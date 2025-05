Europese Unie neemt wet die vervangbare accu's verplicht officieel aan

De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor het reguleren van de gehele levenscyclus van accu's. Alle wetgevende organen van de Europese Unie hebben nu in principe ingestemd met de nieuwe accuwet.

De wet moet ervoor zorgen dat accu's van draagbare elektronica in de Europese Unie door de eindgebruiker verwijderbaar en vervangbaar moeten worden. Deze verplichting gaat in principe vanaf 2027 in. De EU schrijft: "Een accu in consumentenelektronica is vervangbaar wanneer deze door de eindgebruiker verwijderd kan worden met vrij verkrijgbaar gereedschap en zonder gespecialiseerd gereedschap, tenzij dit gereedschap gratis meegeleverd wordt." Ook wanneer het gebruik van warmte of oplosmiddelen vereist is, kan de accu niet als vervangbaar bestempeld worden.

Een enkele uitzondering maakt de EU ook, want apparaten die specifiek bedoeld zijn voor gebruik in of nabij water hoeven geen vervangbare accu te hanteren. Ook als een permanente verbinding tussen de accu en de rest van het apparaat essentieel is hoeven fabrikanten zich niet aan de betreffende regels te houden.

Verder moeten accu's na ingang van de wet voor een groot deel uit gerecyclede grondstoffen bestaan. Industriële accu's en EV-accu's moeten bijvoorbeeld bij gebruik van kobalt, lood, lithium en nikkel voor respectievelijk 16, 85, 6 en 6 procent van de gerecyclede materialen gebruikmaken. Ook moet specifiek 50 procent van alle lithium in weggegooide accu's vanaf eind 2027 gerecycled worden. Dit loopt op naar 80 procent eind 2031.

Om deze recyclevereisten te handhaven voert de Europese Unie zogenoemde due diligence-regels in. Fabrikanten moeten de herkomst van grondstoffen voor accu's verifiëren. De EU maakt een uitzondering voor midden- en kleinbedrijven.

De wet moet na de goedkeuring van de Raad van de Europese Unie door het Europees Parlement en de Europese Commissie ondertekend worden. De Commissie droeg de wet eind 2020 voor en het Parlement stemde vorige maand in met het wetsvoorstel. Na ondertekening is de wet officieel goedgekeurd door de drie wetgevende organen van de Europese Unie en kan de wet worden opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Na publicatie gaat de wet na twintig dagen officieel van kracht. Vermoedelijk wordt de wet deze zomer nog ingevoerd.