Steam bereikt nieuw record van aantal gelijktijdige gebruikers

Valve heeft voor het eerst in drie maanden een nieuw gebruikersrecord gevestigd op zijn gameplatform Steam. Op zondag 30 juni waren er 36.905.706 gebruikers tegelijkertijd ingelogd op de dienst. Het vorige record werd in maart van dit jaar geregistreerd.

Uit statistieken op SteamDB blijkt dat het vorige record op 17 maart is gevestigd. Die dag waren er volgens de website 36.354.393 spelers tegelijkertijd op Steam ingelogd. Tijdens de piek op zondag 30 juni speelden 11.711.482 gamers een spel. De populairste games op Steam zijn momenteel Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Banana en Elden Ring.

Steam haalde in 2015 voor het eerst een piek van 10 miljoen gelijktijdige gebruikers, twaalf jaar nadat de dienst verscheen. De grens van 20 miljoen gelijktijdige Steam-gebruikers werd in maart 2020 doorbroken, vlak nadat de WHO covid-19 tot een pandemie verklaarde. Door de lockdowns groeide het aantal gelijktijdige Steam-gebruikers hard. In januari 2021 passeerde Steam de grens van 25 miljoen gelijktijdige gebruikers en in oktober van 2022 werd de grens van 30 miljoen gelijktijdige gebruikers doorbroken.