Baidu stelt AI-chatbot open voor grote publiek na toestemming Chinese overheid

Baidu en enkele andere Chinese techbedrijven stellen hun generatieve-AI-chatbots open voor het grote publiek na toestemming van de Chinese overheid. De app van Baidu's Ernie Bot werd daardoor al snel de meest gedownloade app in de App Store van Apple.

De Chinese overheid heeft inmiddels aan elf bedrijven goedkeuring gegeven om hun product publiek beschikbaar te maken, meldt Reuters op basis van Chinese berichtgeving. In het land dienen techbedrijven toestemming te krijgen van de regering voordat AI-producten beschikbaar mogen worden gesteld aan de massa.

Door de techbedrijven toestemming te geven om hun AI-tools open te stellen voor het grote publiek, wil China de concurrentiestrijd op het gebied van kunstmatige intelligentie aangaan met de Verenigde Staten, waar populaire AI-chatbots zoals ChatGPT, Bard en Bing Chat vandaan komen.

Onder meer Baidu, SenseTime en de startups Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI en MiniMax maakten donderdag hun ChatGPT-achtige tools beschikbaar voor het grote publiek. De aandelenkoers van Baidu steeg na de aankondiging met meer dan 3 procent. Ook TikTok-moederbedrijf ByteDance en Tencent hebben groen licht gekregen voor hun AI-tools. Het is niet duidelijk of Alibaba ook toestemming heeft gekregen voor de publieke uitrol van diens chatbot.

Ernie Bot, de chatbot van Baidu, werd in maart van dit jaar al voor een beperkt publiek opengesteld. Nu het model publiek vrij is gegeven, kan het een enorme hoeveelheid menselijke feedback verzamelen, wat de basismodellen volgens ceo Robin Li aanzienlijk moet verbeteren, meldt Associated Press.