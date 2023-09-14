Californië neemt reparatiewet aan die tot zeven jaar reserveonderdelen verplicht

Californië heeft als derde staat in de VS een right-to-repairwet aangenomen. De staat heeft de strengste reparatieregels in de VS tot nu toe. Fabrikanten moeten tot zeven jaar lang verplicht reserveonderdelen beschikbaar stellen, afhankelijk van de prijs van het product.

De reparatiewet werd gisteren unaniem aangenomen in de California State Assembly en het Senaat, schrijft onder meer Ars Technica. De wet wordt nu teruggestuurd naar de Senaat voor een kleine procedurele stemming en vervolgens ondertekend door de gouverneur van de staat, Gavin Newsom. Daarmee is Californië de derde Amerikaanse staat die een reparatiewet voor elektronica heeft doorgevoerd, na Minnesota en New York. Die drie wetten gaan volgend jaar in. New York begint in januari 2024, gevolgd door Minnesota en Californië in juli.

De wet die Californië heeft aangenomen, is strenger dan die van New York en Minnesota. De wet zorgt ervoor dat reparaties langer mogelijk moeten blijven. Voor apparaten die 50 tot 100 dollar kosten, moeten minimaal drie jaar lang reserveonderdelen, gereedschap en reparatiehandleidingen beschikbaar zijn. Voor duurdere apparaten wordt dat opgehoogd naar een minimum van zeven jaar. De wet gaat gelden voor elektronica die na 1 juli 2021 is gemaakt en verkocht.

Er wordt al langer gewerkt aan deze wet, die in januari voor het eerst werd voorgedragen in Californië. Onlangs kondigde Apple aan dat het dat wetsvoorstel steunde, nadat het jarenlang tegen dat soort wetten lobbyde, schrijft onder meer The Verge. Dat deed het bedrijf in een brief aan senator Susan Talamantes Eggman, die het wetsvoorstel heeft geschreven.

Naast in de VS, zijn ook in Europa soortgelijke wetten in de maak. Naast een wet die USB-C verplicht maakt op onder meer smartphones, werkt de EU ook aan een wet waarmee fabrikanten verplicht reserveonderdelen, reparatiehandleidingen en software-updates moeten aanbieden.