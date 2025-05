Ubisoft brengt op 6 juni Assassin's Creed Mirage naar iOS en iPadOS

Assassin's Creed Mirage is vanaf 6 juni te spelen op de iPhone 15 Pro-smartphones en iPads met M1-chip of nieuwer. De game krijgt touchcontrols, controllerondersteuning en cross-save tussen tablet, smartphone, console en de Windows-versie.

Mirage is de eerste Assassin's Creed-consolegame die naar smartphones komt, schrijft Ubisoft. De port is gemaakt door Ubisoft Sofia en heeft 'geoptimaliseerde touchcontrols'. Het spel ondersteunt cross-save en cross-ownership op tablet en smartphone, waardoor consumenten de game via Ubisoft Connect maar één keer hoeven te kopen en op zowel smartphone als tablet kunnen spelen. Cross-save werkt ook met de console- en Windows-versies van het spel. De game werkt op de iPhone 15 Pro en Pro Max, en op de iPad Air en iPad Pro met M1-chip of nieuwer.

De console- en smartphoneversie verschillen qua content niet. Mirage speelt zich af in het Bagdad van de negende eeuw en heeft Basim als hoofdrolspeler. Tweakers schreef vorig jaar een review van de consoleversie van het spel.