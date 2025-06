Meta rolt audiocodec MLow uit naar WhatsApp

Meta is bezig met de uitrol van zijn nieuwe audiocodec Meta Low Bitrate, ofwel MLow, naar WhatsApp. Het is al beschikbaar in Instagram en Messenger. De codec moet het beter mogelijk maken om audiogesprekken te voeren bij slechte internetverbindingen.

Eerder gebruikte Meta de opensourcecodec Opus uit 2012 voor audiogesprekken. De geluidskwaliteit van MLow is echter beter bij een lagere bitrate, beweert Meta. Het bedrijf heeft verschillende audiobestanden gedeeld die het verschil tussen Opus en MLow laten horen.

Het verschil tussen MLow en Opus bij verschillende bitrates. Bron: Meta

Bij MLow wordt pcm-audio ingevoerd in een encoder, die het signaal vervolgens splitst in twee frequentiebanden: een hoge en een lage. Vervolgens wordt elke band afzonderlijk gecodeerd. Bij de ontvanger worden de banden weer door een encoder geleid om ze te decomprimeren en een gecodeerde payload te genereren.

Bron: Meta

Meta heeft de codec niet gebaseerd op kunstmatige intelligentie, omdat zoiets meer energie vereist. Daarnaast kunnen oudere toestellen moeilijker omgaan met op AI-gebaseerde codecs. Het bedrijf wijst erop dat 'tientallen miljoenen telefoons' waarmee dagelijks wordt gebeld via WhatsApp, tien jaar of ouder zijn.