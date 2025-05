Hades 2 is uitgekomen in early access

Ontwikkelaar Supergiant Games heeft Hades 2, de opvolger van de populaire dungeoncrawler Hades, uitgebracht in early access. De game is sinds 6 mei beschikbaar op Steam en de Epic Games Store.

De early-accessversie van Hades 2 kost 29 euro. Volgens Supergiant Games blijft de game minstens tot eind dit jaar in early access. Hoewel het spel volgens de ontwikkelaar al ‘meer omgevingen, vijanden en volledig ingesproken personages dan de volledige versie van het originele spel’ bevat, komt er in de toekomst nog content bij. Hades 2 is volgens de ontwikkelaar 'Deck Verified', een keurmerk van Valve dat aangeeft dat een game speelbaar is op de Steam Deck.

Het einde van het verhaal komt pas uit als de volledige versie 1.0 uitkomt. Als dat gebeurt, komt Hades 2 ook op andere platforms uit. Supergiant Games zegt dat het nog niet kan bevestigen op welke platforms de volledige versie uitkomt. Later dit jaar komt er alvast een grote update uit. Dat gebeurt binnen een aantal maanden, maar een exact tijdbestek geeft de ontwikkelaar niet. Supergiant Games zegt ook niet wat die update inhoudt.