John Deere stelt software en tools beschikbaar voor reparaties tractors in VS

Tractorbouwer John Deere laat voortaan eigenaren van tractors en onafhankelijke reparateurs reparaties uitvoeren in de VS. Dat was tot nu toe niet zo. John Deere gaat de benodigde propriëtaire software en tools beschikbaar stellen voor reparaties.

John Deere heeft een overeenkomst gesloten met de American Farm Bureau Federation, meldt die organisatie. Die overeenkomst, die online staat, bepaalt dat John Deere de software en tools aan iedereen beschikbaar stelt om reparaties uit te voeren. John Deere gebruikt, ongeveer net als Apple, eigen tools en software om ervoor te zorgen dat iedere eigenaar alleen bij een door John Deere goedgekeurde reparateur reparaties kan uitvoeren.

In de VS is wetgeving op handen waarin het right-to-repair, het recht om zelf machines te repareren of daar iemand voor uit te kiezen die dat doet, wordt verankerd. Sommige staten hebben dergelijke regelgeving al, maar er is nog geen landelijke regel in de VS. In Europa komt ook regelgeving die dat regelt voor veel soorten elektronica.

De overeenkomst gaat per direct in. John Deere zal software en handleidingen ter beschikking stellen van iedereen die reparaties wil uitvoeren. Het bedrijf en de AFBF zullen twee keer per jaar evalueren of het goed gaat met het uitvoeren van de overeenkomst.