Vergaderingen Europese overheden in te zien door lek Webex, ook in Nederland

Een Duitse journaliste van Die Zeit kon vanwege een kwetsbaarheid in de vergadersoftware Webex van Cisco informatie verzamelen van Europese politici, waaronder van werknemers van de Nederlandse Rijksoverheid. Voor zover bekend is de kwetsbaarheid niet misbruikt.

Onder meer de overheden van Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk gebruiken Webex om te vergaderen en dankzij een kwetsbaarheid in deze software kon metadata over deelnemers verzameld worden. In sommige gevallen kon Die Zeit meeluisteren met videovergaderingen van de Duitse overheid.

De Nederlandse Rijksoverheid bevestigt dat er inderdaad sprake was van een datalek waarbij onder meer namen en vergaderonderwerpen in te zien waren, aldus de NOS. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse videovergaderingen werden bijgewoond door de journaliste. Voor zover bekend hebben kwaadwillenden geen misbruik van de kwetsbaarheid gemaakt. Het lek is inmiddels door Cisco verholpen. De Rijksoverheid heeft een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt.