Ubisoft-werknemer: Assassin's Creed in feodaal Japan komt in 2024 uit

Een Ubisoft-werknemer zou op LinkedIn hebben gezet dat Assassin's Creed Codename Red in 2024 moet uitkomen. De actiegame speelt zich af in feodaal Japan. Codename Red werd al eerder door Ubisoft aangekondigd en zou na Mirage uitgebracht moeten worden.

De betreffende werknemer zette eerder dit jaar een post op LinkedIn waarin naar sponsorpartners gevraagd werd voor Assassin's Creed Codename Red, waarbij specifiek 2024 genoemd werd. Intussen heeft de werknemer de post aangepast, zo detailleert Access The Animus, al staat er nog steeds dat het partnerschap voor 'volgend jaar' zou zijn, wat wederom lijkt te wijzen op een releasedatum in 2024.

Bij de eerdere aankondiging van Codename Red zei Ubisoft al dat de game ergens na Assassin's Creed Mirage moest uitkomen. De Franse ontwikkelaar gaat met Assassin's Creed Mirage terug naar de basis van de serie, zo beschreef Tweakers in een preview. De volgende hoofdgame in de AC-franchise komt op 12 oktober uit.

Ieder Assassin's Creed-spel kwam overigens sinds de oorspronkelijke gelijknamige game uit 2007 in oktober of november uit. Als de informatie over Assassin's Creed Codename Red klopt, dan zou het spel vermoedelijk in het najaar van 2024 op de markt komen.

