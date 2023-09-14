Supergiant Games stelt Early Access-versie van Hades II uit tot volgend jaar

De Early Access-versie van Hades II verschijnt in het tweede kwartaal van 2024. Dat bevestigt ontwikkelaar Supergiant Games. De vroege versie van het spel stond op de planning voor dit jaar, maar wordt uitgesteld.

Supergiant Games schrijft dat de Early Access-versie van Hades II volgend jaar verschijnt op Steam en in de Epic Games Store. Dat is later dan gepland. De studio meldt dat het de vroege versie wil uitstellen omdat deze 'minstens evenveel' content krijgt als de Early Access-versie van de eerste Hades-game toen die op Steam verscheen. "Hoewel Early Access inherent betekent dat een spel nog niet compleet is, willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Hades II de moeite waard is zodra je het kunt spelen."

Het bedrijf houdt in het tweede kwartaal van 2024 ook een technische test voor Hades II. Daarin kan een beperkt aantal spelers de Early Access-versie van de game alvast uitproberen om technische problemen te vinden. Die testbuild krijgt minder content dan de uiteindelijke versie die volgend jaar in Early Access verschijnt. De technische test wordt beperkt tot een 'relatief kleine subset spelers die interesse hebben getoond om deel te nemen'. Het bedrijf deelt daarover op een later moment meer details.

Supergiant Games kondigde Hades II eind vorig jaar aan. Het spel draait om Melinoë, de 'prinses van de onderwereld' en zus van Zagreus, het hoofdpersonage uit de eerste Hades-game. De studio noemt nog geen concrete releasedatum voor de Early Access-versie. Supergiant deelt dat op een later moment, net als de prijzen en de systeemeisen.