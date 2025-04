Microsoft bevestigt beveiligingslek in Teams door opslaan tokens in plaintext

De desktopapplicatie van Microsoft Teams slaat tokens lokaal op in plaintext; dat melden beveiligingsonderzoekers van het bedrijf Vectra. Het gaat om authenticatie-tokens, waarmee ingelogd kan worden op een account van een slachtoffer.

Vectra schrijft op zijn website dat het bedrijf het veiligheidsrisico in augustus ontdekte en heeft gemeld bij Microsoft. Het beveiligingsbedrijf noemt het een gevaarlijk beveiligingsrisico, omdat met de verkregen tokens ook op een account ingelogd kan worden als dat is beveiligd met tweetrapsauthenticatie. Zeker als de tokens van een hooggeplaatste medewerker binnen een bedrijf worden gestolen, kan de schade aanzienlijk zijn, aldus Vectra.

Volgens Microsoft is het niet zo'n groot risico, omdat een aanvaller toegang zou moeten krijgen tot het netwerk van het slachtoffer, meldt een Microsoft-woordvoerder aan Bleeping Computer. "De beschreven techniek komt bij ons niet in aanmerking voor een acute fix, omdat een aanvaller eerst toegang tot het netwerk van het slachtoffer moet krijgen. We waarderen wel dat Vectra Protect dit heeft geïdentificeerd en op een verantwoordelijke wijze heeft gemeld. We zullen overwegen dit mee te nemen voor een toekomstige productrelease". Tot Microsoft met een oplossing komt, adviseert Vectra om de browserversie van Microsoft Teams te gebruiken. Deze beschermt volgens het bedrijf beter tegen het lekken van de tokens.