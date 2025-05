Google brengt AI-chatbot Bard uit in het Nederlands

Google heeft zijn AI-chatbot Bard uitgebracht in Nederland en België. De chatbot werkt nu ook in het Nederlands. De chatbot geeft nu een melding dat menselijke reviewers mogelijk inzage hebben in prompts.

Google heeft overlegd met beleidsmakers over deze release, zegt het bedrijf. Behalve in de Benelux is Bard nu beschikbaar in veel meer Europese landen en in Brazilië. Bard kwam in mei uit in 180 landen, maar Europese landen zaten daar niet tussen.

De zoekgigant zei al dat het Bard in Europa zou gaan uitbrengen. Ceo Sundar Pichai zei tegen Tweakers dat er twee redenen waren om de release uit te stellen. "We werken bij Bard meer met Reinforcement Learning from Human Feedback om de lokale sentimenten goed op te kunnen nemen." Reinforcement Learning from Human Feedback is het gedeelte van de training van een groot taalmodel waarbij mensen aangeven of een antwoord goed en relevant is, of irrelevant of zelfs schadelijk. Vervolgens gebruikt het taalmodel die feedback als trainingsdata voor het gewicht dat het geeft aan de verbindingen tussen de neuronen van het neurale netwerk.

Behalve dat Europa veel talen heeft met nuances in de culturen, speelt er meer. "Regels variëren tussen landen. We willen ervoor zorgen dat het allemaal klopt." Die zorgen zitten vermoedelijk in het gebruik van de trainingsdata en privacy. Ten opzichte van de eerdere release is er nu een melding dat menselijke reviewers mogelijk inzage krijgen in prompts en antwoorden.

Bard is de ChatGPT-concurrent van Google, en is onderdeel van een grote push van Google om generatieve AI op veel manieren in te zetten. Zo komt het in veel meer diensten van Google, waaronder Gmail en de zoekmachine.