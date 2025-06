Steam doorbreekt grens van 30 miljoen gelijktijdige gebruikers

Valve heeft afgelopen weekend een nieuw gebruikersrecord gevestigd op zijn gameplatform Steam. Tijdens een piek waren er voor het eerst meer dan 30 miljoen gebruikers tegelijkertijd ingelogd op de dienst.

De piek vond zondagmiddag plaats, blijkt uit statistieken van SteamDB. Rond 16.00 uur Nederlandse tijd waren er 30,032,005 gebruikers ingelogd op de dienst. Volgens SteamDB is het voor het eerst dat het aantal gelijktijdige Steam-gebruikers boven de 30 miljoen uitkomt; het vorige record uit maart lag rond de 29,98 miljoen gebruikers.

Tijdens de piek speelden 8,5 miljoen Steam-gebruikers afgelopen zondag tegelijkertijd een game, waaronder ruim een miljoen gebruikers die Counter-Strike: Global Offensive speelden. Dota 2 stond op plek twee met een piek van rond de 750.000 spelers en Lost Ark, PUBG: Battlegrounds en Apex Legends rondden de top 5 af.

Steam haalde in 2015 voor het eerst een piek van 10 miljoen gelijktijdige gebruikers, twaalf jaar nadat de dienst verscheen. De grens van 20 miljoen gelijktijdige Steam-gebruikers werd in maart 2020 voor het eerst doorbroken, vlak nadat de WHO covid-19 tot een pandemie verklaarde. Vanwege lockdowns groeide het aantal gelijktijdige Steam-gebruikers daarop hard. In januari 2021 passeerde Steam de grens van 25 miljoen gelijktijdige gebruikers en eerder dit jaar werd de grens van 30 miljoen al bijna doorbroken.