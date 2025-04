Google rondt overname cybersecuritybedrijf Mandiant af

Googles overname van het cybersecuritybedrijf Mandiant is afgerond. Het bedrijf noemde eerder dit jaar een overnamebedrag van 5,4 miljard dollar voor het bedrijf dat onder meer beveiligingsonderzoek doet en zijn diensten aanbiedt in 22 landen.

De overname is in maart aangekondigd maar moest nog goedkeuring krijgen van aandeelhouders van de bedrijven en marktautoriteiten. Inmiddels zijn alle partijen akkoord gegaan, schrijven Google en Mandiant in een gezamenlijke verklaring maandag. Mandiant wordt onderdeel van Google Cloud, maar behoudt zijn eigen naam. Met de toevoeging van het cybersecuritybedrijf gaat Google Cloud een 'end-to-end security operations suite' aanbieden, die moet concurreren met Microsoft Azure en Amazon Web Services

Mandiant is een Amerikaans bedrijf dat beveiligingsonderzoek doet. Ook levert het computer emergency response teams, ofwel cert's, aan bedrijven die getroffen worden door cyberaanvallen. Het bedrijf was sinds 2013 onderdeel van beveiligingsbedrijf FireEye, dat vorig jaar een groot deel van zijn Products-portfolio verkocht aan een investeringsmaatschappij en sindsdien verdergaat als Mandiant. Het bedrijf kreeg extra aandacht toen het in 2020, nog onder de naam FireEye, de SolarWinds-hack onderzocht.