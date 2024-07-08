Vijf HAN-studenten krijgen schadevergoeding van 300 euro voor datalek uit 2021

Enkele studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen krijgen een schadevergoeding van 300 euro vanwege een datalek. Bij een incident in september 2021 verkreeg een aanvaller toegang tot de persoonsgegevens van studenten en medewerkers van de HAN.

In totaal zijn zeven (oud-)studenten naar de rechter gestapt om een schadevergoeding te claimen. Het aantal zou relatief laag zijn vanwege de strenge eisen die aan dergelijke claims worden gesteld. Vijf van de zeven studenten hebben volgens de juridische afdeling van HAN recht op een schadevergoeding van 300 euro, schrijft de Gelderlander. Een van de studenten krijgt nog eens 300 euro extra vanwege een incident dat in januari dit jaar plaatsvond. De medische gegevens van enkele studenten waren toen in detail op een aanwezigheidslijst voor een tentamen terechtgekomen.

Bij het datalek in 2021 verkreeg een hacker toegang tot een server van de HAN met daarop meer dan een half miljoen e-mailadressen en ruim 14.000 privacygevoelige gegevens, waaronder nummers van identiteitsbewijzen, niet-versleutelde wachtwoorden, politieke voorkeuren, cv's en informatie over studievertragingen. De hacker zette de gestolen gegevens online, omdat de hogeschool het gevraagde losgeld niet wilde betalen.