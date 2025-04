ERNIE-ViLG, een Chinees alternatief voor onder meer Dall-E om afbeeldingen te genereren aan de hand van input via tekst, geeft geen resultaat bij politiek gevoelige input. De software weigert onder meer dienst bij gebruik van namen van politici en woorden als Tiananmen.

Ook bepaalde woorden die te maken hebben met revolutie en democratie lijken geen resultaat op te leveren, meldt MIT Technology Review. De software is onderdeel van Wenxin, een project van de Chinese techgigant Baidu. Een demo van de software verscheen eind augustus online.

Het gebruik van filters is gebruikelijk bij dergelijke systemen. Ook Dall-E blokkeert bijvoorbeeld input van seksuele woorden, beelden van medische handelingen en gezichten van bekende mensen. Het is voor het eerst dat een dergelijk systeem een filter heeft die geen resultaat geeft bij input die in een enkel land politiek gevoelig ligt. Het is gebruikelijk voor Chinese software om resultaten die politiek gevoelig liggen in het land te blokkeren.

De software gaf tot deze week als foutmelding terug dat er 'gevoelige woorden waren gevonden', maar inmiddels heeft Baidu dat aangepast naar 'de content die is ingevoerd voldoet niet aan de relevante regels'. Het is onbekend welke termen de software precies filtert; een lijst daarvan is niet beschikbaar.