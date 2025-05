Cryptohandelsplatform Bitvavo meldt datalek bij 'beperkte groep gebruikers'

Het cryptovalutahandelsplatform Bitvavo heeft met diverse klanten contact opgenomen over een datalek. Hierbij zijn namen, mail- en woonadressen, IBAN's en 'recent handelsvolume' uitgelekt. Het platform zegt dat het gaat om 'een beperkte groep gebruikers' van wie informatie is uitgelekt.

Bitvavo geeft in het bericht geen details over hoe de data is uitgelekt. Bij het lek zijn voor- en achternaam, e-mail en woonadres, bankrekeningnummer, 'recent handelsvolume' en de laatste drie cijfers van het telefoonnummer betrokken. De tegoeden van gebruikers zijn veilig en Bitvavo zegt 'geen enkele aanwijzing te hebben dat wachtwoorden openbaar zijn'. Klanten wordt wel aangeraden het wachtwoord te wijzigen, 2fa in te stellen en alert te zijn op ongebruikelijke activiteit en mails. Het platform zegt het datalek te hebben gemeld bij 'de relevante autoriteiten'. Tweakers heeft Bitvavo vragen gesteld over het lek.

Update, 13.15 uur: Bitvavo zegt tegen Tweakers getroffen klanten op de hoogte te hebben gesteld, maar kan 'lopende het onderzoek' geen extra details geven. Het bedrijf zegt daarnaast pas na het onderzoek mededelingen te kunnen doen over 'eventuele extra maatregelen die we gaan nemen of hebben genomen'. Bitvavo zegt dat dit onderzoek samen met internet en externe experts verloopt, en zegt het datalek te hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.