ook haha.

Ik denk dat juist door het uit de niche te trekken en speelbaar te maken voor een breder publiek het juist zo populair was. Hopelijk behouden ze dat voor Hades II.
Armselig @MennoE14 september 2023 22:19
Denk dat deze meneer het beter uitlegt dan ik: https://www.youtube.com/watch?v=l0te5mvT_Bc
Lang verhaal kort hij vindt de game cool, legt uit waarom en laat vervolgens z'n verloofde spelen die er eerst ook niks mee had maar later ook weg is van de game.
Ricmaniac
14 september 2023 20:13
Hou ontzettend van deze roguelike games. Vind 1 ontzettend leuk om te spelen af en toe. De artstyle en fast paced combat voelde gewoon heel erg nice in deze game.

Denk dat ik 2 alleen niet zou spelen in early access en sowieso op full release wacht. Zou de ervaring dan te kort doen denk ik mits er nog veel word toegevoegd tussen de early access periode en full launch.
Rogers 14 september 2023 20:34
Normaal een hekel aan dit soort spellen maar Hades heb ik mij ontzettend mee vermaakt (wel op god mode of hoe dat heet). De mechanics waren goed in het verhaal verwerkt, interessante personages en mooie muziek.
Geluk dat die in game pass was anders nooit gespeeld. Hopelijk komt deel 2 ook er in.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 07:39]

ye-roon 15 september 2023 07:42
Jammer van het uitstel, maar liever dat dan games die half af zijn. De eerste game was een van de beste games die ik ooit gespeeld heb, met fantastische art style, muziek, goede gameplay loop waar de verschillende wapens en powers tot verschillende runs leidde. Maar het beste vond ik het verhaal en de manier waarop je dit te weten kwam, beetje voor beetje kom je achter wat er speelt, hoe meer je bekend raakt met vriendelijke en niet vriendelijke npc's hoe meer de intereacties veranderen.

Ik hoop dat deel 2 deze zelfde kwaliteit haalt zonder teveel hetzelfde te worden. Een vervolg maken op een game die zo stylish is niet de makkelijkste taak zonder het te laten voelen als DLC. Maar het is supergiant games en nog geen 1 game van hun sinds Bastion heeft me teleurgesteld, dus ik denk dat het wel goed komt.
artificial_sun @PredCaliber214 september 2023 20:36
Niet mee eens. Ik vond het spel een fantastische ervaring.

Met veel dood gaan, opstaan en weer door gaan uiteindelijk de credits gezien.

Ideaal voor korte en lange sessies, en het heeft me super vermaakt. Grafische stijl, verhalen, Griekse goden het spreekt me allemaal aan.
Metrik @PredCaliber214 september 2023 20:45
Dit spel scoort een 93 op Metacritic, dus alle critici hebben het fout?
Misschien was het niks voor jou, maar overhyped is deze game zeker niet.
Asitis @PredCaliber214 september 2023 21:25
Wat een onzin. Ik heb nog nooit iets met een roguelike gehad, en 300+ uur in Hades gespeeld vanaf release. Ik zit sinds de aankondiging al te springen om deel 2, en met mij nog _heel veel_ anderen.

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