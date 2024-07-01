Steam bereikt nieuw record van aantal gelijktijdige gebruikers

Valve heeft voor het eerst in drie maanden een nieuw gebruikersrecord gevestigd op zijn gameplatform Steam. Op zondag 30 juni waren er 36.905.706 gebruikers tegelijkertijd ingelogd op de dienst. Het vorige record werd in maart van dit jaar geregistreerd.

Uit statistieken op SteamDB blijkt dat het vorige record op 17 maart is gevestigd. Die dag waren er volgens de website 36.354.393 spelers tegelijkertijd op Steam ingelogd. Tijdens de piek op zondag 30 juni speelden 11.711.482 gamers een spel. De populairste games op Steam zijn momenteel Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Banana en Elden Ring.

Steam haalde in 2015 voor het eerst een piek van 10 miljoen gelijktijdige gebruikers, twaalf jaar nadat de dienst verscheen. De grens van 20 miljoen gelijktijdige Steam-gebruikers werd in maart 2020 doorbroken, vlak nadat de WHO covid-19 tot een pandemie verklaarde. Door de lockdowns groeide het aantal gelijktijdige Steam-gebruikers hard. In januari 2021 passeerde Steam de grens van 25 miljoen gelijktijdige gebruikers en in oktober van 2022 werd de grens van 30 miljoen gelijktijdige gebruikers doorbroken.

Op zondag 30 juni waren er 36.905.706 gebruikers tegelijkertijd ingelogd op Steam - Bron: SteamDB
Op zondag 30 juni waren er 36.905.706 gebruikers tegelijkertijd ingelogd op Steam.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 10:27 77

01-07-2024 • 10:27

77

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Reacties (77)

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m798 1 juli 2024 11:44
Het nadeel van steam vind ik dat je maar één spel tegelijkertijd kunt spelen. Mijn kinderen willen soms iets uit mijn steam library spelen, maar als ik al bezig ben gaat dat dus niet.
gybe @m7981 juli 2024 12:01
Er is sinds enkele maanden een Steam Family Beta waaraan je kunt meedoen.
(https://store.steampowere.../view/4149575031735702628)

Hiermee kun je precies doen wat je zou willen. Je krijgt een gedeelde library, het maakt niet uit wie er tegelijk spelen. Het spelen is op basis van het aantal kopieën dat je van een spel bezit. Dus bezit je 2x een game in de library, dan kunnen 2 mensen tegelijk spelen van de familie. Heb je hem maar 1x, dan kan ten alle tijde maar 1 tegelijk spelen etc.

Verder heeft het nog een aantal andere handige functies zoals tijdlimieten voor kinderen instellen.
Ik gebruik het nu al een tijdje en het werkt prima. Het is dus veel minder noodzakelijk om meerdere kopieën van spellen te kopen als je je kind wilt laten spelen terwijl jij iets anders speelt, alleen als je hetzelfde spel tegelijk wilt spelen.

[Reactie gewijzigd door gybe op 22 juli 2024 13:52]

DrMilkshake @m7981 juli 2024 12:06
Daar wordt aan gewerkt. De opvolger van Family Sharing, Steam Families, geeft je de mogelijkheid meerdere games van hetzelfde account tegelijk te spelen. Het is op dit moment in beta, dus je moet op alle betrokken computers de beta client hebben, maar dan zou het al moeten werken. Zie https://help.steampowered.../view/054C-3167-DD7F-49D4 voor meer informatie
NLxDoDge @m7981 juli 2024 11:46
Zelfs met family sharing? (e.g. niet hetzelfde spel natuurlijk, maar volgens mij moest een ander spel dan wel kunnen).
Dan hebben je kinderen een eigen account nodig en kan je die koppelen.
ötzi @NLxDoDge1 juli 2024 12:06
Niet helemaal; met "Family Sharing" kun je niet meer spelen zodra de eigenaar van de Library online komt, dit kan nu wel met de Beta van "Steam Families", je kunt echter nog steeds niet hetzelfde spel spelen tegelijkertijd maar dat lijkt me enigszins logisch.
Zoijar @NLxDoDge1 juli 2024 12:03
Nee dat is niet hoe het werkt vziw toen ik het uitzocht. Dan kan je elkaars library gebruiken/delen, maar je kan nog steeds maar met 1 tegelijk.
Snubl @Zoijar1 juli 2024 13:54
Stel dat je een Steam-gezin hebt met 4 leden en dat je één exemplaar van Portal 2 hebt en één van Half-Life. Op ieder gewenst moment kan één gezinslid dan Portal 2 spelen en een ander Half-Life. Als twee gezinsleden tegelijk Portal 2 willen spelen, moet iemand anders in het gezin nog een exemplaar van het spel kopen. Na die aankoop zijn er binnen het gezin twee exemplaren van Portal 2 beschikbaar, dus vanaf dat moment kunnen twee personen dat spel tegelijkertijd spelen.
Wel dus.
Zoijar @Snubl1 juli 2024 14:07
Dat is blijkbaar een nieuwe beta, dat is niet het bestaande family sharing
Styreta @NLxDoDge1 juli 2024 12:01
https://store.steampowered.com/promotion/familysharing
Can two users share a library and both play at the same time?

No, a shared library may only be accessed by one user at a time.
DMZ @Styreta1 juli 2024 12:21
Daar komt binnenkort verandering in.
Zoijar @m7981 juli 2024 12:02
Ja, inderdaad, daar liep ik ook laatst tegenaan. Bizarre restrictie. Het is dus beter om voor elk spel dat je koopt een nieuw steam account aan te maken. Maar zodra je het eenmaal op een enkel account hebt is er niks meer aan te doen... ik koop nu ook eerst op GOG als het kan vanwege die rede: zelfde prijs en geen restricties. (en ik kan er nog inkomen dat je niet hetzelfde spel tegelijk online kan spelen omdat je account aan steam is gekoppeld. Maar zelfs voor offline single player kan het niet)

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 13:52]

Guus... @Zoijar1 juli 2024 12:15
Het is best een logische restrictie. Het is heel makkelijk om een account met een enorm aantal mensen te delen en dan maar 1 keer voor een spel te betalen. Dat er nu meer mensen in een huishouden spellen spelen op Steam tegelijk zorgt dat dat systeem aangepast moet worden.
ultimasnake @Guus...1 juli 2024 12:26
In de digitale wereld ongetwijfeld maar fysieke games kan je minstens van stellen dat een schijfje door iedereen ingestoken kan worden om te spelen. Of het nu je kind/partner is of een vriend waaraan je hem uitleent.

Enige beperking is dan 1 disc = 1 persoon.

Eigenlijk zou dat digitaal ook moeten kunnen, en lijkt nu bij steam ook te komen lees ik hier, dat meerdere accounts toegang hebben tot je library en dan ook 1 licentie = 1 speler betekend.
Guus... @ultimasnake1 juli 2024 16:58
In de fysieke wereld kan je de fysieke kopie ook niet uitlenen aan iemand aan de andere kant van het land/de wereld. Ik vind zeker dat het mogelijk moet zijn om binnen een beperkte kring de spellen/licenties te delen maar begrijp ook dat er limieten zijn. Overigens zijn dat niet alleen limieten die steam stelt. Als steam accounts en games zou laten delen zonder enige restrictie zouden gamedevelopers hun games niet meer aanbieden via steam.
ultimasnake @Guus...1 juli 2024 19:22
In theorie kan mijn disc de hele wereld rond maar dat doe je inderdaad niet. Maar binnen hetzelfde huishouden andere games uit 1 library mogen spelen lijkt me wel het minstens wat moet kunnen :) (en dus ook er aan komt)
dog4life @Guus...1 juli 2024 19:22
Klopt, maar tussen geen restricties en bij toegang van 1 User de rest vd library locken zit een wereld van verschil..
Zoijar @ultimasnake1 juli 2024 12:59
Precies. Sterker nog, je betaalt er thuiskopie heffing voor
PuzzleSolver @Guus...1 juli 2024 12:56
Als je elk spel koopt op 1 account kun je die accounts ook met iedereen delen. Dit is minder makkelijk maar gebeurd nu vast al. Overigens hebben netflix en andere streaming diensten het op een betere manier opgelost.

Waarom niet meerdere accounts op 1 library account die allemaal 1 spel uit de fammilie library kunnen spelen. Dat zou pas logisch zijn en daar zijn ze nu eindelijk mee bezig. Ik heb nu 4 losse accounts thuis, voor ieder zijn eigen want ik zag alleen maar nadelen van het huidige fammilly account, vanuit de gebruiker best een logische reactie.
Zoijar @PuzzleSolver1 juli 2024 13:04
Ja, het is strict beter om gewoon per spel een nieuw steam account te maken. Niet alleen kan je dan onbeperkt tegelijk spelen (1 per spel) maar je zou ook nog eens je spellen 2e hands kunnen verkopen door gewoon je account details te geven. Iets dat nu niet kan. En het voordeel van 1 account voor alles? Ik zie het niet? Misschien je steam achievements samen op een plek, maar meh...
nullbyte @Zoijar1 juli 2024 17:16
LOL wie wil er nu per game een ander account, dat is het meest onpraktische dat je maar kan bedenken.
Een 2e account voor duplicaten zou beter zijn. Buiten dat ik NOOIT een account zo kopen voor 1 game, dit is verboden zoals aangegeven in de Steam gebruiksvoorwaarden.
WalnootX @m7981 juli 2024 12:10
De nieuwe (beta) family sharing laat je wel twee games spelen uit dezelfde library. Beide accounts moeten dan wel meedoen aan de beta. Dit kan je regelen via instellingen in Steam.
En als jij single player games speelt die het toelaten, dan kan je zelf in offline mode spelen. Zodoende kan de ander wel een spel opstarten :)
Talion @m7982 juli 2024 08:53
Klopt,

Hier spelen de kinderen nog graag op hun switch of PS dus heb ik er nog geen problemen mee.
Maar voor de toekomst gaat dit mss wel moeilijker worden.
Hopelijk komt er binnenkort een fix.
5pë©ïàál_Tèkén 1 juli 2024 10:36
Voor de mensen die dachten dat ze het niet goed lazen - er is inderdaad een spel genaamd Banana.

https://store.steampowered.com/app/2923300/Banana/

Een idle clicker game waar je op bananen moet clicken. Veel gamers laten idle games op de achtergrond draaien terwijl ze ondertussen iets anders doen (zoals werken).

[Reactie gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 22 juli 2024 13:52]

Alxndr @5pë©ïàál_Tèkén1 juli 2024 10:52
Waarom zou een 'gamer' dat doen? Als je er geld mee witwast OK, maar gewoon op de achtergrond laten draaien? Hoe, wat waarom?
Chrono @Alxndr1 juli 2024 11:01
Op YouTube staan verschillende video's die uitleggen hoe het de "scam" werkt. (The Spiffing Brit bijv.)

Elke zoveel uur dat het spel open staat krijg je een banaan item wat je kunt verkopen. Elke 18 uur oid krijg je een zeldzamere banaan. Het is alleen niet genoeg om alleen de app open te hebben staan. Je moet af en toe klikken om niet non-actief te worden. Dit kan natuurlijk makkelijk geautomatisserd worden.

De rest is vooral FOMO in de hoop dat je een plaatje krijgt wat zeldzaam is en voor veel geld verkocht kan worden. Alles wat verkocht wordt is ook pure speculatie met de hoop het aan iemand te verkopen die er meer voor over heeft. (Beetje het NFT voor blockchains, maar dan op Steam)
Navi @Chrono1 juli 2024 11:17
En op de achtergrond is de maker van die game lekker aan het minen op je PC op jouw kosten zeker?
Gamebuster @Navi1 juli 2024 11:23
Nee, die krijgt 10% van iedere transactie, wat neerkomt op zo'n 1000 euro per dag

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:52]

Dylan_R @Gamebuster1 juli 2024 12:48
Die developer is geniaal. Dit is gewoon rete slim natuurlijk.
Alxndr @Chrono1 juli 2024 11:17
OK, complete onzin en verspilling van energie dus. (Behalve voor de eigenaar van het platform die er waarschijnlijk een leuk zakcentje aan overhoudt)
Thyrius @Alxndr2 juli 2024 09:22
Geldt dat niet voor elke game eigenlijk?

[Reactie gewijzigd door Thyrius op 22 juli 2024 13:52]

Alxndr @Thyrius2 juli 2024 10:54
Tsja, ik vind dat een game primair is om te entertainen, niet om geld te verdienen. Hoewel veel uitgevers dat uit het oog zijn verloren is dit natuurlijk wel de overtreffende trap, gewoon een schaamteloze moneygrab die zelfs naar een scam neigt.

Als ik met jouw gedachtegang mee ga kunnen we het hele leven wel verspilling van energie noemen :+
T_elic @Alxndr1 juli 2024 11:01
Je klikt op een banaan en soms krijg je er een "unieke" banaan voor terug. Deze kan je op de bananen marketplace verkopen voor een paar cent tot een aantal euro. Er wordt bijzonder weinig verkocht via de marketplace want de banenen hebben geen waarde buiten de game, maar er zullen flink wat mensen zijn die een scriptje hebben draaien of gewoon bots hebben opgetuigd om hier eindeloos op te klikken in de hoop een zeldzame banaan te verkopen.
Alxndr @T_elic1 juli 2024 11:18
Je zegt zelf al, er wordt weinig verkocht. En onverkoopbare dure banaan is dus ook gewoon waardeloos...
Thyrius @Alxndr2 juli 2024 09:30
Alleen al om een naam te maken zal er vast wel iemand op deze wereld zijn die daar zijn geld aan uit wilt geven (zie https://www.eurogamer.net...-nothing-to-be-ashamed-of). Daarbij is weinig verkopen nog steeds meer dan niets verkopen, dus het levert de maker nog altijd steeds iets op.

Iedereen hecht een andere waarde aan geld en wat iets (persoonlijke) waard is natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Thyrius op 22 juli 2024 13:52]

JDx @T_elic1 juli 2024 11:33
Haha geniaal, een unieke banaan.
iqcgubon @Alxndr1 juli 2024 11:34
Niks tegen idle games natuurlijk (cookie clicker bv). Maar dit is gewoon de zoveelste crypto scam: YouTube: Banana - The 4th Most Popular Game on Steam (please don't play this)

De enige die er rijk van wordt is de developer en zijn select clubje. Zoals alles crypto: de greater fool zorgt voor het geld in het laadje.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 13:52]

TLLRS @iqcgubon1 juli 2024 13:34
Crypto fans (ze zijn alleen fan omdat ze denken er geld mee te verdienen) gedragen zich bijna als religieuzen. Dus pas op met je kritiek.
SacredRose @TLLRS1 juli 2024 15:23
Crypto-Reli gekkies rolt wel lekker van de tong
dinoballz @5pë©ïàál_Tèkén1 juli 2024 10:41
Ik heb al jaren en jaren Cookie Clicker draaien in twee browsers 😁
JDx @5pë©ïàál_Tèkén1 juli 2024 11:34
Ik heb ook veel van die mensen op Discord die hebben gewoon werk, maar 24/7 staat er dat ze een bepaalde game aan het spelen zijn.
Milanobrotchen @5pë©ïàál_Tèkén2 juli 2024 13:39
Letterlijk NFT's voor op steam. de spiffing brit heeft een goede video hier over.
Wimmie13 1 juli 2024 10:34
Banana, een spel waar je op een banaan moet klikken, heeft meer dan 300.000 spelers...
Droxal @Wimmie131 juli 2024 10:56
Ik heb het net zelf eens gedownload om te kijken wat het precies was en het is dus letterlijk op een banaan klikken?
Geen wonder dat de kwaliteit van spellen elk jaar achteruit gaat. Mensen zijn precies al blij met op een afbeelding te klikken. 8)7
rbr320 @Droxal1 juli 2024 11:27
Je reactie klinkt een beetje alsof je denkt dat dit een recent fenomeen is, maar idle clicker games bestaan al zeker 10 jaar. Het bestaan van zo'n stomme game hoeft andere innovaties niet in de weg te staan.
R4gnax
@rbr3201 juli 2024 12:14
Het recente fenomeen is niet het idle clicking gebeuren, en ook niet het unlocken van massale hoeveelheden achievements, oid.

Dit spel zet eens in de zoveel kliks een verhandelbaar digitaal item in je Steam inventory, wat de Steam marketplace op kan om naar Steam wallet funds omgezet te worden. En dat blijft het doen. Daar zit niet een limiet op zoals bjiv. bij de trading cards, waarbij je maar tot aan maximaal iets van 60% van de grootte van de volledige set aan kaarten ge-'dropt' krijgt.

Dus heb je op dit moment legioenen aan gebruikers die heel veel accounts parallel opzetten, deze clicker game kopen en vervolgens banenen gaan 'minen' om aan hun hoofdaccount terug te ruilen en vervolgens de markt op te zetten.

Er zijn daadwerkelijk mensen die deze dingen opkopen omdat ze er levendig mee speculeren alsof het aandelen zijn. (Ondanks dat dit vziw technisch van de gebruikersvoorwaarden van Steam, niet mag.)
Zowel Valve als de ontwikkelaar/uitgever van het spel zullen er echter weinig aan doen, want beiden pakken een commissie op elke verkoop van deze bananen op Steam's markt. 10% naar Valve, waarvan een niet gespecifieerd deel naar de ontwikkelaar/uitgever, en 90% naar de verkoper - als ik me goed herinner.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:52]

rbr320 @R4gnax1 juli 2024 12:44
Op de Steam Community Market gaat per item verkoop 10% naar de uitgever van het spel waar het item bij hoort, 5% naar Valve als een soort broker fee en de rest gaat naar de verkopende partij.

Dat je in deze game permanent verhandelbare bananen krijgt wist ik niet, klinkt als een mengeling tussen crypto en nft's en beiden hou ik me verre van

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 22 juli 2024 13:52]

Ge0force @R4gnax1 juli 2024 17:55
Die trading cards kan ik nog net tolereren, ik verkoop ze gewoon om een klein deel van mijn aankoopbedrag terug te krijgen. Maar die bananen clickers vind ik een misbruik van dit systeem. Hopelijk verbiedt Valve dit soort "games" of worden ze er door de EU toe gedwongen.
SirLenncelot @R4gnax1 juli 2024 19:14
Kost het niet meer aan stroom dan wat zoiets oplevert? En wat moet je ermee als je het zou kopen?
R4gnax
@SirLenncelot1 juli 2024 19:18
Het kost niet meer stroom dan het oplevert, want het is geen NFC die op een blockchain ligt.
En wat je er mee moet? Speculeren. Doorverkopen wanneer de prijs hoger wordt dan waarvoor je het ding ingekocht had.

Er zijn dus echt mensen die dit doen, en de Steam marktplaats als verkapte aandelenhandel gebruiken.
Soldaatje @Droxal1 juli 2024 10:59
Ik snap het ook niet.
Ik ga liever 100 keer dood elk level op de moeilijkste spelstand.

[Reactie gewijzigd door Soldaatje op 22 juli 2024 13:52]

IamGrimm @Droxal1 juli 2024 11:10
Je krijgt steam cards in je inventory en kan die verkopen op de marketplace. De cards die je kan krijgen zijn van verschillende zeldzaamheden en kunnen aardig wat geld opleveren. Dit levert natuurlijk ook een commissie op voor de dev en krijgt hierdoor geld in het laatje.

Het gaat hier niet om het spelletje. Het gaat om speculatief handelen op de steam market place.
aliberto @IamGrimm1 juli 2024 11:22
Ik heb ook Steam cards maar als je bij Steam 1 jaar lang geen nieuwe spellen in hun winkel koopt mag je geen Steam cards verkopen op de marketplace. Pas als je weer een item/spel in de Steam winkel koopt kan je cards verhandelen.
Ik vind het oneerlijk systeem. Ik game niet veel meer en heb in het verleden flink wat geld gespendeerd aan mijn account.

De enige die er baat bij heeft is $team zelf. Dit ruikt naar monopolistische trekjes.
IamGrimm @aliberto1 juli 2024 11:27
Volgens mij verwar je de intentie van de Banana game. Het is de ontwikkelaar die hier het inventory systeem misbruikt, niet Steam.
Patriot @aliberto1 juli 2024 11:33
Dit ruikt naar monopolistische trekjes.
Lol, "het bevalt me niet dus het zal wel een monopolie zijn." Zeg dan niets.
JDx @aliberto1 juli 2024 11:36
Dat is ook irritant ja, ik krijg elke week nog een kistje van een euro ofzo via CS of PUBG, maar in ieder geval iets, dus was daar mee aan het sparen voor een game, zit op 35 euro en nu kan ik niks meer verkopen op de marketplace, want het is een jaar geleden dat ik een spel kocht :'(
R4gnax
@JDx1 juli 2024 11:50
Dus wordt het een twee-voor-de-prijs-van-één.
Tip: het is nu de Steam Summer Sale, dus je kunt heel goedkoop even snel iets wat toch wel degelijk is en vast en zeker ooit eens op je verlanglijstje gezet zou zijn, aanschaffen. En dan ben je weer een jaar 'good to go.'

Het feit dat afgelopen weekend deze sale begonnen was, zal ook wel het hoge aantal gebruikers verklaren. Dat is elk jaar de eerste paar dagen een grote piek waarbij iedereen z'n opgespaarde verlanglijstje probeert af te tikken en daarna ebt het over de volgende 2 à 3 dagen weer af.

Steevast 2 à 3 - want dat is gemiddeld hoe lang mensen wachten 'om het nog eens te proberen' wanneer hun aanschaf de eerste ronde op dag 1 niet lukt, omdat het systeem weer eens totaal overbelast is. (Want het is even zo goed traditie dat Valve de capaciteit van Steam's backend nooit vantevoren voldoende ver opgeschaalt om die influx voor te zijn.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:52]

JDx @R4gnax1 juli 2024 11:51
Zag het, zelfs games van 2,99 dus maar even eentje uitzoeken, tips?

Ik speel Counterstrike en PUBG en speelde tot vorig jaar nog wel eens Tomb Raider en Cities Skylines.
R4gnax
@JDx1 juli 2024 11:57
Er zijn een hele boel Tomb Raiders - dus tenzij je ze allemaal al gehad hebt, kun je eens in die hoek door blijven zoeken... :)

Als je city builders leuk vindt, en humor die Castro's Cuba en de politieke relaties rondom de Cuba crisis met een dikke vette knipoog in de zeik zet, kunt waarderen - dan kun je ook eens kijken naar de Tropico serie. Die is met de grote sales periode vaak incl. alle add-on DLC stikgoedkoop te krijgen.

Qua first-person shooters heb je de Wolfenstein remakes nog. Die zijn met de sales ook altijd sterk afgeprijsd en zeker de moeite waard. (Maar, dat is wel single-player.)


Iets compleet anders: heb je nog nooit een Tales of game geprobeerd, maar ben je niet te flauw om eens te kijken of dat genre wat voor je is, dan is Tales of Berseria nu ook maar EUR 4,99 - absoluut koopje.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:52]

elmuerte @Wimmie131 juli 2024 10:38
Voornamelijk bots die geld witwassen:
- https://www.coinspeaker.com/bots-game-banana-steam/
- https://www.polygon.com/g...na-clicker-game-steam-egg

[Reactie gewijzigd door elmuerte op 22 juli 2024 13:52]

Yzord 1 juli 2024 10:45
Ik vind de plotselinge daling in de grafiek een stuk nieuwswaardiger. Zo'n daling was nog niet te zien in de laatste 5 jaar. Hoe zou dat komen?
MsG @Yzord1 juli 2024 10:52
Misschien omdat Juli 2024 nog maar 1 dag heeft gehad?
Skix_Aces @Yzord1 juli 2024 10:53
Omdat daar een maand gemiddelde wordt gebruikt, en dat er nog geen volledige dag in juli is geweest.
Vulcanic 1 juli 2024 10:31
Steam is goed op stoom!
Kazu 1 juli 2024 10:33
Ik ben vooral verbaasd dat van de 36 miljoen gelijktijdige gebruikers, bijna een derde een spel aan het spelen was. Aangezien Steam, gok ik, op de meeste computers mee start bij een nieuwe boot is dit een behoorlijk hoog aantal. Maar, dat is volledig gebaseerd op een aanname :P
TheDutchSmoke 1 juli 2024 10:44
Het spel heeft ook een enorm probleem met robots, vraag me af (denk het wel) of deze in de statistieken meegenomen worden.
Bron
A lot of people are playing Banana, but the numbers aren’t quite right. Banana has a botting problem; Hery told Polygon that a third of that 141,000 number was real players — so around 47,000 people
De reden dat het spel populair is, komt doordat er Steam items mee verdient kunnen worden, waarvan mensen erop gokken dat deze meer waard worden, het doet me heel erg denken aan hoe NFT's gebruikt worden.
Overigens zijn er meerdere van dit soort games, alhoewel Banana de enige lijkt te zijn die het gelukt is, zoals je hier kunt lezen.
electricretard 1 juli 2024 11:48
De populairste games op Steam zijn momenteel Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Banana en Elden Ring.
CS2, Dota2 en PUBG is toch wel tekenend voor hoe bagger games en korte termijn hype producten games van tegenwoordig zijn geworden. Oude meuk, of gerecylede oude meuk wordt het meest gespeeld anno 2024.
CAPSLOCK2000
@electricretard1 juli 2024 12:28
CS2, Dota2 en PUBG is toch wel tekenend voor hoe bagger games en korte termijn hype producten games van tegenwoordig zijn geworden. Oude meuk, of gerecylede oude meuk wordt het meest gespeeld anno 2024.
Allemaal eendagsvliegen in vergelijking met klassiekers als hardlopen en speerwerpen. ;)
Merik 1 juli 2024 12:32
Schoolvakanties staan ook om de hoek of zijn begonnen. Dat zal nog wel toenemen.

Wist niet dat DOTA 2 zo popular was, zelf pas ook ontdekt. Daar ben je wel een poos mee zoet als je de ins en outs wil kennen vooral met de heroes, niet verrassend dat dat in e-sport zo populair is. Matchmaking voor nieuwe spelers trouwens zwaar bagger, in unranked als iemand met 10 matches op je naam tegen spelers met 1k...
NBerg 1 juli 2024 12:52
Misschien wel de enige commerciële online dienst, die ik al lange tijd gebruik, die niet slechter wordt maar juist beter. Het helpt denk ik enorm dat Valve nog steeds privately held is. Hopelijk blijven ze dat. Het legt ze in ieder geval geen windeieren vermoed ik.

Het zou leuk zijn als ze ook weer is wat games uitbrengen, maar ik snap wel dat ze dat als bijzaak zien.

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