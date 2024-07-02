AP werkte achterstallige klachten weg, maar kan meldingen nog steeds niet aan

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar een groot deel van de achterstallige klachten kunnen wegwerken, blijkt uit het jaarverslag. Toch heeft de AP nog steeds moeite met het verwerken van nieuwe meldingen.

De AP had in 2022 5.723 privacyklachten die zij niet kon afhandelen door een capaciteitstekort. In het jaarverslag zegt zij externe capaciteit te hebben ingehuurd om die klachten te behandelen. Volgens de AP is het 'merendeel' van deze klachten inmiddels afgehandeld. De AP volgde vooral de tips op die zij als ernstig beschouwde. Vanwege het capaciteitstekort bleven minder ernstige tips uit 2022 onbehandeld.

Vorig jaar ontving de AP 12.307 klachten, bijna 1000 minder dan in 2022. Dat komt vooral doordat de AP de klachtenlijn verder heeft teruggeschroefd tot 8 uur per week. Ook in 2022 werd de klantenlijn al ingeperkt. Volgens het jaarverslag van de AP bleven er eind 2023 nog altijd 4.576 klachten onbehandeld.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 10:51
58 • submitter: jochemd

02-07-2024 • 10:51

58

Submitter: jochemd

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Reacties (58)

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bommel 2 juli 2024 11:54
Wat ik niet snap is waarom het boetegeld niet benut kan worden om de capaciteit van de AP uit te breiden.
TijsZonderH Nieuwscoördinator
@bommel2 juli 2024 12:53
Dan krijg je een perverse prikkel om meer of hogere boetes uit te delen, dat wil je ook voorkomen. Dat is sowieso hoe de AP het ook ziet.
bommel @TijsZonderH2 juli 2024 13:18
Ja dat risico snap ik en zie ik ook maar niet iedere euro hoeft er terug in te gaan. Een middenweg moet ook mogelijk zijn
latka @bommel2 juli 2024 13:45
Indirect gebeurt dat ook, maar dan via de politiek ertussen die de boel verdeelt. De 'ondernemerspartijen' zullen altijd minder geld willen geven aan controle en handhaving dan andere partijen en dat verklaart de tekorten die o.a. de AP ervaart.
bommel @latka2 juli 2024 17:19
Wat bedoel je met 'ondernemerspartijen' en waarom zouden die minder belang hechten aan een goed functionerende AP ?
latka @bommel2 juli 2024 20:00
De overheid de afgelopen 10+ jaar bijvoorbeeld. En ook van het komende kabinet verwacht ik een soortgelijke lijn.
Aldy @bommel2 juli 2024 14:00
Een nog betere manier is het budget van AP te verhogen. Net gelezen op Computable.nl:
In dit verband is AP-voorzitter Aleid Wolfsen blij dat de parlementaire enquêtecommissie heeft aanbevolen de waakhondfunctie van de AP te versterken door het jaarbudget te verhogen naar minimaal honderd miljoen euro.
webhalla @Aldy2 juli 2024 21:04
Daarvoor moeten ze ook de AI monitoring erbij gaan doen.
Aldy @webhalla2 juli 2024 21:35
Graag bron, want wat ik begrepen heb, is het de bedoeling om een grotere daadkracht te krijgen met dat extra geld,
webhalla @Aldy3 juli 2024 15:43
Beste Andy,
Wellicht vind U hier de gewenste informatie:
https://www.autoriteitper...ie-toezicht-algoritmes-ai

Grtx,
Johan
Aldy @webhalla3 juli 2024 16:17
Bedankt Johan, maar zoiets vermoedde ik al. Deze taak krijgt AP er sowieso bij, ook als er geen extra geld bijkomt. Dat extra geld is meer dan welkom, volgens Wolfsen, om ook andere zaken op te lossen.
De volgende link is daar een aanvulling op en Computable heeft dat uit hun jaarverslag:
https://www.computable.nl...-onderzoek-door-overheid/
kodak
@TijsZonderH2 juli 2024 13:51
En nu is er geen perverse prikkel om het budget uit te geven aan bedrijven die het dure ingehuurde personeel regelen? De toezichthouder bestaat immers ook niet om gemeenschapsgeld te verkwanselen omdat het zelf de taken niet kan uitvoeren waarom ze bestaansrecht hebben. Terwijl ondertussen uit niets blijkt hoe zorgvuldig en met voldoende kennis de klachten weg werkt.
Dark Angel 58 @bommel2 juli 2024 12:30
Wat ik niet snap is waarom het boetegeld niet benut kan worden om de capaciteit van de AP uit te breiden.
Ja dat is een goede vraag, maar dat wordt in de zakken van overheid gestopt :')
En dan zeggen, "sorry er is geen geld voor AP"... (friemelt geld in de broekzakken) en breed glimlacht.

We hebben echt iemand als Poetin nodig... want dan kan hij of zij iemand zwaar uitkafferen dat het helemaal niet deugt en dat die minister echt alles moet doen om het werk goed te lopen.
Maar daar heeft Nederland helemaal geen ballen... eerder slappe ballen :+
IamGrimm 2 juli 2024 11:00
Dat komt vooral doordat de AP de klachtenlijn verder heeft teruggeschroefd tot 8 uur per week. Ook in 2022 werd de klantenlijn al ingeperkt.
Dit is altijd grappig. Terugschroeven omdat het te druk is zorgt er niet voor dat het minder druk is, dat zorgt er gewoon voor dat je hetzelfde moet doen in minder tijd.

Prutsers.
Oon @IamGrimm2 juli 2024 11:55
Niet helemaal waar, ze hebben even hoge snelheid van het aannemen van klachten via de telefoon. Stel dat ze 10 klachten per uur telefonisch aannemen, voorheen deden ze 40 uur per week dus 400 klachten, nu doen ze 8 uur dus 80 klachten.

Ze hoeven dus daadwerkelijk minder te doen, want er zijn gewoon 320 mensen die voor jan lul aan de telefoon hangen om te proberen hun klacht te melden :)
Cranslove @Oon2 juli 2024 13:57
@Oon windowdressing hé. nu krijgen ze namelijk 320 klachten ''minder'' binnen. Die invalshoek is toch smullen voor de marketingafdeling. Kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Voorheen 400 klachten nu 80.
Oon @Cranslove2 juli 2024 13:58
Ja, KPI's verzin je zelf, daar is heel wat positiefs uit te melken :)
PhatFish @Oon2 juli 2024 15:25
Hun capaciteit om klachten überhaupt op te nemen is dus gewoon gedaald. Loket dicht en dan zijn er geen klachten, aldus den gemiddelde struisvogel ;). Als TBK'er kan ik hierom schaterlachen en tegelijk janken dat men anno 2024 bij de overheid wegkomt met zulke KPI's welke gewoon manipulatie van de statistiek zijn, om een ander, rooskleuriger beeld dan werkelijk te creëren. Als de mensen achter dit rapport hier niet deze kritiek op krijgen, zie ik alleen mogelijk dat hun leidinggevende net zo incompetent is, danwel dat de auteurs heel diep in het holletje van de leidinggevende het juiste plekje hebben gevonden
jongetje 2 juli 2024 11:00
Ze kunnen ook de klachtenlijn sluiten, misschien dat dat het probleem oplost?
Accretion @jongetje2 juli 2024 11:53
Vorig jaar ontving de AP 12.307 klachten, bijna 1000 minder dan in 2022. Dat komt vooral doordat de AP de klachtenlijn verder heeft teruggeschroefd tot 8 uur per week.
Ik neem aan als reactie op het bovenstaande stuk tekst uit het artikel?
Het slaat m.i. nergens op dat veel bedrijven tegenwoordig niet of nauwelijks bereikbaar zijn.
Gelukkig kun je ook via het webformulier een melding doen.
Quintiemero 2 juli 2024 11:00
Mijn klacht van maart is opgepakt. Werd gebeld door een medewerker van AP. Mijn klacht ging over het feit dat inzage- en verwijderingsverzoek onvoldoende is behandeld en dat mijn gegevens zijn verwijderd voordat ik goede inzage heb ontvangen. Ik had desbetreffende organisatie daar al expliciet op gewezen om dat te voorkomen.

a) ze sturen normbrieven en zeggen dat ze niet hebben kunnen vaststellen of er wel of geen overtreding is geweest.
b) alleen klachten met maatschappelijk belang (hoofdzakelijk focus op hun jaarplanning, nu AI en algoritmes)

Gaf al aan blij te zijn gebeld te werden en dat ze een brief zouden schrijven.

Edit: interessante is dat desbetreffende medewerker van de AP aangaf dat bij een inzageverzoek naar de privacyverklaring mag worden verwezen. Ik gaf aan hier me niet helemaal in te kunnen vinden omdat ik wil weten welke gegevens ze van mij gebruiken en niet slechts algemene gegevens als contactgegevens, logginggegevens etc.

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 22 juli 2024 14:31]

Accretion @Quintiemero2 juli 2024 11:55
interessante is dat desbetreffende medewerker van de AP aangaf dat bij een inzageverzoek naar de privacyverklaring mag worden verwezen.
Je kan vervolgens weer een klacht indienen over die medewerker van AP :)

M.i. is het 'inzien van je gegevens' zeker niet hetzelfde als het 'inzien van de privacyverklaring'.
Quintiemero @Accretion2 juli 2024 13:10
Eens hoor. Hij was ook heel voorzichtig met statements maken. Snap ik ook heel goed! Maar een fitness organisatie had een jaar na opzegging bijv nog mijn pasfoto ter identificatie, Dus ik was benieuwd naar bewaartermijn. Dus vertelde dit aan de AP-medewerker, hij legde uit het kan alleen als het noodzakelijk is etc etc. Prima, maar mij lijkt jaar na opzegging abbo niet meer noodzakelijk ;) zelfde over dat je bij die organisatie alleen inzage kon indienen na id- verificatie. Dit was inmiddels aangepast! Maar wederom heel voorzichtiger met, nja het kan in sommige gevallen mits proportioneel etc. Bij een fitnessorganisatie lijkt mij dat NOOIT proportioneel, ik heb gewoon lidnummer, toegangspas en contactgegevens,
jochemd @Quintiemero2 juli 2024 21:50
Edit: interessante is dat desbetreffende medewerker van de AP aangaf dat bij een inzageverzoek naar de privacyverklaring mag worden verwezen.
Dat hangt er van af wat je precies gevraagd hebt. Als je vraagt "welke gegevens van mij verwerken jullie" dan is "je emailadres en telefoonnummer zoals vermeld in de privacy verklaring" een correct antwoord. Vraag daarom altijd om "een kopie van alle gegevens van mij" zodat je een kopie van de gegevens krijgt.
Quintiemero @jochemd2 juli 2024 21:59
Daar ben ik het niet mee eens. AVG-inzage is AVG-inzage. Jouw formulering lijkt meer op een informatieverzoek, hee welke (categorie) gegevens verwerken jullie. Hoe kun je een correctierecht uitoefenen als je niet weet welke gegevens ze precies van jou verwerken. Het gaat juist om de specificatie, anders doe je geen art 15 verzoek.
Yzord 2 juli 2024 12:34
En dat wilt 5 jaar toezicht houden op de Belastingdienst.

Succes

edit: wat is er zo irreievant aan mijn opmerking? Lijkt me juist relevant.

[Reactie gewijzigd door Yzord op 22 juli 2024 14:31]

CAPSLOCK2000
@Yzord2 juli 2024 14:06
En dat wilt 5 jaar toezicht houden op de Belastingdienst.
Dat was de favoriete oplossing van de kabinetten Rutte. Bedenk op papier een goed klinkend plan maar stel niet genoeg geld beschikbaar om het uit te voeren. Als iemand daar op wijst zet je die weg als zeurpiet, rupsje-nooit-genoeg, beroepsdemonstrant of extremist. Na een jaar of drie komt er dan een onderzoek waarom de problemen niet opgelost, maar dan zijn de volgende verkiezingen al weer geweest.
moonlander 2 juli 2024 11:02
Dat komt vooral doordat de AP de klachtenlijn verder heeft teruggeschroefd tot 8 uur per week
Dit lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling, je maakt het dus lastiger zodat mensen maar geen melding meer maken?

Als je hem helemaal terug schroeft naar 0 dan kun je de achterstand helemaal inhalen. 8)7
InsanelyHack 2 juli 2024 11:02
Ik zag gisteren Aleid Wolfsen voor de 2de kamer in het Haagse zonnetje zitten. Waarschijnlijk zijn er gisteren vragen gesteld.

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 22 juli 2024 14:31]

Flaat 2 juli 2024 11:04
OK, dus er is een massief capaciteit probleem bij het AP, in plaats van dat zeer duidelijk in de cijvers naar voren te laten komen om druk op de politiek te zetten doen ze gewoon vaker de deur dicht?! Dat lost het probleem toch niet op?
Rick Astley 2 juli 2024 11:54
Mijn klacht is na 3 jaar (!!!) gesloten, omdat het desbetreffende bedrijf failliet was gegaan. Tja, zo kun je ook onder je AVG overtredingen uitkomen natuurlijk ;)
Pieter3318 @Rick Astley2 juli 2024 17:20
Ligt eraan wat voor bedrijf, en wat je klacht was. Klantgegevens zijn, illegaal welliswaar, tegenwoordig veel geld waard. Heb uit recente publicaties begrepen dat curatoren moeite hebben met het naleven van de AVG. Was voor mij ook een eye opener hoor.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 2 juli 2024 12:21
Ik ben naast het aantal afgehandelde klachten ook wel benieuwd naar hoeveel klachten uiteindelijk terecht blijken te zijn. Ik heb het idee dat sommige mensen wel heel makkelijk, en soms compleet ongegrond, klachten indienen en hiermee bijdragen aan overbelasting van het systeem. Een soort verkorte check die iemand vooraf kan / moet doen voor een klacht aan te nemen zou misschien wat verlichting kunnen geven.
Quintiemero @Bor2 juli 2024 13:13
Hmm idk, ik denk meer dat een klacht indienen bij de meeste is omdat er een andere klacht is. Neemt niets weg van de puur mogelijke onrechtmatige verwerking oid. En het recht om een klacht in te dienen. Als iemand die in het vakgebied zit, we lopen nog zover achter. Daarom is er genoeg werk te doen ;).

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