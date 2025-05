Baidu ontkent dat Chinese leger zijn AI-chatbot Ernie Bot gebruikt

Baidu ontkent dat zijn ChatGPT-tegenhanger Ernie Bot gebruikt wordt door een researchafdeling die betrokken is bij het Volksbevrijdingsleger van de Chinese overheid. Een krant uit Hongkong meldde dat de AI gebruikt werd om militaire scenario's te analyseren.

Het Chinese techbedrijf Baidu zegt in een verklaring tegenover onder meer Forbes: "We zijn niet op de hoogte van het betreffende onderzoeksproject. Als ons large language model daarvoor gebruikt zou worden, dan is dat de publiekelijk beschikbare variant online." Op 12 januari meldde de South China Morning Post dat een researchlab Ernie Bot gebruikte om militaire informatie zoals gevechtsscenario's te analyseren. De generatieve AI moest volgens de krant uitkomsten van bepaalde gevechtsstrategieën voorspellen.

Analisten redeneren dat een dergelijke aantijging tegen Baidu tot gevolg kan hebben dat de Verenigde Staten sancties opleggen aan het bedrijf. Aandelen in het bedrijf worden zowel in Hongkong als in New York verhandeld. Ernie Bot is een ChatGPT-tegenhanger van Baidu en werd begin 2023 uitgebracht.