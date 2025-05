Gerucht: Valve werkt aan thirdperson-heroshooter genaamd Deadlock

Valve zou volgens een nieuw gerucht werken aan een nieuwe game genaamd Deadlock. Dat zou een thirdpersonshooter zijn waarbij gebruikers in teams van zes tegen elkaar kunnen spelen. Ook zou de game towerdefense-elementen krijgen en zich in een fantasyomgeving afspelen.

Het gerucht komt van leaker Gabe Follower. Die schrijft op X dat Valve werkt aan een nieuwe game die Deadlock zou heten. Die zou intern eerder bekend hebben gestaan als Neon Prime of Citadel.

Volgens Follower is Deadlock een 'competitieve hero-based shooter' in thirdpersonview. Spelers zouden in twee teams van zes tegen elkaar vechten op een map die uit vier stroken bestaat. Volgens de leaker kunnen ze daarbij verschillende abilities inzetten en items gebruiken. De game zou verder towerdefensemechanismes bevatten.

De game zou plaatsvinden in een fantasy-omgeving 'met steampunkelementen'. Er zouden tovenaars, robots en 'gekke wezens' in het spel zitten en volgens Follower zouden spelers fast travel kunnen gebruiken op dezelfde manier als dat in Bioshock Infinite gebeurt.

Het gaat vooralsnog om geruchten waarover Valve zelf niets bekend heeft gemaakt. Het is daarom niet bekend of de game wel uitkomt en wanneer dat dan zou zijn.