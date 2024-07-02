AP werkte achterstallige klachten weg, maar kan meldingen nog steeds niet aan

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar een groot deel van de achterstallige klachten kunnen wegwerken, blijkt uit het jaarverslag. Toch heeft de AP nog steeds moeite met het verwerken van nieuwe meldingen.

De AP had in 2022 5.723 privacyklachten die zij niet kon afhandelen door een capaciteitstekort. In het jaarverslag zegt zij externe capaciteit te hebben ingehuurd om die klachten te behandelen. Volgens de AP is het 'merendeel' van deze klachten inmiddels afgehandeld. De AP volgde vooral de tips op die zij als ernstig beschouwde. Vanwege het capaciteitstekort bleven minder ernstige tips uit 2022 onbehandeld.

Vorig jaar ontving de AP 12.307 klachten, bijna 1000 minder dan in 2022. Dat komt vooral doordat de AP de klachtenlijn verder heeft teruggeschroefd tot 8 uur per week. Ook in 2022 werd de klantenlijn al ingeperkt. Volgens het jaarverslag van de AP bleven er eind 2023 nog altijd 4.576 klachten onbehandeld.