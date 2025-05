Steam had in weekend meer dan 10 miljoen actieve gelijktijdige gebruikers

Valves gameplatform Steam heeft tijdens het afgelopen weekend een nieuw record neergezet. Er waren in totaal meer dan tien miljoen actieve gelijktijdige gebruikers aanwezig. Het is voor het eerst dat dit aantal van tien miljoen is doorbroken.

Deze gegevens zijn afkomstig van de website SteamDB. Volgens die gegevens was er afgelopen zaterdagmiddag al een piek van 10.082.055 gelijktijdige actieve gebruikers. Dit zijn gebruikers die daadwerkelijk actief met een gamesessie bezig waren. Het totale aantal gelijktijdige gebruikers, inclusief degenen die geen actieve sessies hadden gestart en enkel waren ingelogd, zat toen op 32.186.301 spelers. Een dag later, op zondagmiddag, steeg dat aantal verder naar een piek van 10.284.568 actieve gelijktijdige gebruikers en een totaal van 33.078.963 gelijktijdige gebruikers. Dit zijn vooralsnog de nieuwe recordcijfers, maar het komt geregeld voor dat er nieuwe records worden gevestigd op Steam.

Dat laatste heeft te maken met het feit dat het aantal gebruikers op Steam gestaag blijft stijgen en dat is al geruime tijd het geval. Steam haalde in 2015 voor het eerst een piek van 10 miljoen gelijktijdige gebruikers. Dat was twaalf jaar nadat Steam het levenslicht zag. De grens van 20 miljoen gelijktijdige Steam-gebruikers werd in maart 2020 doorbroken, ten tijde van het begin van de pandemie. Wegens de lockdowns groeide het aantal gelijktijdige Steam-gebruikers vrij hard. In januari 2021 passeerde Steam de grens van 25 miljoen gelijktijdige gebruikers en in oktober vorig jaar werd de grens van 30 miljoen doorbroken.

De games die het meest gespeeld zijn in het afgelopen weekend zijn vooral de gebruikelijke titels die steevast bovenaan staan: Counter-Strike: Global Offensive en Dota 2. Op de derde plaats staat Goose Goose Duck, een kloon van de game Among Us, gevolgd door PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Lost Ark, GTA V, Modern Warfare II en Warzone 2.0 gecombineerd, Rust en Wallpaper Engine.