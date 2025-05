UWV verbergt voortaan persoonsgegevens cv's op werk.nl

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen stopt met het tonen van persoonsgegevens uit cv's aan werkgevers die via werk.nl werknemers zoeken. Dit doet de instantie na een datalek waarbij 150.000 cv's werden ingezien.

Het UWV schrijft: "Om persoonsgegevens en privacy te beschermen, laten wij de persoonlijke gegevens op cv’s vanaf nu niet meer zien aan werkgevers." Potentiële werkgevers kunnen voortaan geen naam, geslacht, adres en e-mailadres van werkzoekenden meer via werk.nl zien. Een werkzoekende kan wel aangeven dat diens telefoonnummer zichtbaar blijft.

De betreffende verandering ging op 15 mei in. Een kleine week eerder werd bekend dat een gebruiker van het UWV-platform werk.nl ongeoorloofd 150.000 cv's in had gezien en mogelijk ook had gedownload. De overheidsinstantie lichtte slachtoffers enkele dagen daarna in.