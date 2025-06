Provincie Zuid-Holland moet actieplan maken om cybersecurity te verbeteren

De Nederlandse provincie Zuid-Holland moet een actieplan opstellen over hoe de cybersecurity binnen de provincie verbeterd kan worden. Een motie daartoe van JA21 werd unaniem aangenomen door de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Statenlid Luuk Wilson van JA21 diende de motie in en wees daarbij op het accountantsverslag bij de jaarrekening van 2023. Daarin heeft de accountant aangegeven dat er nog aanzienlijke stappen gezet moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging. Het Statenlid benadrukt dat cyberdreigingen toenemen en dat het 'van cruciaal belang is dat de informatiesystemen en bijbehorende beveiligingsmaatregelen up-to-date en effectief zijn'. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot 'ernstige gevolgen voor de integriteit en betrouwbaarheid van de gegevens en dienstverlening aan de inwoners'.

Wilson roept daarom in de motie op tot het opstellen van een gedetailleerd actieplan met duidelijke mijlpalen en deadlines voor de verbetering van de cybersecurity. Ook wil hij dat er regelmatig wordt gerapporteerd over de voortgang van de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Verder vraagt hij om trainingen en educatie voor alle werknemers om bewustwording en naleving van nieuwe procedures en beleidslijnen te bevorderen. De leden van de Provinciale Staten namen de motie unaniem aan.

In september vorig jaar kreeg de provincie Zuid-Holland te maken met een datalek in een intern systeem dat gebruikt wordt voor archivering, opslag en intern samenwerken aan documenten. Naar aanleiding daarvan staat de provincie onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens, werd in april dit jaar bekendgemaakt. De provincie maakt concrete afspraken met de AP over hoe het zorgvuldiger met persoonsgegevens kan omgaan en moet hierover regelmatig rapporteren aan de AP.