Meta introduceert tekst-naar-muziekgenerator AudioCraft

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een opensourcemuziekgenerator onthuld waarbij gebruikers door middel van tekstprompts muziek en geluiden kunnen laten genereren. AudioCraft kan ook gebruikt worden om audio te comprimeren.

AudioCraft bestaat uit drie AI-modellen. MusicGen kan worden gebruikt om tekstinvoer te veranderen in muziek. Volgens Meta is het model getraind op '20.000 uur aan muziek'. Het gaat hierbij om muziek in eigendom van Meta en om gelicentieerd materiaal. Het model AudioGen is in staat om geluiden te creëren op basis van prompts, zoals blaffende honden of voetstappen. Dit model is getraind op openbare geluidseffecten. Daarnaast heeft het techbedrijf het bestaande EnCodec-model verbeterd. De decoder kan gebruikt worden om muziek naar een hogere kwaliteit om te zetten.

Google heeft aan het begin van dit jaar een soortgelijk taalmodel uitgebracht, genaamd MusicLM. Dit model is niet publiekelijk toegankelijk. Hieruit kwam onder meer een nummer voort met een stem die lijkt op die van Drake en The Weeknd. Het AI-gegenereerde lied Heart On My Sleeve werd al snel van streamingdiensten verwijderd en roept bovendien de vraag op in hoeverre een dergelijk AI-nummer het auteursrecht van muzikanten schendt.