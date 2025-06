AP: wet die overheid proactief op toeslagen laat wijzen moet duidelijker

Het wetsvoorstel waarmee Nederlandse overheidsinstanties zelf mensen kunnen benaderen die recht hebben op een uitkering of toeslag, heeft nog wijzigingen nodig. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens na toetsing van het wetsvoorstel.

Met de zogenoemde Wet proactieve dienstverlening SZW kunnen het UWV, de SVB en gemeenten gegevens uitwisselen om te controleren of mensen mogelijk een uitkering of sociale voorziening mislopen. Als dit het geval is, kunnen de organisaties die mensen straks actief benaderen.

De AP heeft echter nog bezwaren tegen het huidige wetsvoorstel. Het noemt namelijk niet welke persoonsgegevens de organisaties zullen verwerken, waardoor mensen niet goed kunnen inschatten of zij dit willen. De AP vindt daarom dat er duidelijk moet worden aangegeven welke persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens de instanties zullen gebruiken. Ook moet er een bewaartermijn voor de persoonsgegevens worden vastgelegd.

De AP uit verder kritiek op het opt-outsysteem van de wetgeving. Mensen die niet willen dat hun gegevens voor 'proactieve dienstverlening' worden gebruikt, kunnen dit aangeven via een opt-out. "Alleen staat in het wetsvoorstel niet dat het UWV, de SVB en gemeenten gezamenlijk opt-outs moeten bijhouden, zodat iemand niet bij alle drie de instanties apart een opt-out hoeft door te geven. Deze verplichting moet worden opgenomen in het wetsvoorstel", stelt de AP.