Valve werkt aan HDMI CEC-functies voor Steam Deck Dock

Valve gaat een aantal HDMI CEC-functies testen in zijn nieuwste previewbuild van SteamOS voor de Steam Deck. Hiermee kan de gebruiker de Steam Deck in combinatie met het dockingstation gebruiken om de televisie aan te zetten en van input te schakelen.

De functies staan in het overzicht van toevoegingen die previewbuild 3.6.0 met zich meebrengt. Met de HDMI CEC-functies moet het makkelijker worden om de Steam Deck in combinatie met een televisie te gebruiken. Ook kunnen testers kiezen welke bluetoothapparaten hun Steam Deck uit de slaapstand kunnen halen. Andere opvallende veranderingen in de previewbuild zijn de verbeterde koppeling van AirPods met de Steam Deck, een update naar Linux-kernel 6.5 en ondersteuning voor bluetoothprofielen A2DP en BAP.