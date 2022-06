Europees Parlement wil stevig vastgelijmde accu's in smartphones verbieden

Het Europees Parlement wil het stevig vastlijmen van accu's in smartphones de komende jaren gaan verbieden. Het Parlement heeft een voorstel daarover aangenomen met grote meerderheid. Nu volgt overleg met lidstaten.

Onder de nieuwe regels moeten consumenten vanaf 2024 accu's in nieuwe smartphones gemakkelijk en veilig zelf kunnen vervangen, zo stelt het Parlement. Het stevig vastlijmen van accu's, zoals onder meer marktleider Samsung doet, zou daarmee niet meer mogen. Het is onbekend of de manier waarop onder meer Apple het doet, het afsluiten van de behuizing en onderdelen met niet-standaard schroefjes, onder de definitie van 'makkelijk en veilig' valt.

Het doel van de maatregelen is om recycling van accu's beter mogelijk te maken en daardoor Europa minder afhankelijk te maken van andere landen voor grondstoffen. Bovendien spelen accu's een belangrijke rol in de energietransitie en is het belangrijk om Right to Repair te ondersteunen, zo menen leden van het Parlement.

De regels gaan niet alleen gelden voor smartphones, maar ook voor bijvoorbeeld e-bikes en elektrische scooters. Daarnaast moeten fabrikanten de toeleveringsketen en daarbij behorende risico's in kaart gaan brengen. Veel accu's hebben grondstoffen die vaak uit een of enkele landen komen en dat kunnen conflictgebieden zijn.

Het voorstel kreeg 567 stemmen voor, terwijl 67 leden tegen stemden en 40 parlementsleden niet hebben gestemd. Het voorstel is daarmee het uitgangspunt voor de onderhandelingen met lidstaten om van de regels wetgeving te maken. Daardoor is het nog onbekend hoe de uiteindelijke regels eruit zullen komen te zien.