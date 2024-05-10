Valve werkt aan HDMI CEC-functies voor Steam Deck Dock

Valve gaat een aantal HDMI CEC-functies testen in zijn nieuwste previewbuild van SteamOS voor de Steam Deck. Hiermee kan de gebruiker de Steam Deck in combinatie met het dockingstation gebruiken om de televisie aan te zetten en van input te schakelen.

De functies staan in het overzicht van toevoegingen die previewbuild 3.6.0 met zich meebrengt. Met de HDMI CEC-functies moet het makkelijker worden om de Steam Deck in combinatie met een televisie te gebruiken. Ook kunnen testers kiezen welke bluetoothapparaten hun Steam Deck uit de slaapstand kunnen halen. Andere opvallende veranderingen in de previewbuild zijn de verbeterde koppeling van AirPods met de Steam Deck, een update naar Linux-kernel 6.5 en ondersteuning voor bluetoothprofielen A2DP en BAP.

Valve Steam Deck oled

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 20:58 37

10-05-2024 • 20:58

37

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Reacties (37)

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CAPSLOCK2000
10 mei 2024 22:51
Mooi, ik vind het nog altijd teleurstellend dat het geen verplichte feature is voor alle HDMI-apparaten. Het is erg handig als apparaten elkaar aan en uit kunnen zetten, een afstandsbediening delen of het volume aanpassen.
harrytasker @CAPSLOCK200010 mei 2024 23:38
Werkt inderdaad alleen fatsoenlijk als alle apparaten het ondersteunen anders is het vaak een drama.
MornixRS @harrytasker11 mei 2024 02:04
Soms is het ook erg irritant. Als de blu-rayspeler de tv aanzet voor film is dat fijn, maar dat doet hij ook als ik een cd wil afspelen. Zet je de tv dan uit dan gaat er een signaal naar de versterker en stopt ook de audio output. Dus alle auto functies maar weer uitgezet.
Electrifying @MornixRS11 mei 2024 04:35
Mijn Denon Receiver heeft in een bepaalde mate de opties die je zoekt. In het HDMI Menu kan je sturen dat ie alleen CEC’t bij video signalen. Als ik de PS5 of Apple TV aanzet, dan gaat alles aan wat aan moet. Stream ik iets via Airplay, Spotify Connect of zet ik de ingang op de platenspeler, dan blijft de overige boel netjes uit :)

Mijn vorige Onkyo had dit niet. Die CEC’de bij alles en dat was inderdaad best irritant.
uiltje @Electrifying12 mei 2024 16:37
Ik ben aan het denken om mijn Onkyo een plekje op mijn werkkamer te geven en een nieuwe aan te schaffen voor de woonkamer. Maar ik werd ook niet heel erg enthousiast over de vids op YouTube en de verschillende problemen met hun aansturing. Welk apparaat heb je en bevalt de aansturing? Ik gebruik het ding vooral voor de TV en voor TuneIn / Pinguin Radio (soms ook als MP3 stream).
Electrifying @uiltje12 mei 2024 19:35
Ik heb de X3800. Jammer genoeg heb je tegenwoordig al de X4800 voor die prijs waar ik hem redelijk vroeg voor kocht. Ik wilde graag een HDMI 2.1 receiver, hoofdzakelijk voor de PS5.

Ik achtte de extra power van de X4800 niet perse nodig met mijn vorige speakers, maar ik moest noodgedwongen upgraden omdat mijn fronts kapot zijn gegaan. Ik heb nu de KEF R-Serie en daar was die extra power misschien wel wenselijk bij, maar dat is altijd achteraf natuurlijk. Retrospectively en gelet op de nu-prijs, had ik de X4800 genomen.

Ik heb geen klachten over de aansturing. Tuurlijk, HDMI CEC is in het algemeen natuurlijk niet vlekkeloos, maar voor het leeuwendeel werkt het best wel prima. In ieder geval stukken beter dan met mijn vorige Onky (686).

[Reactie gewijzigd door Electrifying op 22 juli 2024 14:12]

MornixRS @Electrifying14 mei 2024 13:51
Bedankt voor de tip! Ik ga straks kijken of ik die optie ook heb (avr-x2800h). Ik vind wel dat de menu's van avr receivers vaak geen schoonheidsprijs verdienen qua duidelijkheid.
The Zep Man
@harrytasker11 mei 2024 00:06
Werkt inderdaad alleen fatsoenlijk als alle apparaten het fatsoenlijk ondersteunen anders is het vaak een drama.
Fixed. De ene HDMI-CEC implementatie is de ander niet, en ze zijn niet altijd 100% compatibel. Soms moeten apparaten (zoals de Shield TV) best wel veel compenseren voor brakke implementaties.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:12]

Darkstriker @The Zep Man11 mei 2024 01:22
Wat is het nut van een brakke standaarden organisatie als de HDMI-IF als ze dat niet eens voor elkaar krijgen? Tijd om HDMI voorgoed in de ban te doen en te vervangen door DP.
Memori @Darkstriker11 mei 2024 02:08
DP (1.4) schakelt de monitoren niet uit als ze uit staan. Ik moet een .bat met het volgende uitvoeren om ervoor te zorgen dat de monitor ècht uit is zodat de videokaart geen onnodige stroom vreet.
MultiMonitorTool.exe /TurnOff <monitor_id>
MultiMonitorTool.exe /disable <monitor_id>
(van nirsoft)
Ayporos @Memori11 mei 2024 09:07
Nieuwsgierigheid: heb je gemeten hoeveel stroom dit bespaart?
En je bedoelt 'uit' vanuit de PC's perspectief toch? De monitoren zelf gaan enkel in slaapstand wanneer ze geen input ontvangen? Of zet je die handmatig uit met de aan/uit knoppen?
Memori @Ayporos11 mei 2024 16:08
Op mijn Nvidia 1080 is dit 18 watt extra, en mijn AMD 7900 XTX is dat 70 watt extra, in idle desktop. Het is dus maar net hoe de video kaart er mee om gaat (Nvidia beduidend beter), maar in beide gevallen verbruiken ze meer. Dit probleem zou in DP 2.x opgelost moeten zijn.
MrFax @Ayporos11 mei 2024 09:26
Er zit inderdaad een verschil in. Ik krijg nooit te zien dat er geen input is, ook niet als mijn laptop volledig uitstaat. Dat gebeurt pas als je de kabel eruit haalt.

Zodra de monitor ziet dat er geen input is, dan zet de monitor zichzelf uit. Maar dat gebeurt enkel als de kabel volledig verwijderd is.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 14:12]

Henkieschmenkie @Memori11 mei 2024 04:14
Hangt van de monitor af, en dat geldt ook voor andere interfaces. Bij mijn Dell U2515H's geldt dat ze wat de videokaart betreft verdwijnen zodra ik ze uitzet
Ayporos @The Zep Man11 mei 2024 09:09
Is dat zo? Ik heb een LG C9 (2019 model) en een Shield TV Pro, en de CEC (ofwel 'simplink' zoals LG het noemt om een of andere reden) werkt 'redelijk' maar er zijn soms wel wat delays op de input (bijna een seconde nadat ik de knop rechts indruk op mijn LG remote gaat de cursor pas naar het volgende icoontje).
Is dat wellicht vanwege die brakke implementatie? Of is dat gewoon de Shield TV/Android TV interface die sloom is? :P
The Zep Man
@Ayporos11 mei 2024 09:27
Geen idee. Ik heb lang geleden HDMI-CEC opgegeven en uitgeschakeld, en gebruik nu een FLIRC USB in combinatie met een Logitech Harmony om een Shield TV 2019, een LG CX en andere apparatuur klassiek via infrarood centraal te bedienen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:12]

pvcholten @Ayporos11 mei 2024 10:53
Ik heb een shield met een Panasonic tv, en ik merk geen lag met de afstandsbediening.
Wraldpyk 10 mei 2024 21:15
Dit klinkt als de perfecte update voor mij. Ik speel graag docked, ik heb nét Airpods gekocht en als ik dan ook nog eens met mijn bluetooth muis alles wakker kan maken, klinkt als heel erg fijn in mijn oren!
Spider-Gwen 10 mei 2024 23:34
Hoop dit met de eerste versie zal werken. Want wake-up door Bluetooth werkt nu enkel op het nieuwe model.
Nikvdw 11 mei 2024 09:16
Ik heb de officiële valve dock gekocht samen met de SD OLED. Met het gedacht dat dit wel goed gaat werken omdat het beiden van Valve is. Boy was I wrong, de dock is echt rommel…
- 9 keer op 10 moet ik hemel en aarde verrichten om output te hebben naar men tv
- men 8bitdo controllers moet ik ELKE keer opnieuw pairen dus wake on bluetooth kan ik vergeten
- als het dan uiteindelijk toch eens werkt is de kans groot dat ik de volgende keer een zwart scherm krijg als ik naar de desktop mode ga.


Dus uiteindelijk is het voor mij nu een zeer duur laadstation… Na wat leeswerk ben ik te weten gekomen dat ik niet de enige ben en dat je beter 3rd party dock koopt.
Hakker @Nikvdw11 mei 2024 11:21
Het probleem zit in het feit dat je op de TV waarschijnlijk deep color of een soortgelijke functie aan heb staan. De Dock kan daar na al die tijd nog steeds niet mee overweg. Het grappige is dus dat ze HDMI-CEC willen invoeren in de Dock, maar technisch gezien niet eens HDMI 1.4 ondersteunen door zoveel problemen te hebben met Deep Color.

Ik heb ondertussen een Jsaux dock en die heeft nergens problemen mee, maar ik begrijp je frustaties helemaal. Ik moet wel zeggen ik had geen problemen om mijn 8BitDo Pro 2 controller te pairen.

[Reactie gewijzigd door Hakker op 22 juli 2024 14:12]

Nikvdw @Hakker11 mei 2024 18:21
Ik heb een Samsung QLED, tips?

Mss toch maar eens de JSAUX dock kopen, al veel goede dingen over gehoord en is niet zo duur..
Gyzome @Hakker13 mei 2024 19:47
Heb ook chronische problemen met mijn dock als ik 2 monitors tegelijk wil aansluiten. Daartegenover staat natuurlijk dat het wel onder actieve ontwikkeling is. Firmware-updates voor usb-docks is normaliter enkel iets dat je krijgt voor docks die vele honderden euro's kosten.
Hakker @Gyzome14 mei 2024 15:02
Sorry maar we hebben het over basis functionaliteit die in producten voor minder dan de helft probleemloos werken. Het is leuk firmware updates voor een dock maar kom op zeg dit is wel hetgeen wat ze allang aanpakt zouden moeten hebben. Nog beter zelfs het had gewoon moeten werken vanaf dag 1.

De eerste bug meldingen erover zijn letterlijk daags na uitrol al ingedient (heb het zelf meerdere malen gedaan).
De Deck is geweldig, maar de dock een drama.
RXShorty @Nikvdw11 mei 2024 11:39
Dit probleem heb ik dus ook.
Heb ondertussen 3 docks. 2 van JSAUX die beide zonder gedoe werken.
Steam Deck Dock werkt amper op de TV, nu met de laatste update werkt het wel maar reageert de Steam Deck zelf raar op bluetooth Stadia controllers, maar dat kan want het is natuurlijk preview firmware.
Cageman1984 11 mei 2024 00:07
Jammer dat dit alleen voorlopig relevant is voor steamdeck gebruikers en niet voor reguliere gebruikers met een standaard PC die willen gamen op linux.

Gaming op Linux... Kom op nou een keer!

Maar steamdeck dock gebruikers, fijn voor jullie natuurlijk.
laurxp @Cageman198411 mei 2024 02:27
Linux zelf heeft al jaren ondersteuning voor CEC - dat is de reden dat Valve dit uberhaupt kan doen. Er draait alleen meestal geen software die er ook daadwerkelijk iets mee doet.
Henkieschmenkie @laurxp11 mei 2024 04:15
Is het probleem ook niet dat videodrivers van AMD, Intel en Nvidia het niet implementeren?
laurxp @Henkieschmenkie11 mei 2024 04:43
De open-source drivers van Intel, AMD, en Nvidia ondersteunen het voor native DisplayPort verbindingen, dus het zou moeten werken met alle USB-C-naar-HDMI kabels, en met DisplayPort-naar-HDMI.

CEC over native HDMI is inderdaad een issue in de x86-wereld. De ARM-wereld (bijvoorbeeld Raspberry Pi) heeft daar betere support voor.
pvcholten @Henkieschmenkie11 mei 2024 10:56
Klopt, ik heb deze er tussen, om het werkend te krijgen opneming Intel NUC

Pulse8 HDMI CEC adapter

Werkt als een trein met Kodi
Moogles 11 mei 2024 00:23
CEC is in veel gevallen overbodig. Je kunt je audio apparatuur en televisie met power-on-HDMI namelijk ook automatisch in- en uitschakelen. Als je televisie deze optie niet standaard heeft, kijk dan of er een verborgen menu beschikbaar is (hotel modus, digital signage modus, etc).
Sfynx @Moogles11 mei 2024 11:08
Wat bedoel je met power-on-HDMI, ik kan er weinig over vinden anders dan dat het gewoon een andere naam is voor HDMI-CEC.
Moogles @Sfynx12 mei 2024 11:07
Dat is het niet. Bij Sony heet het voor Bravia modellen bijvoorbeeld "wake-up on signal", zie deze pagina.

Deze optie is beschikbaar in de pro settings en zit achter een verborgen menu (bij veel Bravia modellen kom je er door Info -> Mute -> Volume up en dan Home in te drukken). Hoe dit precies werkt voor andere merken weet ik niet, maar er is meestal wel een signage/pro/hotel modus ergens beschikbaar.

CEC is een protocol dat alle apparaten moeten ondersteunen, dit werkt daar compleet onafhankelijk van.

Bij werkt het perfect; ik maak mijn Steam Deck wakker via Bluetooth, Steam Deck maakt de televisie wakker en de televisie mijn audio apparatuur via eARC. Eén druk op de knop en alles staat paraat. Omgekeerd werkt het ook; Steam Deck uit of in slaapmodus en de rest slaapt mee.
hanskroll 10 mei 2024 22:23
SteamOS 3.6: How the Steam Deck atomic updates are improving
Skycrawler 12 mei 2024 06:51
Mijn Samsung tv herkent mijn steam deck nooit. Super irritant dat je elke keer als je hem docked wil gebruiken een proces van de tv moet onderbreken voordat je de SD kunt gebruiken.
WeZZeY @Skycrawler12 mei 2024 13:59
Helaas ligt dat deels ook aan Samsung, die hebben een behoorlijk intrusive 'hdmi apparaat detectie' proces
Jwaikens 13 mei 2024 08:39
Ik zie het al terug in een aantal reacties, maar laat ze inderdaad maar eens überhaupt output naar een standaard tv kunnen sturen. Ik lees dat het vrijwel op elk merk TV problemen oplevert. Ik begrijp niet zo goed waarom elke goedkope DVD speler dit prima kan, maar dit best wel prijzige apparaat met het originele dock niet.

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