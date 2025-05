Ranzijn Dierenarts meldt datalek persoons- en dierengegevens na cyberaanval

De Nederlandse keten Ranzijn Dierenarts meldt dat hij slachtoffer geworden is van een cyberaanval waarbij persoons- en dierengegevens zijn buitgemaakt. De dierenarts heeft getroffenen ingelicht middels een e-mail, die Tweakers heeft kunnen inzien.

Meerdere tweakers melden dat zij een e-mail hebben ontvangen van de dierenarts met daarin details over het datalek. Zo meldt het bedrijf dat het doelwit is geworden van een cyberaanval 'door een criminele groep'. Bij die aanval hebben de criminelen toegang verkregen tot een intern systeem, waarbij namen, adresgegevens, e-mailadressen, correspondentie en informatie over huisdieren buitgemaakt kunnen zijn. Het bedrijf benadrukt dat er geen betaalgegevens of andere financiële informatie is gelekt. Ranzijn Dierenarts heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft naar eigen zeggen externe experts ingeschakeld.

Ranzijn tuin & dier is een keten van tuinwinkels en dierenspeciaalzaken, waarbij in de meeste gevallen ook een dierenartspraktijk, trimsalon en hondenwasstraat aanwezig is. Voor zover bekend zijn alleen klanten van de dierenartspraktijk slachtoffer geworden van het datalek.