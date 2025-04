Baidu presenteert Chinese ChatGPT-concurrent Ernie Bot

Baidu heeft Ernie Bot gepresenteerd, een generatieve-AI-chatbot die een door Baidu ontwikkeld taalmodel gebruikt en een Chinees alternatief moet vormen voor bijvoorbeeld op ChatGPT gebaseerde chatbots. Ernie Bot is vooralsnog alleen op uitnodiging te gebruiken.

Tijdens de presentatie liet Baidu vijf taken zien die Ernie Bot zou kunnen uitvoeren, schrijft onder meer TechCrunch. Zo moet de chatbot kunnen helpen bij het schrijven van boeken en het bedenken van een bedrijfsnaam, of bij het oplossen van wiskundige puzzels. Daarnaast zou Ernie Bot gedichten kunnen schrijven.

Ernie Bot onderscheidde zich tijdens de presentatie vooral met multimodale taken, waarbij de chatbot een afbeelding kan genereren op basis van een antwoord dat de chatbot zelf gaf. Niet alle chatbots kunnen dergelijke multimodale taken uitvoeren. Ernie Bot kan ook overweg met dialecten.

Wat verder opviel aan de presentatie, is dat de Ernie Bot-delen vooraf waren opgenomen en er dus geen live demonstratie was. Ernie Bot is ook niet breed beschikbaar, maar alleen op uitnodiging en via een wachtlijst. Het bedrijf heeft daarnaast een api beschikbaar gesteld. Tegen Reuters heeft het bedrijf gezegd dat 650 bedrijven aan 'het Ernie-ecosysteem' willen meedoen.